Piala Dunia menyumbang 41 miliar terhadap PDB; agar bisa kembali bersaing, Italia harus mengubah strategi

Kepemilikan klub semakin banyak berada di tangan dana investasi dan investor institusional. Di lima liga utama Eropa, lebih dari sepertiga klub memiliki ekuitas swasta atau modal ventura sebagai pemegang saham. Sejalan dengan itu, peran stadion milik klub pun semakin besar, yang kini telah menjadi pusat bisnis sejati yang mampu menghasilkan pendapatan jauh melampaui hari pertandingan.





Teknologi dan analisis data kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen olahraga, demikian tertulis dalam analisis Corriere: mulai dari sensor untuk memantau performa atlet hingga alat-alat baru untuk melibatkan para penggemar, sepak bola modern semakin didasarkan pada inovasi dan pengumpulan data.