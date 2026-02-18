Bela Prestianni, Akun Resmi Benfica Tuduh Pemain Real Madrid Bohong Terkait Kasus Rasisme Terhadap Vinicius Junior

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kesaksian sejumlah pemain Los Blancos yang berada dekat dengan insiden panas di babak kedua. Dilansir beIN Sports, Kylian Mbappe mengaku mendengar Prestianni menghina Vini dengan sebutan "monyet" hingga lima kali. Sementara gelandang Real Madrid Aurelian Tchouameni berkata kepada RFI bahwa, "Vini memberi tahu kami bahwa pria itu memanggilnya 'monyet' sambil mengangkat bajunya [untuk menutupi mulutnya]."

Vinicius sendiri, yang mencetak gol kemenangan tim tamu beberapa waktu sebelum insiden terjadi, tetap teguh pada versinya. Lewat media sosial, ia kembali menyerukan hukuman yang lebih tegas.

“Pelaku rasis pada dasarnya adalah pengecut. Mereka perlu menutup mulut dengan bajunya untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka,” tulisnya di Instagram. “Tapi mereka mendapat perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menghukum. Apa yang terjadi hari ini bukan hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya bahkan mendapat kartu kuning karena merayakan gol, dan saya masih tidak mengerti alasannya. Protokol yang dijalankan juga terasa tidak efektif.”