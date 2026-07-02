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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

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Pimpinan DFB mendesaknya untuk mundur: Julian Nagelsmann tampaknya akan segera dipecat

World Cup
Germany
J. Nagelsmann

Setelah pertemuan puncak dengan para petinggi asosiasi di markas besar Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) pada Kamis pagi, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tampaknya akan segera diganti.

Menurut informasi dari surat kabar Bild, Nagelsmann yang tiba dengan pesawat dari München meninggalkan pertemuan selama tiga jam dengan Presiden DFB Bernd Neuendorf, Direktur Eksekutif Andreas Rettig, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke di Frankfurt am Main sesaat sebelum pukul setengah dua dengan menaiki limusin hitam.

  • Pertama-tama, Nagelsmann dilaporkan telah memaparkan pandangannya mengenai kegagalan di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Kesalahan penilaian dalam hal olahraga menjadi salah satu topik pembahasan, begitu pula suasana di kamp Piala Dunia di Winston-Salem yang kini mendapat kritik tajam. 

    Kemudian, menurut laporan Bild, Nagelsmann disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela, dan pelatih tim nasional Jerman tersebut diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Keputusan akan diambil “paling lambat awal minggu depan”, dan menurut informasi dari SID, tidak akan ada pengumuman lebih lanjut pada hari Kamis.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Nagelsmann

    Jürgen Klopp, yang saat ini menjabat sebagai pakar Piala Dunia untuk MagentaTV dan secara utama menjabat sebagai kepala divisi sepak bola di Grup Red Bull, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Nagelsmann. Menurut laporan media, ia dikabarkan siap untuk menduduki jabatan tersebut.

    Jika Klopp memberikan lampu hijau, ia dapat memanfaatkan opsi keluar dalam kontraknya dengan RB, seperti yang dilaporkan oleh Sky. Opsi tersebut telah ia pastikan sebelum ia bergabung.

  • Perjalanan Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala

    PeriodeTim
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021–2023FC Bayern
    2023 - sekarangJerman