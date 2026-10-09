AFP
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PSG beri Ousmane Dembele & Nuno Mendes waktu libur saat duo bintang itu dipastikan absen pada comeback Ligue 1
Luis Enrique mengelola kebugaran skuad
PSG akan menjalani laga Ligue 1 berikutnya tanpa dua talenta paling eksplosif mereka. Hierarki klub, bersama pelatih Luis Enrique dan departemen olahraga, telah memutuskan untuk memberi Dembele dan Mendes waktu libur tambahan guna memulihkan diri dari jadwal yang melelahkan. Langkah taktis ini memastikan para pemain dapat memulihkan kondisi sebelum memasuki periode krusial musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Keputusan tersebut secara resmi disampaikan oleh klub untuk mengelola beban fisik berat yang ditanggung para bintang internasional mereka. Pernyataan yang dirilis raksasa Prancis itu mengonfirmasi pengaturan tersebut: "Atas kesepakatan dengan pelatih dan direktur olahraga, Ousmane Dembélé dan Nuno Mendes diberikan masa istirahat. Mereka masing-masing akan kembali berlatih pada Sabtu, 10 Oktober dan Minggu, 11 Oktober."
- AFP
Kekhawatiran soal beban kerja Dembele dan Mendes
Kebutuhan untuk beristirahat ini muncul setelah jeda internasional yang padat, ketika kedua pemain tampil sangat intens untuk tim nasional masing-masing. Dembele bermain dalam keempat laga terakhir Prancis, beban kerja yang memicu perdebatan mengenai ketahanan fisiknya mengingat riwayat masalah otot yang dimilikinya. Ini bukan pertama kalinya mantan pemain Barcelona itu dikelola dengan hati-hati pada musim ini, setelah sebelumnya absen dalam lawatan ke Lille pada Agustus karena alasan serupa.
Begitu pula dengan Mendes, yang terus menjadi andalan Portugal, dengan mencatatkan empat kali menjadi starter secara beruntun dalam rentang sepuluh hari. Bek kiri berusia 24 tahun itu merupakan komponen vital dalam sistem serangan PSG, tetapi gaya bermainnya yang berintensitas tinggi memerlukan pemantauan yang cermat. Memberikan jeda ini memungkinkan Mendes menghindari risiko kelelahan pada musim yang menghadirkan kalender Eropa yang lebih padat.
Fokus beralih ke Liga Champions
Meski duo tersebut akan absen dari Parc des Princes pada Sabtu ini, mereka diperkirakan akan segera kembali bergabung hampir sesaat setelah akhir pekan. Keduanya diperkirakan menjadi bagian dari skuad yang berangkat untuk laga pekan kedua Liga Champions. PSG dijadwalkan menuju Etihad Stadium Rabu depan untuk duel besar melawan Manchester City.
Menjaga Dembele dan Mendes tetap bugar untuk perjalanan ke Inggris jelas menjadi prioritas bagi Enrique. Fleksibilitas taktis yang diberikan kedua pemain itu, yakni kemampuan dribel satu lawan satu Dembele dan pergerakan overlap Mendes, akan sangat krusial saat menghadapi tim Premier League tersebut.
- AFP
Kedalaman skuad diuji
Absennya dua pemain inti reguler memberi kesempatan bagi para pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka kepada staf pelatih. Dengan kembalinya Ligue 1 menghadapi Le Mans yang dipandang sebagai laga yang bisa diatasi, Enrique kemungkinan akan merotasi susunan starting XI-nya, menguji kedalaman skuad yang telah mengalami perubahan signifikan selama setahun terakhir. Pria asal Spanyol itu kerap menekankan pentingnya kerja kolektif ketimbang hanya mengandalkan kekuatan bintang individu. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada mengamankan tiga poin di kandang sebelum sorotan gemerlap Liga Champions kembali menjadi pusat perhatian.
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