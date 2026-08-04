Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
PSG bidik bek Barcelona Jules Kounde sebagai bagian dari manuver ganda transfer musim panas
PSG incar perampokan lain terhadap Barcelona
PSG telah mendaftarkan minat mereka untuk merekrut bek Barcelona Kounde pada bursa transfer musim panas, menurut Fichajes. Bek timnas Prancis berusia 27 tahun itu muncul sebagai permintaan khusus dari pelatih kepala PSG Luis Enrique. Juara Prancis itu sudah berada dalam pembicaraan terbuka dengan Barcelona mengenai kepindahan penyerang Torres. PSG berniat memanfaatkan negosiasi yang sudah ada ini untuk mengupayakan kesepakatan bagi Kounde dan membawanya kembali ke tanah kelahirannya.
Menurut RMC Sport, presiden PSG Nasser Al-Khelaifi secara pribadi memimpin pengejaran terhadap bek serbabisa tersebut, dengan tujuan menempatkannya di bawah komando Enrique.
- (C)Getty Images
Kembali ke posisi alaminya
Enrique dan staf pelatih Paris memiliki rencana taktis yang jelas untuk Kounde. Mereka berniat memaksimalkannya di posisi alaminya sebagai bek tengah, peran yang terutama ia mainkan sebelum pindah ke Camp Nou.
PSG ingin meniru langkah sukses mereka sebelumnya terhadap Barcelona, setelah lebih dulu merekrut Ousmane Dembele dan Lionel Messi dari klub Catalan itu. Klub Ligue 1 tersebut sangat yakin bisa meyakinkan Kounde untuk bergabung dengan proyek mereka dengan menjaminnya menit bermain yang konsisten dan tetap di jantung pertahanan mereka.
Perubahan sikap di Camp Nou
Sikap Barcelona terkait penjualan Kounde telah berubah setelah musim yang tidak menentu di bawah pelatih Hansi Flick. Bek tersebut kini tidak lagi dianggap sebagai sosok yang tak tersentuh di dalam skuad tim utama. Kehadiran Eric Garcia dan masuknya Joao Cancelo secara langsung mengancam akan sangat mengurangi waktu bermain Kounde di posisi bek kanan musim depan.
Presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco mengakui bahwa mereka tidak akan menerima tawaran €70 juta (£60 juta) yang mereka tolak tahun lalu. Namun, mereka percaya proposal finansial yang masuk akal akan sangat membantu meringankan beban gaji klub.
- Getty Images Sport
Tawaran bersama diperkirakan pada Agustus
Jajaran direksi Barcelona dikabarkan terbuka untuk mengizinkan kepergian Kounde dan Torres sebelum jendela transfer ditutup. Perwakilan dari PSG dijadwalkan menggelar pertemuan resmi dengan direktorat olahraga Barcelona pada pekan kedua Agustus. Tujuan utama petinggi klub Paris itu adalah mengajukan tawaran gabungan awal yang konkret untuk Kounde dan Torres sebelum kampanye Ligue 1 yang baru dimulai.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami