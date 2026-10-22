Karena itulah, salah satu laga klasik sepak bola Prancis mungkin diundur ke hari Senin. Pihak berwenang khawatir kerumunan yang terkait dengan acara olahraga dapat memicu kekerasan baru, sementara gerakan Rompi Kuning dan serikat pekerja bersiap menggelar demonstrasi lagi. Pada akhir pekan, menurut angka yang dilaporkan media Prancis, lebih dari 2.400 orang ditangkap dan ribuan tempat usaha dijarah atau dirusak.