PSG ikut bersaing untuk merekrut dua pemain West Ham, sementara Man Utd dan Real Madrid harus menghadapi persaingan dalam perburuan Mateus Fernandes

Pembicaraan telah berlangsung dengan cepat di balik layar, dengan klub Inggris tersebut menyampaikan ekspektasi finansial mereka secara rinci kepada petinggi PSG saat mereka bersiap untuk melakukan perombakan skuad pada musim panas.

Untuk menghalau persaingan sengit dari Manchester United dan Real Madrid, Campos telah menghubungi manajemen klub London tersebut, yang telah menyampaikan biaya yang diminta: €80 juta untuk Fernandes. Selain itu, pembicaraan awal juga telah berlangsung terkait Summerville, dengan harga yang diminta West Ham sekitar €50 juta.