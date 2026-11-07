Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Cristiano Ronaldo menutup tirai karier internasionalnya bersama timnas Portugal, meninggalkan warisan luar biasa berupa rekor dan pencapaian yang mungkin butuh bertahun-tahun untuk dipecahkan, dan bahkan mungkin tak ada pemain yang mampu mengulangi sebagiannya.

Kapten Portugal itu meninggalkan panggung internasional setelah menjalani 234 pertandingan dengan seragam timnas negaranya, mencetak 146 gol di antaranya, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level tim nasional dalam sejarah sepak bola. Ia juga membawa Portugal meraih gelar Piala Eropa 2016, sebelum menambahkan dua gelar UEFA Nations League ke dalam catatannya.

Meski Piala Dunia sulit diraih Ronaldo sepanjang kariernya, ia tetap meninggalkan jejaknya di turnamen tersebut dengan mencetak 11 gol selama berpartisipasi di enam edisi berbeda, melanjutkan penulisan namanya di antara bintang-bintang paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

Berkat kariernya yang terbentang lebih dari dua dekade, bintang Portugal itu memecahkan banyak rekor internasional, namun ada 9 pencapaian khusus yang tampaknya akan sangat sulit untuk dipecahkan.