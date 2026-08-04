PSG bidik bek Barcelona Jules Kounde sebagai bagian dari manuver ganda transfer musim panas

PSG telah mendaftarkan minat mereka untuk merekrut bek Barcelona Kounde pada bursa transfer musim panas, menurut Fichajes. Bek timnas Prancis berusia 27 tahun itu muncul sebagai permintaan khusus dari pelatih kepala PSG Luis Enrique. Juara Prancis itu sudah berada dalam pembicaraan terbuka dengan Barcelona mengenai kepindahan penyerang Torres. PSG berniat memanfaatkan negosiasi yang sudah ada ini untuk mengupayakan kesepakatan bagi Kounde dan membawanya kembali ke tanah kelahirannya.

Menurut RMC Sport, presiden PSG Nasser Al-Khelaifi secara pribadi memimpin pengejaran terhadap bek serbabisa tersebut, dengan tujuan menempatkannya di bawah komando Enrique.



