Babak pertama fase grup yang diperluas di Piala Dunia telah usai. 24 pertandingan pertama ini telah menghadirkan serangkaian penampilan luar biasa yang menampilkan beberapa bintang yang paling dinantikan (Mbappé, Haaland, Messi, dan Kane tidak mengecewakan), tetapi juga sejumlah pemain yang berharap dapat membuktikan diri mulai dari pertandingan-pertandingan berikutnya dan ingin memanfaatkan Piala Dunia ini untuk semakin menonjolkan diri.
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Piala Dunia 2026, 5 pemain yang menonjol setelah hari pertama: Bouaddi dan Diomande tampil mengesankan, kebangkitan Balogun
Ayyoub BOUADDI (Maroko)
Di Lille, bahkan di panggung Liga Champions, mereka segera menyadari bahwa mereka memiliki seorang pengatur permainan di depan lini pertahanan yang berpotensi menjadi legenda. Debutnya yang gemilang di Piala Dunia, terlebih lagi saat menghadapi klub raksasa bersejarah, membuat semua orang tercengang melihat kedewasaan dan kepribadian yang ditunjukkannya. Seorang pemain kelahiran 2007 yang siap melambung tinggi dan memicu persaingan sengit di antara klub-klub terkemuka di benua Eropa.
Yan DIOMANDE (Pantai Gading)
Tak tertahankan. Terkadang, sebuah kata sifat sederhana saja sudah cukup untuk menggambarkan dampak yang ditimbulkan seorang pemain dalam sebuah pertandingan dan sejauh mana kemampuannya memengaruhi jalannya pertandingan itu sendiri. Pemain sayap kelahiran 2006 dari Leipzig ini terus-menerus menjadi duri dalam daging bagi pertahanan Ekuador, yang akhirnya jebol di menit-menit akhir pertandingan akibat akselerasinya, bahkan sebelum mantan pemain Atalanta, Diallo, mencetak gol tap-in. Di Liga Premier, yang kemungkinan besar akan menjadi tujuan berikutnya, para pihak sudah tak sabar menantikannya.
Elijah JUST (Selandia Baru)
Bagi dirinya pun ini adalah penampilan pertamanya di Piala Dunia, dan saat melawan Iran, ia langsung memutuskan untuk mencuri perhatian dan mencatatkan namanya dalam buku rekor. Pemain sayap serang kelahiran tahun 2000 dari Motherwell – yang telah mencetak 7 gol dan 8 assist di liga Skotlandia musim lalu – memang menjadi pemain pertama dari negaranya yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia. Cepat, tak terduga, dan tenang di depan gawang – dua tendangan dan dua gol – ia bisa menjadi salah satu kejutan di turnamen ini.
Yasin AYARI (Swedia)
Namanya tidak sepenuhnya asing, mengingat ia sudah berkesempatan tampil di liga sekelas Premier League dan mencetak 5 gol dalam 66 pertandingan—yang bagi seorang gelandang tengah bukanlah prestasi yang buruk. Setelah tampil gemilang bersama Brighton, pemain kelahiran 2003 keturunan Tunisia ini justru memilih tim nasional Afrika Utara sebagai lawannya untuk memperkenalkan diri kepada penonton Piala Dunia. Ia mencetak dua gol yang luar biasa dan mengendalikan lini tengah tim asuhan Potter dengan sangat baik. Kontraknya akan berakhir pada 2027 dan hal ini bisa menjadi peluang penting di bursa transfer.
Folarin BALOGUN (Amerika Serikat)
Ingatkah Anda ketika namanya sempat dikaitkan dengan Inter sebagai pengganti Romelu Lukaku? Waktu telah berlalu, segalanya berjalan berbeda bagi dirinya dan Nerazzurri, namun Piala Dunia kali ini—dengan semua mata tertuju padanya dan perhatian khusus karena turnamen ini digelar di kandang sendiri—dapat menjadi batu loncatan bagi penyerang Monaco tersebut untuk bangkit kembali. Di Prancis, ia memang menunjukkan hal-hal menarik namun kurang konsisten; namun dalam turnamen ini, berkat dua gol yang ia cetak untuk mengalahkan Paraguay pada laga perdana, ia ingin mencoba mencuri perhatian agar kembali menjadi incaran tim-tim papan atas.