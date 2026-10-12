Menepis spekulasi mengenai kepindahan ke Santiago Bernabeu, Hainer menegaskan bahwa stabilitas keuangan Bayern Munich membuat klub itu tidak perlu menjual pemain-pemain kuncinya. Berbicara di Bild TV, sang presiden menyampaikan pesan tegas: "FC Bayern adalah klub yang tidak perlu menjual pemain. Kami mengambil keputusan dari posisi yang kuat. Michael Olise masih terikat kontrak dengan kami hingga 2029.

"Saya berharap dan ingin ia memperpanjang kontraknya suatu saat nanti. Entah Real Madrid atau pihak lain yang melakukan pendekatan, kami tahu betul cara mempertahankan posisi kami. FC Bayern punya banyak hal untuk ditawarkan."