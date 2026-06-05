Piala Dunia 2026, Spanyol: Mengapa tidak ada yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol?

Pada Piala Dunia 2026 mendatang, kedua lagu kebangsaan masing-masing tim wajib diputar sebelum pertandingan dimulai. Biasanya para pemain ikut menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan lantang — namun hal ini tidak terjadi pada pertandingan yang melibatkan tim Spanyol.

Alasan mengapa lagu kebangsaan Spanyol tidak dinyanyikan bersama cukup mudah dijelaskan. Sebagai salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di Eropa, "Marcha Real", demikian nama resmi lagu tersebut, tidak memiliki lirik.

Selain negara-negara Eropa Selatan, hanya San Marino, Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo di benua Eropa yang lagu kebangsaannya tidak memiliki lirik.