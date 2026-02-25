Piala Dunia 2026 PINDAH LOKASI?! FIFA Rilis Pernyataan Buntut Kerusuhan Meksiko

FIFA melalui kantor perwakilannya di Meksiko menyatakan terus memantau situasi di negara bagian Jalisco dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah setempat.

“Di FIFA Mexico, kami memantau secara ketat situasi di Jalisco dan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait. Kami akan mengikuti arahan berbagai lembaga pemerintah guna menjaga keselamatan publik dan memulihkan kondisi normal, serta menegaskan kolaborasi erat kami dengan otoritas federal, negara bagian, dan lokal,” demikian pernyataan juru bicara FIFA dilansir The Athletic.

FIFA juga disebut telah meminta laporan internal untuk dikirim ke kantor pusat di Zurich, Swiss, agar pimpinan FIFA memperoleh gambaran menyeluruh soal perkembangan situasi keamanan dan potensi dampaknya terhadap operasional turnamen. Meski kondisi masih penuh ketidakpastian, badan pemerintahan sepakbola dunia itu menegaskan tetap fokus pada keselamatan seluruh pihak, meski persiapan di tiga kota tuan rumah Meksiko yakni Guadalajara, Monterrey, dan Mexico City, diklaim tetap berjalan sesuai rencana.