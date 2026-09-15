Berbicara dalam presentasi resminya, Coutinho menepis tudingan tidak setia dengan memaparkan langkah-langkah luar biasa yang diperlukan untuk mengamankan kepulangannya ke Brasil. Meluruskan soal transfer tersebut, Coutinho berkata: "Saya melihat beberapa hal, tetapi saya berusaha melindungi diri dari semua itu. Saya tahu ada reaksi yang sangat besar. Itu membuat saya sedih, tetapi saya punya wadah ini untuk berbicara.

'Vasco selalu menjadi rumah saya. Saya dibesarkan di Vasco, bermain di seluruh jenjang kelompok usia, dan berhasil menembus tim senior. Saya selalu menegaskan rasa sayang, terima kasih, dan cinta yang saya miliki untuk klub ini. Ketika kesempatan bergabung dengan Vasco muncul, kontrak saya di Qatar masih tersisa satu tahun, di mana saya menerima $10 juta bersih. Saya ingin memperjelas itu agar orang-orang mengerti."

Ia menambahkan: "Saya tidak pernah membicarakan ini, dan ini satu-satunya kali saya akan melakukannya. Kontrak saya dengan Aston Villa juga masih tersisa satu tahun. Agar saya bisa bergabung dengan Vasco, saya selalu menegaskan kepada semua orang yang bekerja dengan saya: Vasco tidak akan mengeluarkan satu sen pun untuk transfer saya. Itulah prioritas saya.

"Satu-satunya cara agar itu bisa terjadi adalah dengan melepaskan gaji satu tahun dan uang yang menjadi hak saya dari Aston Villa. Saya meninggalkan semuanya dan datang. Karena kepulangan saya ke Vasco selalu dilandasi cinta untuk klub ini."