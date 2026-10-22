Laga Paris Saint-Germain-Lyon berisiko besar ditunda. Menurut laporan L'Equipe hari ini, polisi Prancis meminta agar pertandingan besar pekan kedelapan yang dijadwalkan berlangsung Minggu pukul 20.45 itu ditunda karena khawatir akan terjadi kerusuhan baru setelah aksi protes keras mengguncang negara tersebut pada akhir pekan.
Protes dan demonstrasi di jalanan: polisi Prancis meminta laga PSG-Lyon ditunda
Apakah pertandingan digelar pada Senin?
Karena itulah, salah satu laga klasik sepak bola Prancis mungkin diundur ke hari Senin. Pihak berwenang khawatir kerumunan yang terkait dengan acara olahraga dapat memicu kekerasan baru, sementara gerakan Rompi Kuning dan serikat pekerja bersiap menggelar demonstrasi lagi. Pada akhir pekan, menurut angka yang dilaporkan media Prancis, lebih dari 2.400 orang ditangkap dan ribuan tempat usaha dijarah atau dirusak.
Laga Toulouse-Troyes ditunda
Ketegangan sosial baru-baru ini telah memaksa perubahan jadwal sepak bola: pertandingan antara Toulouse dan Troyes dipindahkan dari Sabtu ke Minggu, sementara laga divisi kedua antara Montpellier dan Red Star ditunda hingga Senin. Pada Selasa, saat pertandingan Liga Champions antara PSG dan Barcelona, sekitar 5.000 petugas telah dikerahkan, termasuk unit khusus yang dilengkapi meriam air.
Masalah Ballon d'Or
Terakhir, jika laga PSG melawan Lyon ditunda, jadwalnya akan berbenturan dengan seremoni Ballon d'Or yang dijadwalkan pada Senin. Sejumlah pemain klub Paris itu diperkirakan hadir sebagai kandidat untuk penghargaan individu utama. Namun, persoalan tersebut menjadi nomor dua ketika menyangkut ketertiban umum. Keputusan final diperkirakan keluar dalam beberapa jam ke depan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami