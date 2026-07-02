Pimpinan DFB mendesaknya untuk mundur: Julian Nagelsmann tampaknya akan segera dipecat

Pertama-tama, Nagelsmann dilaporkan telah memaparkan pandangannya mengenai kegagalan di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Kesalahan penilaian dalam hal olahraga menjadi salah satu topik pembahasan, begitu pula suasana di kamp Piala Dunia di Winston-Salem yang kini mendapat kritik tajam.

Kemudian, menurut laporan Bild, Nagelsmann disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela, dan pelatih tim nasional Jerman tersebut diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Keputusan akan diambil “paling lambat awal minggu depan”, dan menurut informasi dari SID, tidak akan ada pengumuman lebih lanjut pada hari Kamis.