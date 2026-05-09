PSG memperkenalkan seragam kandang baru untuk musim 2026-27

Para penggemar dapat membeli seragam kandang baru mulai Sabtu, 9 Mei, melalui toko online resmi Paris Saint-Germain dan Nike. Peluncuran ini akan diikuti oleh koleksi pakaian olahraga pada 15 Mei, dengan rangkaian perlengkapan latihan lengkap yang akan tersedia pada 9 Juni. Seiring persiapan klub untuk musim 2026-27, kemungkinan besar para pemain akan memulai debut penampilan ikonik ini di semua kompetisi sebelum akhir musim 2025-26, dengan tujuan untuk memperkuat dominasi mereka di liga domestik dan memenangkan Liga Champions, di mana mereka akan bertemu Arsenal di final.