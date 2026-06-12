Sunderland
Pimpin Swiss di Piala Dunia 2026, Kapten Sunderland Granit Xhaka Incar Capaian Luar Biasa
Xhaka menetapkan target ambisius untuk Swiss
Xhaka menantang timnya untuk menetapkan target yang lebih tinggi saat mereka bersiap untuk Piala Dunia 2026. Meskipun Tim Nati secara teratur mencapai babak gugur di turnamen besar, Xhaka percaya bahwa skuad saat ini memiliki kualitas dan pengalaman untuk melangkah lebih jauh.
- Sunderland
"Ingin mewujudkan impian kami"
Kapten Sunderland tersebut mengatakan Swiss seharusnya tidak lagi puas hanya dengan bersaing melawan negara-negara top. Sebaliknya, ia ingin tim mengambil langkah selanjutnya dan memantapkan diri sebagai pesaing sejati di panggung terbesar.
Berbicara tentang ambisi tim, Xhaka mengatakan di situs FIFA: "Sebuah kewajiban bagi Swiss, dan bagi kami sebagai sebuah tim. Saya suka bermimpi, dan saya bermimpi besar. Saya tidak akan mengucapkan kata yang ada di dalam pikiran saya saat ini. Namun, Anda boleh bermimpi, Anda diizinkan untuk melakukannya - dan itu berdampak baik bagi Anda. Kami ingin mewujudkan impian kami - dengan meraih sesuatu yang luar biasa."
Bongkar ritual sebelum pertandingan
Selain itu, pemain berusia 33 tahun tersebut juga membahas ritual yang ia lakukan sebelum bermain. Ia mengaku selalu memakai pakaian dari sebelah kanan dan menyebut bahwa dirinya 'selalu merasakan sensasi' pertandingan.
"Saya selalu mulai berpakaian dari bagian kanan tubuh saya terlebih dahulu - pelindung tulang kering, kaus kaki, lalu sepatu bola saya," ucapnya. "Itu bukan rasa takut, melainkan lebih seperti adrenalin. Selama saya merasakan sensasi itu, saya bahagia. Begitu perasaan itu hilang, saya tidak akan berada di sini lagi."
- Sunderland
Fokus ke babak grup Piala Dunia
Swiss kini akan bersiap melakoni pertandingan babak grup, di mana mereka berada di Grup B bersama Kanada, Bosnia & Herzegovina dan Qatar. Tim Nati akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Qatar di Bay Arena Stadium, Minggu (14/6) dini hari WIB, dan Xhaka diperkirakan akan menjadi andalan di lini tengah asuhan Murat Yakin.