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Presiden Bayern Munich Herbert Hainer beri peringatan tegas kepada Real Madrid agar tidak mendekati Michael Olise
Petinggi Bayern Munich bantah spekulasi transfer
Hainer kembali menegaskan tekad Bayern untuk mempertahankan Olise di tengah meningkatnya minat dari Madrid. Petinggi klub Jerman itu menekankan bahwa juara Bundesliga tersebut berada dalam posisi yang sangat kuat karena bintang asal Prancis itu terikat kontrak jangka panjang di Munich. Bayern tidak berniat menyerah pada tekanan finansial dari pihak luar, sebab sang pemain sayap tetap menjadi bagian penting dari rencana serangan mereka.
- MIS
Bos klub tekankan stabilitas keuangan
Menepis spekulasi mengenai kepindahan ke Santiago Bernabeu, Hainer menegaskan bahwa stabilitas keuangan Bayern Munich membuat klub itu tidak perlu menjual pemain-pemain kuncinya. Berbicara di Bild TV, sang presiden menyampaikan pesan tegas: "FC Bayern adalah klub yang tidak perlu menjual pemain. Kami mengambil keputusan dari posisi yang kuat. Michael Olise masih terikat kontrak dengan kami hingga 2029.
"Saya berharap dan ingin ia memperpanjang kontraknya suatu saat nanti. Entah Real Madrid atau pihak lain yang melakukan pendekatan, kami tahu betul cara mempertahankan posisi kami. FC Bayern punya banyak hal untuk ditawarkan."
Juara Jerman incar perpanjangan kontrak
Bayern dikabarkan ingin menyepakati kontrak baru, meski direktur olahraga Max Eberl mengakui bahwa pembicaraan resmi belum dimulai. Meski beredar rumor bahwa nilai transfernya bisa melampaui €200 juta, Hainer yakin kebahagiaan sang pemain di Munich akan membantu memastikan ia bertahan dalam jangka panjang.
Menyoroti perkembangan pesat sang pemain, petinggi klub itu menambahkan: "Dia merasa sangat nyaman di sini, di Munich. Saat pertama kali bergabung dengan kami, hanya orang-orang tertentu yang mengenalnya. Sekarang seluruh dunia sepakbola mengenalnya."
- Eibner
Ujian di pentas kontinental menanti pemain sayap lincah
Pemain berusia 24 tahun itu mengawali musim dengan gemilang, mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist dalam delapan penampilan pertamanya di semua kompetisi. Olise kini diperkirakan menjadi ujung tombak tim asuhan Vincent Kompany saat Bayern bertandang menghadapi klub Norwegia Viking di Liga Champions pada Selasa, 13 Oktober. Mempertahankan performa tajamnya di Eropa akan sangat penting bagi raksasa Jerman itu untuk menjaga rekor sempurna mereka dan membuktikan diri sebagai kandidat juara.
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