24 tahun. Itulah waktu yang telah berlalu sejak terakhir kali Brasil menjuarai Piala Dunia, yaitu pada edisi 2002 di Jepang dan Korea Selatan yang ditutup dengan dua gol Ronaldo di final melawan Jerman. Bagi tim nasional paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, 24 tahun terasa seperti selamanya. Waktu yang sama juga berlalu antara kemenangan tahun 1970, Piala Dunia ketiga dan terakhir Pelé bersama Seleçao terkuat sepanjang masa, dan kesuksesan tahun 1994, yang diraih Brasil asuhan Romario di panasnya Pasadena melalui adu penalti melawan Italia.
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Piala Dunia, Brasil selalu harus menang: kali ini bersama Ancelotti dan kapten Vinicius Jr
DARI LEGENDA…
Pelé, Romário, dan Ronaldo: tiga legenda, tiga pemimpin teknis sejati, yang mampu membawa Brasil ke puncak dunia. Dan Brasil pada tahun 2026 memang membutuhkan seorang pemimpin teknis seperti itu, untuk mencoba meraih gelar Piala Dunia keenam. Pada tahun 2014, 2018, dan 2022, peran ini seharusnya/bisa dijalankan oleh Neymar, tetapi ketiga kali itu berakhir buruk, terutama pada Piala Dunia yang gagal di kandang sendiri, dengan kekalahan dramatis 1-7 di semifinal melawan Jerman, yang dikenal sebagai 'Mineirazo'. Neymar, dengan 128 penampilannya di tim nasional (dan 79 gol), masih masuk dalam daftar pemanggilan, meskipun tidak bermain untuk tim nasional sejak 2023, namun peran sebagai ujung tombak tahun ini bukanlah miliknya.
...Kepada Vinicius Jr.
Kini giliran Vinicius Jr. yang harus memikul beban Brasil di edisi ini dan mencoba membawa timnya kembali ke puncak dunia. Lahir pada tahun 2000, dengan 48 penampilan dan 9 gol bersama timnas Brasil, Vinicius masih terlalu muda pada tahun 2022, saat ia menjalani Piala Dunia pertamanya di bawah bayang-bayang Neymar. Di Qatar, ia tampil dalam tiga pertandingan dan mencetak satu gol, hingga Brasil tersingkir melalui adu penalti melawan Kroasia di perempat final. Kini, di usia 26 tahun, Vinicius berada di puncak kariernya dan jelas merupakan pemain dengan kualitas terbaik di skuad Brasil: di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ia akan menjadi bintang tim, dengan segala kehormatan dan tanggung jawab yang menyertainya. Sama seperti kapten Marquinhos yang merupakan pemimpin karismatik dan spiritual Brasil, seperti yang ditunjukkannya dengan memeluk rekan setimnya Gabriel saat tendangan penalti penentu yang gagal dilakukan oleh Gabriel di final Liga Champions yang dimenangkan PSG melawan Arsenal, Vinicius Jr. adalah pemimpin teknis tim.
ANCELOTTI, SI PEMENANG
Jarak dari lapangan ke bangku cadangan taklah jauh: setelah meraih dua gelar Liga Champions bersama Real Madrid, Vinicius akan mencoba meraih gelar Piala Dunia bersama Carlo Ancelotti, satu-satunya kompetisi di dunia yang lebih bergengsi daripada Liga Champions. Ya, Ancelotti. Dialah yang menjadi kejutan dan taruhan utama Brasil. Setelah banyak kegagalan dengan pelatih lokal (dari Carlos Alberto Parreira hingga Dunga, dari Scolari hingga Tite), Federasi Sepak Bola Brasil memutuskan untuk mempercayakan pengalaman seorang pelatih Italia, seorang pemenang sejati. Setelah memecahkan setiap rekor sebagai pelatih klub (5 gelar Liga Champions, semua liga nasional terpenting di Eropa), pria kelahiran 1959 dari Reggiolo ini ingin mencoba menorehkan sejarah juga di level tim nasional. Direkrut pada Mei 2025 dan lolos ke Piala Dunia tanpa hambatan, Ancelotti telah memenangkan simpati dan kepercayaan seluruh dunia sepak bola Brasil, hingga ia mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 bahkan sebelum dimulainya Piala Dunia ini.
SEJAUH MANA BRASIL DAPAT BERKEMBANG?
Sejauh mana Brasil ini bisa melangkah, kita akan mengetahuinya sejak pertandingan perdana malam ini melawan Maroko, yang akan dilanjutkan dengan laga melawan Haiti dan Skotlandia, dalam rangka Grup C. Bagi tim nasional paling sukses dalam sejarah, menjuarai Piala Dunia adalah sebuah 'keharusan', dan hasil apa pun selain merebut trofi akan dianggap sebagai kegagalan. Namun jelas bahwa ada berbagai macam bentuk kegagalan. Di awal turnamen, Brasil bukanlah favorit utama Piala Dunia: di atas tim Ancelotti, baik para pakar maupun bandar taruhan menempatkan Spanyol, Prancis, dan Inggris. Brasil berada di pot keempat, bersama Argentina dan Portugal. Mengingat prediksi, skuad, dan perjalanan yang dilalui untuk mencapai Piala Dunia, realistis untuk berpikir bahwa Brasil dapat dengan mudah mencapai perempat final atau semifinal. Namun, kemenangan adalah impian seluruh rakyat Brasil, impian yang terutama diandalkan pada Vinicius JR dan Ancelotti.
DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL
Penjaga gawang: Alisson, Ederson, Weverton
Bek: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos
Gelandang: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetà, Ederson
Penyerang: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr
FORMASI STANDAR
(4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Neymar, Vinícius Jr; Cunha. Pelatih: Ancelotti.