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Christian Guinin

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Piala Dunia 2026, Spanyol: Mengapa tidak ada yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol?

Germany
Spain
World Cup

Pada Piala Dunia 2026 mendatang, kedua lagu kebangsaan masing-masing tim wajib diputar sebelum pertandingan dimulai. Biasanya para pemain ikut menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan lantang — namun hal ini tidak terjadi pada pertandingan yang melibatkan tim Spanyol.

Alasan mengapa lagu kebangsaan Spanyol tidak dinyanyikan bersama cukup mudah dijelaskan. Sebagai salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di Eropa, "Marcha Real", demikian nama resmi lagu tersebut, tidak memiliki lirik.

Selain negara-negara Eropa Selatan, hanya San Marino, Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo di benua Eropa yang lagu kebangsaannya tidak memiliki lirik.

  • Piala Dunia 2026, Spanyol: Mengapa tak ada yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol? - Sejarah "Marcha Real"

    Dalam sejarah, lagu kebangsaan ini pertama kali disebutkan pada tahun 1761 dalam "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (Buku Peraturan Sinyal Militer Infanteri Spanyol) karya Manuel de Espinosa de los Monteros dengan judul "Marcha Granadera" (Mars Grenadier).

    Setelah "Marcha Real" digantikan oleh "Himno de Riego" selama Republik Kedua (1930-1939), mantan diktator Francisco Franco memperkenalkan kembali "La Marcha Real". Selama masa diktaturnya (1939-1975), lagu kebangsaan ini kadang-kadang dinyanyikan dengan bait-bait karya penyair José María Pemán. Namun, teks tersebut tidak diadopsi setelahnya.

    "Marcha Real" secara resmi tidak memiliki lirik selama lebih dari 250 tahun. Secara tidak resmi, sering kali lirik-lirik ditambahkan, yang sering kali menjadi sangat populer.

    Pada tahun 2018, penyanyi pop Marta Sánchez melakukan upaya baru untuk menulis lirik, yang dipuji dengan antusias oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy, namun justru mendapat penolakan dari rekan-rekan musisi dan pers. Juga pada tahun 2018, penyanyi-penulis lagu Alejandro Abad mempresentasikan usulan lirik lainnya.

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  • Piala Dunia 2026, Spanyol: Mengapa tak ada yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol? - Fakta-fakta seputar "Marcha Real"

    • Judul lagu kebangsaan: Marcha Real
    • Komposer: Manuel de Espinosa
    • Tahun diperkenalkan: 1770
    • Durasi: 1:02 menit

  • Piala Dunia 2026: Informasi dan Jadwal Piala Dunia

    TanggalAcara
    Kamis, 11 Juni 2026, pukul 21.00Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Mexico City
    Senin, 15 Juni 2026, pukul 18.00Spanyol - Cape Verde
    Minggu, 21 Juni 2026, pukul 18.00Spanyol - Arab Saudi
    Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 02.00Uruguay - Spanyol
    Minggu, 19 Juli 2026, pukul 21.00Final Piala Dunia 2026 di New Jersey