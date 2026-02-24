FIFA meminta briefing keamanan mengenai Meksiko setelah kerusuhan baru-baru ini

Permohonan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada markas FIFA di Zurich mengenai cakupan peristiwa dan implikasi potensialnya.

Dokumen yang disusun oleh kantor FIFA di Meksiko telah dikirimkan ke Swiss, menurut ESPN. Laporan tersebut menguraikan insiden yang terjadi antara Minggu, 22 Februari, dan dini hari Senin, mencakup peringatan keamanan di sekitar 20 negara bagian Meksiko, seperti yang telah diakui oleh otoritas federal. Tujuan FIFA adalah untuk mengevaluasi situasi yang berkembang dan menentukan apakah diperlukan tindakan operasional.