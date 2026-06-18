Sepak bola bukan lagi sekadar olahraga, melainkan sebuah industri global yang sesungguhnya. Transformasi sektor ini, yang didorong oleh investasi, teknologi, dan model bisnis baru, telah mengubah cara sepak bola didanai, dinikmati, dan bahkan dimainkan. Menurut perkiraan FIFA, Piala Dunia menghasilkan dampak ekonomi keseluruhan sebesar hampir 41 miliar dolar AS terhadap PDB, baik dari dampak langsung maupun tidak langsung.
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Piala Dunia menyumbang 41 miliar terhadap PDB; agar bisa kembali bersaing, Italia harus mengubah strategi
PERKIRAAN DAN FAKTOR YANG BELUM DIKETAHUI
Menurut analisis Corriere della Sera, Piala Dunia merupakan acara utama dalam sektor yang bernilai antara 45 hingga 130 miliar dolar per tahun, tergantung pada kriteria penilaiannya. Masih ada beberapa ketidakpastian mengenai pendapatan aktual turnamen ini, di tengah harga tiket yang tinggi dan permintaan yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, namun sepak bola terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bisnis hiburan terbesar di dunia.
PEMILIK BARU
Kepemilikan klub semakin banyak berada di tangan dana investasi dan investor institusional. Di lima liga utama Eropa, lebih dari sepertiga klub memiliki ekuitas swasta atau modal ventura sebagai pemegang saham. Sejalan dengan itu, peran stadion milik klub pun semakin besar, yang kini telah menjadi pusat bisnis sejati yang mampu menghasilkan pendapatan jauh melampaui hari pertandingan.
Teknologi dan analisis data kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen olahraga, demikian tertulis dalam analisis Corriere: mulai dari sensor untuk memantau performa atlet hingga alat-alat baru untuk melibatkan para penggemar, sepak bola modern semakin didasarkan pada inovasi dan pengumpulan data.
PERKEMBANGAN PERMAINAN DAN BISNIS
Kebiasaan konsumsi baru, terutama di kalangan generasi muda, juga memengaruhi permainan di lapangan. Keinginan akan hiburan instan mendorong ritme permainan yang lebih cepat, transisi yang gesit, tekanan agresif, serta meningkatnya peran situasi bola mati. Hal ini pun mengubah taktik, sesi latihan, dan manajemen kebugaran para pemain.
SEPAK BOLA SEBAGAI KELAS ASET KEUNGGULAN
Sepak bola kini telah menjadi kelas aset keuangan: investor profesional, pemasaran global, hak siar televisi, media sosial, merchandise, dan pemanfaatan komersial fasilitas olahraga merupakan sumber-sumber utama pertumbuhannya. Bagi Italia, yang tertinggal dalam banyak hal, tantangannya bukan hanya di bidang olahraga, melainkan terutama di bidang manajemen: memahami transformasi ini dan beradaptasi dengan model-model baru akan menjadi kunci untuk kembali bersaing di level tertinggi. Singkatnya, agar Italia bisa kembali bersaing, negara ini harus mengubah strateginya.