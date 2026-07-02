Menurut informasi dari surat kabar Bild, Nagelsmann yang tiba dengan pesawat dari München meninggalkan pertemuan selama tiga jam dengan Presiden DFB Bernd Neuendorf, Direktur Eksekutif Andreas Rettig, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke di Frankfurt am Main sesaat sebelum pukul setengah dua dengan menaiki limusin hitam.
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Pimpinan DFB mendesaknya untuk mundur: Julian Nagelsmann tampaknya akan segera dipecat
Pertama-tama, Nagelsmann dilaporkan telah memaparkan pandangannya mengenai kegagalan di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Kesalahan penilaian dalam hal olahraga menjadi salah satu topik pembahasan, begitu pula suasana di kamp Piala Dunia di Winston-Salem yang kini mendapat kritik tajam.
Kemudian, menurut laporan Bild, Nagelsmann disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela, dan pelatih tim nasional Jerman tersebut diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Keputusan akan diambil “paling lambat awal minggu depan”, dan menurut informasi dari SID, tidak akan ada pengumuman lebih lanjut pada hari Kamis.
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Jürgen Klopp dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Nagelsmann
Jürgen Klopp, yang saat ini menjabat sebagai pakar Piala Dunia untuk MagentaTV dan secara utama menjabat sebagai kepala divisi sepak bola di Grup Red Bull, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Nagelsmann. Menurut laporan media, ia dikabarkan siap untuk menduduki jabatan tersebut.
Jika Klopp memberikan lampu hijau, ia dapat memanfaatkan opsi keluar dalam kontraknya dengan RB, seperti yang dilaporkan oleh Sky. Opsi tersebut telah ia pastikan sebelum ia bergabung.
Perjalanan Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala
Periode Tim 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 - sekarang Jerman