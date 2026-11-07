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Prestasi yang sulit diulang: Ronaldo tinggalkan 9 rekor yang tak akan pecah dalam waktu dekat

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
World Cup
Portugal
Argentina
Denmark

Ronaldo pergi, tetapi rekornya menjadi tantangan menakutkan bagi siapa pun yang datang setelahnya

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Cristiano Ronaldo menutup tirai karier internasionalnya bersama timnas Portugal, meninggalkan warisan luar biasa berupa rekor dan pencapaian yang mungkin butuh bertahun-tahun untuk dipecahkan, dan bahkan mungkin tak ada pemain yang mampu mengulangi sebagiannya.

Kapten Portugal itu meninggalkan panggung internasional setelah menjalani 234 pertandingan dengan seragam timnas negaranya, mencetak 146 gol di antaranya, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level tim nasional dalam sejarah sepak bola. Ia juga membawa Portugal meraih gelar Piala Eropa 2016, sebelum menambahkan dua gelar UEFA Nations League ke dalam catatannya.

Meski Piala Dunia sulit diraih Ronaldo sepanjang kariernya, ia tetap meninggalkan jejaknya di turnamen tersebut dengan mencetak 11 gol selama berpartisipasi di enam edisi berbeda, melanjutkan penulisan namanya di antara bintang-bintang paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

Berkat kariernya yang terbentang lebih dari dua dekade, bintang Portugal itu memecahkan banyak rekor internasional, namun ada 9 pencapaian khusus yang tampaknya akan sangat sulit untuk dipecahkan.

  • Pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam pertandingan internasional

    Ronaldo memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level timnas dengan koleksi 146 gol, unggul 20 gol atas pemain Argentina Lionel Messi, yang pada tahun ini juga mengumumkan pensiun dari kancah internasional, dan unggul 38 gol atas pemain Iran Ali Daei.

    Romelu Lukaku, dengan koleksi 94 gol, menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan angka milik Ronaldo. Namun, usianya yang mencapai 33 tahun membuat misi mengejar bintang Portugal itu menjadi sulit. Hal serupa juga berlaku bagi pemain Polandia Robert Lewandowski, pemilik 92 gol, meski ia masih mampu menambah lebih banyak lagi.

    Adapun Harry Kane memiliki peluang untuk terus menambah koleksi golnya bersama timnas Inggris, tetapi ia butuh mencetak lebih dari 50 gol untuk menyamai sekaligus melewati angka milik Ronaldo.

    Pemain Norwegia Erling Haaland, pemilik 65 gol, mungkin menjadi salah satu nama paling menonjol yang secara teori mampu mendekati angka tersebut. Namun, peluangnya akan tetap bergantung pada jumlah turnamen besar yang diikuti timnas negaranya, terlebih Piala Dunia 2026 merupakan penampilan pertama Norwegia di sebuah turnamen besar sejak Euro 2000.

    Pemain Prancis Kylian Mbappe juga memiliki 67 gol internasional, sebuah angka yang menunjukkan besarnya jarak yang memisahkannya dari Ronaldo, karena ia bahkan belum mencapai setengah dari total gol kapten Portugal tersebut.

  • Paling banyak tampil di pertandingan internasional

    Ronaldo tidak mencapai angka gol yang luar biasa ini tanpa menjalani jumlah pertandingan yang luar biasa pula, karena ia juga menduduki puncak daftar pemain dengan penampilan terbanyak di level internasional, dengan rekor 234 pertandingan bersama Portugal.

    Bintang Portugal itu unggul 26 pertandingan atas Messi, yang telah menjalani 208 pertandingan bersama Argentina, sementara pemain Kroasia Luka Modric menempati posisi ketiga, dengan selisih 28 pertandingan dari mantan rekan setimnya di Real Madrid, meski ia mendekati akhir karier internasionalnya di usia 41 tahun, menurut laporan yang diterbitkan jaringan PlanetFootball.

    Pemain Qatar Hassan Al-Haydos, kapten Al-Sadd, menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan angka milik Ronaldo, setelah menjalani 193 pertandingan internasional, tetapi ia masih membutuhkan banyak penampilan untuk mendekati puncak.

    Kesulitan untuk memecahkan rekor ini terletak pada fakta bahwa Ronaldo telah membela warna timnas Portugal selama 23 tahun, sebuah periode luar biasa yang sulit diulang oleh pemain mana pun.

  • Pencetak gol terbanyak di level internasional setelah usia tiga puluh tahun

    Ketajaman Ronaldo dalam mencetak gol tidak menurun seiring bertambahnya usia, bahkan angka-angkanya menunjukkan bahwa ia menjadi lebih subur mencetak gol pada paruh kedua kariernya.

    Bintang Portugal itu mencetak 94 gol bersama timnas negaranya setelah menginjak usia 30 tahun, berbanding hanya 52 gol sebelum usia tersebut. Artinya, pada fase ini ia mencetak hampir dua kali lipat gol yang diraihnya sebelumnya.

    Messi berada di belakangnya dalam daftar ini, setelah mencetak 68 gol untuk Argentina usai menginjak usia 30 tahun.

    Peluang untuk memecahkan rekor Ronaldo tampak sangat sulit, terutama karena hanya ada empat pemain dalam sejarah sepak bola yang mencetak 94 gol internasional atau lebih, terlepas dari berapa usia mereka saat mencetak gol-gol tersebut.

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  • Pencetak gol terbanyak dalam jumlah pertandingan internasional

    Ronaldo berhasil menjebol gawang dalam 96 pertandingan berbeda bersama timnas Portugal, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi ketajamannya selama bertahun-tahun.

