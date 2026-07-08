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Michael Olise France 2026 World CupGetty

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Piala Dunia 2026, semua pemain sudah mendapat peringatan: siapa yang berisiko mendapat kartu kuning di babak semifinal

World Cup

Inilah semua pemain yang telah mendapat peringatan dan berisiko absen di semifinal jika mendapat kartu kuning.

  • PRANCIS-MAROKO

    Maroko:

    Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss


    Prancis:

    Michael Olise, Manu Kone

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  • SPANYOL-BELGIA

    Spanyol:

    Ferran Torres


    Belgia:

    Brandon Mechele

  • NORWEGIA-INGGRIS

    Norwegia:

    Antonio Nusa


    Inggris:

    Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

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  • ARGENTINA-SWISS

    Argentina:

    Gonzalo Montiel


    Swiss:

    Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim


  • PERATURAN

    Setiap kartu kuning yang diterima selama babak penyisihan grup telah dihapuskan sebelum babak 16 besar. Langkah kedua dilakukan setelah perempat final, sehingga memastikan tidak ada pemain yang harus absen di babak terakhir Piala Dunia hanya karena pelanggaran yang dilakukan di semifinal, kecuali jika terjadi tindakan drastis seperti pengusiran langsung.