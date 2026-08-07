PSG menghadapi komplikasi dalam transfer Zion Suzuki karena kiper Jepang itu menuntut peran sebagai starter

PSG semakin dekat untuk merekrut kiper Parma Suzuki seiring aktivitas transfer musim panas mereka yang kian meningkat. Juara Prancis itu ingin memperkuat opsi mereka setelah kedatangan resmi gelandang Monaco Maghnes Akliouche senilai €50 juta pada Kamis.

L'Équipe dan Corriere dello Sport melaporkan bahwa kesepakatan untuk pemain internasional Jepang berusia 23 tahun itu bisa dirampungkan dalam 48 jam ke depan. Namun, tuntutan Suzuki terkait perannya di masa depan sudah menimbulkan sakit kepala bagi petinggi klub Paris tersebut.