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PSG ikut bersaing untuk merekrut dua pemain West Ham, sementara Man Utd dan Real Madrid harus menghadapi persaingan dalam perburuan Mateus Fernandes
Dua pemain andalan klub raksasa Prancis
Menurut laporan dari FootMercato, juara Eropa dua kali berturut-turut tersebut sedang gencar mencari pemain baru untuk menambah kedalaman skuad yang sarat bintang. Direktur olahraga Campos telah mengidentifikasi duo London Stadium, Fernandes dan Summerville, sebagai target ideal untuk memperkuat lini tengah dan sayap. Pembicaraan awal telah dimulai dengan klub Inggris tersebut menyusul degradasi The Hammers ke Championship baru-baru ini.
- AFP
Hammers meminta bayaran yang sangat tinggi
Pembicaraan telah berlangsung dengan cepat di balik layar, dengan klub Inggris tersebut menyampaikan ekspektasi finansial mereka secara rinci kepada petinggi PSG saat mereka bersiap untuk melakukan perombakan skuad pada musim panas.
Untuk menghalau persaingan sengit dari Manchester United dan Real Madrid, Campos telah menghubungi manajemen klub London tersebut, yang telah menyampaikan biaya yang diminta: €80 juta untuk Fernandes. Selain itu, pembicaraan awal juga telah berlangsung terkait Summerville, dengan harga yang diminta West Ham sekitar €50 juta.
Penurunan kasta memaksa penjualan aset
West Ham tengah menghadapi situasi keuangan yang rumit, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh klub-klub elit Eropa. Klub asal London ini sangat perlu menjual pemain-pemain andalannya untuk mengisi kembali kas klub dan meringankan beban gaji. Kenyataan ini membuat kemungkinan hengkangnya duo bintang mereka menjadi sangat besar. Bagi PSG, merekrut Fernandes sejalan dengan kebijakan transfer Campos yang telah terbukti, yaitu mengelilingi dirinya dengan rekan-rekan senegaranya dari Portugal, menyusul integrasi yang sukses dari Vitinha dan João Neves.
- AFP
Pertarungan transfer telah dimulai
PSG kini harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran bersama secara resmi untuk menandingi nilai transfer yang sangat tinggi tersebut. Upaya mereka tidak akan berjalan mulus, karena Manchester United dan Real Madrid tetap bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Fernandes. Sementara itu, fokus utama Summerville saat ini tetap pada tugasnya di tim nasional, karena sang pemain sayap sedang berlaga di Piala Dunia bersama Belanda. Jendela transfer musim panas yang padat menanti semua pihak begitu turnamen tersebut berakhir.