Kini giliran Vinicius Jr. yang harus memikul beban Brasil di edisi ini dan mencoba membawa timnya kembali ke puncak dunia. Lahir pada tahun 2000, dengan 48 penampilan dan 9 gol bersama timnas Brasil, Vinicius masih terlalu muda pada tahun 2022, saat ia menjalani Piala Dunia pertamanya di bawah bayang-bayang Neymar. Di Qatar, ia tampil dalam tiga pertandingan dan mencetak satu gol, hingga Brasil tersingkir melalui adu penalti melawan Kroasia di perempat final. Kini, di usia 26 tahun, Vinicius berada di puncak kariernya dan jelas merupakan pemain dengan kualitas terbaik di skuad Brasil: di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ia akan menjadi bintang tim, dengan segala kehormatan dan tanggung jawab yang menyertainya. Sama seperti kapten Marquinhos yang merupakan pemimpin karismatik dan spiritual Brasil, seperti yang ditunjukkannya dengan memeluk rekan setimnya Gabriel saat tendangan penalti penentu yang gagal dilakukan oleh Gabriel di final Liga Champions yang dimenangkan PSG melawan Arsenal, Vinicius Jr. adalah pemimpin teknis tim.



