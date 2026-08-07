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PSG menghadapi komplikasi dalam transfer Zion Suzuki karena kiper Jepang itu menuntut peran sebagai starter
PSG melangkah maju dalam perburuan Suzuki
PSG semakin dekat untuk merekrut kiper Parma Suzuki seiring aktivitas transfer musim panas mereka yang kian meningkat. Juara Prancis itu ingin memperkuat opsi mereka setelah kedatangan resmi gelandang Monaco Maghnes Akliouche senilai €50 juta pada Kamis.
L'Équipe dan Corriere dello Sport melaporkan bahwa kesepakatan untuk pemain internasional Jepang berusia 23 tahun itu bisa dirampungkan dalam 48 jam ke depan. Namun, tuntutan Suzuki terkait perannya di masa depan sudah menimbulkan sakit kepala bagi petinggi klub Paris tersebut.
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Kiper Jepang menuntut jaminan waktu bermain
Meski PSG masih belum memutuskan cara terbaik untuk memanfaatkan Suzuki, sang pemain sendiri memiliki ambisi yang sangat jelas. Tuttosport melaporkan bahwa penjaga gawang itu benar-benar bersikeras ingin bermain secara reguler di tim utama ketimbang duduk di bangku cadangan.
Setelah menuntaskan satu musim penuh di Parma dengan mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi, Suzuki menolak menerima peran sebagai pemain pengganti. Sikap ini memberi tekanan kepada PSG, yang saat ini tidak bisa menjamin tempat inti untuknya. Media Italia menguraikan dua kemungkinan jalur bagi pemain internasional Jepang itu di Parc des Princes. PSG bisa saja mempertahankan Suzuki sebagai pelapis Matvei Safonov atau langsung meminjamkannya selama satu musim.
Tawaran yang lebih tinggi diperkirakan di tengah ketidakpastian di posisi penjaga gawang
PSG sedang menyiapkan tawaran yang lebih baik setelah proposal pembuka mereka senilai €28 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus ditolak. Suzuki, yang telah mengoleksi 28 caps bersama Jepang, masih terikat kontrak dengan klub Italia itu hingga 2029.
Pengejaran yang terus berlanjut ini datang pada momen yang sensitif bagi klub ibu kota. Pertanyaan soal masa depan Lucas Chevalier masih terus bermunculan, yang semakin memperumit strategi jangka panjang PSG di bawah mistar. Setelah lebih dulu berinvestasi besar pada Akliouche, jajaran petinggi Paris kini harus bergerak cepat untuk menyelesaikan hierarki penjaga gawang mereka sebelum menuntaskan negosiasi dengan Parma.
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Langkah selanjutnya dalam negosiasi transfer yang rumit
PSG diperkirakan akan mengajukan tawaran revisi mereka dalam beberapa jam ke depan untuk merampungkan kesepakatan dengan Parma. Namun, meyakinkan Suzuki agar menerima jalur perkembangan yang mereka usulkan tetap menjadi hambatan krusial. Jika PSG memilih untuk tidak memberikan Suzuki peran sebagai starter, kepindahan dengan status pinjaman bisa memuaskan semua pihak untuk musim mendatang. Jika tidak, bintang Jepang itu mungkin akan mempertimbangkan kembali kepindahannya ke ibu kota Prancis. Petinggi Paris kini harus menyeimbangkan tuntutan tegas Suzuki dengan rencana kiper mereka yang sudah ada, saat mereka berupaya menuntaskan rekrutan besar kedua mereka pekan ini.
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