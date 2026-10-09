PSG akan menjalani laga Ligue 1 berikutnya tanpa dua talenta paling eksplosif mereka. Hierarki klub, bersama pelatih Luis Enrique dan departemen olahraga, telah memutuskan untuk memberi Dembele dan Mendes waktu libur tambahan guna memulihkan diri dari jadwal yang melelahkan. Langkah taktis ini memastikan para pemain dapat memulihkan kondisi sebelum memasuki periode krusial musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.

Keputusan tersebut secara resmi disampaikan oleh klub untuk mengelola beban fisik berat yang ditanggung para bintang internasional mereka. Pernyataan yang dirilis raksasa Prancis itu mengonfirmasi pengaturan tersebut: "Atas kesepakatan dengan pelatih dan direktur olahraga, Ousmane Dembélé dan Nuno Mendes diberikan masa istirahat. Mereka masing-masing akan kembali berlatih pada Sabtu, 10 Oktober dan Minggu, 11 Oktober."







