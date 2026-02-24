AFP
Diterjemahkan oleh
FIFA meminta briefing keamanan mengenai Meksiko setelah kerusuhan baru-baru ini
FIFA meminta briefing keamanan.
Permohonan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada markas FIFA di Zurich mengenai cakupan peristiwa dan implikasi potensialnya.
Dokumen yang disusun oleh kantor FIFA di Meksiko telah dikirimkan ke Swiss, menurut ESPN. Laporan tersebut menguraikan insiden yang terjadi antara Minggu, 22 Februari, dan dini hari Senin, mencakup peringatan keamanan di sekitar 20 negara bagian Meksiko, seperti yang telah diakui oleh otoritas federal. Tujuan FIFA adalah untuk mengevaluasi situasi yang berkembang dan menentukan apakah diperlukan tindakan operasional.
- AFP
Kota tuan rumah yang sedang dalam proses peninjauan
Meskipun ada kekhawatiran, pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah federal Meksiko tetap menegaskan bahwa saat ini tidak ada indikasi bahwa status Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 terancam. Persiapan di kota-kota tuan rumah terus berjalan sesuai jadwal, sementara komite penyelenggara lokal menunggu komunikasi resmi dari pimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino.
- AFP
Persiapan tetap berjalan sesuai rencana.
Guadalajara dan Monterrey akan memainkan peran penting dalam jendela internasional FIFA pada bulan Maret mendatang, ketika mereka akan menjadi tuan rumah pertandingan playoff antarbenua yang akan menentukan tim-tim yang lolos ke babak final Piala Dunia.
Di Guadalajara, tim nasional dari New Caledonia, Jamaika, dan Republik Kongo diperkirakan akan bersaing untuk mendapatkan tempat di babak final turnamen. Sementara itu, Monterrey dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi Suriname, Bolivia, dan Irak yang berusaha memastikan kualifikasi mereka.
- Getty Images Sport
Jam-jam kritis di Jalisco
Pemerintah daerah di Jalisco telah mengeluarkan peringatan keamanan tingkat merah, yang mengakibatkan penangguhan sementara kegiatan belajar-mengajar dan beberapa kegiatan publik sebagai langkah pencegahan. Di Nuevo León, pejabat setempat telah memperkuat kehadiran keamanan di seluruh wilayah metropolitan.
Selain pertandingan playoff, Guadalajara direncanakan menjadi tuan rumah empat pertandingan Piala Dunia pada 2026, Monterrey juga akan menjadi tuan rumah empat pertandingan, dan Mexico City akan menjadi tuan rumah lima pertandingan, termasuk pertandingan pembuka turnamen.
Iklan