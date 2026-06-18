Piala Dunia 2026, 5 pemain yang menonjol setelah hari pertama: Bouaddi dan Diomande tampil mengesankan, kebangkitan Balogun

Ingatkah Anda ketika namanya sempat dikaitkan dengan Inter sebagai pengganti Romelu Lukaku? Waktu telah berlalu, segalanya berjalan berbeda bagi dirinya dan Nerazzurri, namun Piala Dunia kali ini—dengan semua mata tertuju padanya dan perhatian khusus karena turnamen ini digelar di kandang sendiri—dapat menjadi batu loncatan bagi penyerang Monaco tersebut untuk bangkit kembali. Di Prancis, ia memang menunjukkan hal-hal menarik namun kurang konsisten; namun dalam turnamen ini, berkat dua gol yang ia cetak untuk mengalahkan Paraguay pada laga perdana, ia ingin mencoba mencuri perhatian agar kembali menjadi incaran tim-tim papan atas.