Inilah semua pemain yang telah mendapat peringatan dan berisiko absen di semifinal jika mendapat kartu kuning.
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Piala Dunia 2026, semua pemain sudah mendapat peringatan: siapa yang berisiko mendapat kartu kuning di babak semifinal
PRANCIS-MAROKO
Maroko:
Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss
Prancis:
Michael Olise, Manu Kone
SPANYOL-BELGIA
Spanyol:
Ferran Torres
Belgia:
Brandon Mechele
NORWEGIA-INGGRIS
Norwegia:
Antonio Nusa
Inggris:
Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
ARGENTINA-SWISS
Argentina:
Gonzalo Montiel
Swiss:
Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
PERATURAN
Setiap kartu kuning yang diterima selama babak penyisihan grup telah dihapuskan sebelum babak 16 besar. Langkah kedua dilakukan setelah perempat final, sehingga memastikan tidak ada pemain yang harus absen di babak terakhir Piala Dunia hanya karena pelanggaran yang dilakukan di semifinal, kecuali jika terjadi tindakan drastis seperti pengusiran langsung.
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