    Pencapaian ini tidak hanya terbatas pada jumlah gol yang ia cetak, tetapi juga terkait dengan jumlah pertandingan di mana ia mampu mencetak gol, sebuah angka yang hanya diraih oleh Ronaldo, Messi, dan Ali Daei dalam sejarah sepak bola internasional.

  • Pencetak gol terbanyak melawan tim nasional yang berbeda

    Jejak gol Ronaldo telah menjangkau 49 tim nasional yang berbeda, setelah ia berhasil menjebol gawang sebanyak itu melawan para lawan dengan mengenakan kostum Portugal.

    Bintang Portugal itu unggul tiga tim nasional atas Messi dalam angka ini, yang mencerminkan kemampuannya mencetak gol ke gawang lawan dari aliran sepak bola dan benua yang berbeda-beda.

    Meskipun bertambahnya jumlah tim nasional yang berpartisipasi di Piala Dunia bisa memberikan peluang lebih besar bagi generasi mendatang untuk menghadapi lawan-lawan baru, mencapai angka ini akan tetap menjadi misi yang rumit, terutama karena memecahkannya membutuhkan menjalani banyak pertandingan melawan sejumlah besar tim nasional, hal yang juga berkaitan dengan undian kualifikasi dan turnamen internasional.

  • Pencetak gol terbanyak dalam tahun-tahun yang berbeda

    Ronaldo mencetak gol-gol internasional bersama timnas Portugal sepanjang 23 tahun yang berbeda, sebuah pencapaian yang mencerminkan kemampuannya mempertahankan level ketajamannya di depan gawang selama karier yang membentang lebih dari dua dekade.

    Dan agar pemain lain mampu melampaui angka tersebut, ia harus memulai karier internasionalnya pada usia muda, lalu terus berlanjut hingga usia 40-an, dengan mencetak setidaknya satu gol di setiap tahun, tanpa terputus.

    Ini adalah tantangan yang luar biasa, yang tidak hanya berkaitan dengan panjangnya karier, tetapi juga dengan kemampuan untuk terus mencetak gol secara konsisten sepanjang periode tersebut.

  • Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Eropa

    Meski gagal mencapai rekor bersejarah untuk jumlah gol di Piala Dunia, Ronaldo sendirian memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Eropa, setelah mencetak 14 gol dalam partisipasinya di ajang tersebut.

    Kapten Portugal itu unggul dengan selisih lima gol atas pemain Prancis, Michel Platini, yang menempati posisi kedua dengan koleksi 9 gol.

    Lalu ada pemain Spanyol, Alvaro Morata, dan pemain Inggris, Harry Kane, yang masing-masing mengoleksi 7 gol, tetapi keduanya akan berusia 35 dan 34 tahun secara berurutan saat edisi turnamen berikutnya dimulai.

    Kane mungkin menjadi kandidat paling menonjol untuk mengejar angka milik Ronaldo, tetapi ia mungkin tidak akan mendapatkan lebih dari satu kesempatan tambahan, dan jika turnamen mendatang menjadi yang terakhir baginya, maka ia perlu mencetak 8 gol untuk melampaui rekor tersebut, sebuah pencapaian yang tidak pernah diraih dalam satu edisi oleh siapa pun kecuali Platini.

    Selain itu, Ronaldo merupakan salah satu dari hanya dua pemain non-penjaga gawang yang bermain lebih dari 20 pertandingan dalam sejarah turnamen tersebut, yang berarti setiap pemain yang ingin mendekati angka golnya akan membutuhkan rata-rata pencetakan gol yang sangat tinggi.

  • Pemain dengan Penampilan Terbanyak dalam Sejarah Piala Eropa

    Selain memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, Ronaldo memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di laga Piala Eropa, setelah menjalani 30 pertandingan di turnamen tersebut.

    Kesulitan untuk memecahkan rekor ini terletak pada kenyataan bahwa mencapai partai final hanya membutuhkan tujuh pertandingan, yang berarti setiap pemain perlu mencapai final dalam sedikitnya empat edisi beruntun, lalu menjalani satu pertandingan tambahan, agar mampu melampaui torehan bintang Portugal itu.

    Tugas ini tampaknya tidak mudah, terlebih karena Asosiasi Sepak Bola Eropa sebelumnya telah mengesampingkan rencana untuk memperluas turnamen, yang berarti memecahkan rekor tersebut mungkin membutuhkan perjalanan internasional selama hampir 20 tahun, disertai raihan hasil istimewa di setiap edisi yang diikuti pemain tersebut.

  • Pencetak gol terbanyak di berbagai edisi Piala Dunia

    Ronaldo dan Messi merupakan satu-satunya pemain selain penjaga gawang yang tampil di 6 edisi Piala Dunia, tetapi sang bintang Portugal memiliki pencapaian tambahan yang unik, setelah mencetak gol di seluruh enam edisi yang dijalaninya.

    Mengulangi pencapaian ini tampaknya amat sulit, karena menuntut pemain mana pun untuk terus tampil di lapangan internasional selama hampir dua dekade, sembari memastikan timnas negaranya lolos ke setiap edisi Piala Dunia, dan mencetak gol di semuanya.

    Dengan turnamen yang digelar sekali setiap empat tahun, sekadar mencapai enam edisi saja sudah merupakan tantangan yang sangat besar, apalagi mencetak gol di setiap edisinya.

Pertandingan berikutnya
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POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

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DEN