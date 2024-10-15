'Local Pride' Nih Bos! Kepala Negara Turun Tangan, Presiden Brasil Sindir Vinicius Jr & Endrick

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Ritabrata Banerjee'Local Pride' Nih Bos! Kepala Negara Turun Tangan, Presiden Brasil Sindir Vinicius Jr & EndrickBrazilVinicius JuniorEndrickBrazil vs PeruPeruWorld Cup Qualification CONMEBOLReal MadridLaLigaBarcelonaRaphinhaPresiden Brasil menyerukan agar timnasnya memanggil lebih banyak talenta yang berlaga di liga lokal alih-alih pemain yang berkarier di Eropa.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowPresiden Brasil ingin timnas lebih banyak diisi pemain dari liga lokalCalled to exclude stars from European leaguesBrasil kalahkan Chile 2-1GOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini