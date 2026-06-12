Pimpin Swiss di Piala Dunia 2026, Kapten Sunderland Granit Xhaka Incar Capaian Luar Biasa

Kapten Sunderland tersebut mengatakan Swiss seharusnya tidak lagi puas hanya dengan bersaing melawan negara-negara top. Sebaliknya, ia ingin tim mengambil langkah selanjutnya dan memantapkan diri sebagai pesaing sejati di panggung terbesar.

Berbicara tentang ambisi tim, Xhaka mengatakan di situs FIFA: "Sebuah kewajiban bagi Swiss, dan bagi kami sebagai sebuah tim. Saya suka bermimpi, dan saya bermimpi besar. Saya tidak akan mengucapkan kata yang ada di dalam pikiran saya saat ini. Namun, Anda boleh bermimpi, Anda diizinkan untuk melakukannya - dan itu berdampak baik bagi Anda. Kami ingin mewujudkan impian kami - dengan meraih sesuatu yang luar biasa."