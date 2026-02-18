"Kau Tak Pantas Main Di Liga Champions!" - Kylian Mbappe Kutuk Pemain Benfica Gianluca Prestianni Yang Diduga Rasis Terhadap Vinicius Junior

Kemarahan Mbappe terlihat jelas saat ia meminta UEFA menjatuhkan sanksi seberat mungkin. Ia menilai tindakan tersebut bukan kejadian spontan, melainkan berulang dan disengaja.

“Kita tidak bisa menerima bahwa ada pemain di kompetisi tertinggi Eropa yang bertingkah seperti ini. Orang seperti ini tidak pantas bermain di Liga Champions lagi. Itu pendapat saya. Tapi keputusan ada di tangan pihak yang berwenang. UEFA berusaha melawan rasisme dan saya rasa mereka harus bertindak atas apa yang terjadi di sini.”

Ketika ditanya apakah Prestianni menunjukkan penyesalan atau meminta maaf, Mbappe hanya tertawa singkat dan menjawab, “Tentu saja tidak.”

Ia juga mengklaim bahwa hinaan tersebut diucapkan berulang kali dan secara spesifik, bahkan menyebut Prestianni menutup mulut dengan jersey agar tak tertangkap kamera. Seperti dilaporkan beIN SPORTS, Mbappe menambahkan: “Apa yang saya lihat sangat jelas: nomor 25 lima kali mengatakan kepada Vini bahwa dia monyet. Semua orang boleh punya opini, tapi perilaku seperti ini tidak bisa diterima. Bermain di Liga Champions itu luar biasa, tapi memperlihatkan citra seperti ini sangat buruk bagi sepakbola dunia. Saya menyebutnya rasis karena saya yakin itu rasis. Dia mencoba bersembunyi di balik bajunya, tapi ekspresinya tak bisa berbohong. Orang seperti ini bukan rekan profesional. Pemain muda tidak boleh merasa bebas mengatakan hal seperti itu di lapangan. Ini masalah besar, dan kita lihat saja apa yang terjadi nanti.”