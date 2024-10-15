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Muhammad Zaki dan Ritabrata Banerjee

'Local Pride' Nih Bos! Kepala Negara Turun Tangan, Presiden Brasil Sindir Vinicius Jr & Endrick

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Presiden Brasil menyerukan agar timnasnya memanggil lebih banyak talenta yang berlaga di liga lokal alih-alih pemain yang berkarier di Eropa.

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  • Presiden Brasil ingin timnas lebih banyak diisi pemain dari liga lokal
  • Called to exclude stars from European leagues
  • Brasil kalahkan Chile 2-1
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