Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Philippe Coutinho membela kepindahan kontroversial ke Santos dan mengungkap alasan sebenarnya di balik kepergiannya dari Vasco da Gama

Transfers
P. Coutinho
Santos FC
Serie A
Vasco da Gama

Philippe Coutinho akhirnya angkat bicara setelah kepindahannya yang kontroversial ke Santos, dengan memberikan penjelasan rinci di balik keputusannya meninggalkan klub masa kecilnya, Vasco da Gama, pada awal tahun ini. Gelandang serang berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa kelelahan mental yang parah dan permusuhan hebat dari tribun memaksanya untuk menepi demi melindungi kesejahteraannya.

  • Coutinho tanggapi reaksi keras suporter

    Santos secara resmi memperkenalkan gelandang tersebut dengan nomor punggung 11 pada Senin setelah sebelumnya mendatangkan Arthur, Rodinei, Lima, dan Everton Cebolinha. Coutinho awalnya kembali ke Vasco dengan status pinjaman dari Aston Villa pada Juli 2024 sebelum menjadikan kepindahan itu permanen setahun kemudian. Namun, kepergiannya pada Februari dan keputusan selanjutnya untuk bergabung dengan rival domestik memicu kemarahan besar dari para mantan pendukungnya.


    • Iklan
  • Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025Getty Images Sport

    Gelandang ungkap pengorbanan finansial

    Berbicara dalam presentasi resminya, Coutinho menepis tudingan tidak setia dengan memaparkan langkah-langkah luar biasa yang diperlukan untuk mengamankan kepulangannya ke Brasil. Meluruskan soal transfer tersebut, Coutinho berkata: "Saya melihat beberapa hal, tetapi saya berusaha melindungi diri dari semua itu. Saya tahu ada reaksi yang sangat besar. Itu membuat saya sedih, tetapi saya punya wadah ini untuk berbicara.

    'Vasco selalu menjadi rumah saya. Saya dibesarkan di Vasco, bermain di seluruh jenjang kelompok usia, dan berhasil menembus tim senior. Saya selalu menegaskan rasa sayang, terima kasih, dan cinta yang saya miliki untuk klub ini. Ketika kesempatan bergabung dengan Vasco muncul, kontrak saya di Qatar masih tersisa satu tahun, di mana saya menerima $10 juta bersih. Saya ingin memperjelas itu agar orang-orang mengerti."

    Ia menambahkan: "Saya tidak pernah membicarakan ini, dan ini satu-satunya kali saya akan melakukannya. Kontrak saya dengan Aston Villa juga masih tersisa satu tahun. Agar saya bisa bergabung dengan Vasco, saya selalu menegaskan kepada semua orang yang bekerja dengan saya: Vasco tidak akan mengeluarkan satu sen pun untuk transfer saya. Itulah prioritas saya.

    "Satu-satunya cara agar itu bisa terjadi adalah dengan melepaskan gaji satu tahun dan uang yang menjadi hak saya dari Aston Villa. Saya meninggalkan semuanya dan datang. Karena kepulangan saya ke Vasco selalu dilandasi cinta untuk klub ini."

  • Playmaker membeberkan perjuangan mentalnya

    Gelandang berpengalaman itu kemudian menjelaskan bagaimana kepedihan akibat kekalahan di final piala dan hujatan dari tribune di Estadio Sao Januario setelahnya menimbulkan beban psikologis yang tak tertahankan.

    Merefleksikan akhir yang menyakitkan dari periode keduanya, Coutinho berkata: "Selama periode saya tahun lalu, kami mencapai final Copa do Brasil dan sayangnya kalah. Itu sangat memukul saya; saya sangat ingin memenangkan gelar bersama Vasco.

    "Saya memenangkan tak terhitung trofi di luar negeri dan kembali dengan pola pikir untuk menjadi juara bersama Vasco dan mungkin mengukuhkan diri sebagai idola. Sayangnya, itu tidak memungkinkan. Tahun baru dimulai, dan kami tidak tampil terlalu baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir di Sao Januario."

    Ia menambahkan: "Saya tahu banyak yang mengatakan itu hanya beberapa siulan, tetapi siapa pun yang ada di sana tahu. Seluruh stadion menghina saya dan menuntut saya pergi. Itu sangat berat bagi saya, meski saya tahu hal seperti itu terjadi dalam sepak bola, karena Vasco selalu menjadi rumah saya, dan saya melakukan segala yang secara manusiawi mungkin untuk kembali."

    Menjelaskan keputusannya untuk pergi, Coutinho berkata: "Ada sejumlah hal sulit yang sedang terjadi, dan kemudian saya harus membuat keputusan tersulit dalam hidup saya, yaitu memprioritaskan kesehatan saya. Saya tahu konsekuensinya, tetapi saya benar-benar jujur pada diri sendiri, dan tidak pernah sekalipun saya meninggalkan Vasco."

    Ia menutup dengan berkata: "Saya hanya sudah mencapai batas saya, dan dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan bisa memberikan apa pun. Saya jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang-orang, dan saya mengambil keputusan itu. Saya rasa itu menjawab pertanyaan Anda, dan juga menjawab mereka yang tidak mendengarkan sisi cerita sang pemain. Saya menyebutkan angka-angka finansial, yang mungkin sebenarnya lebih baik tidak saya lakukan, tetapi itu akan membantu orang-orang memahami."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1065279045.jpgjustpictures.ch

    Jadwal kontinental menguji skuad

    Santos kini berharap pada rekrutan baru mereka untuk menghidupkan kampanye domestik yang membuat mereka terpuruk di posisi ke-10 klasemen liga. Coutinho bisa melakoni debutnya pada Rabu malam saat tim barunya bertandang ke Atletico Mineiro dalam laga penting Copa Sudamericana. Jadwal berat kemudian segera menyusul, dengan lawatan ke Remo sebelum menjamu Flamengo pada awal Oktober.

Copa Sudamericana
Vasco da Gama crest
Vasco da Gama
VAS
Santa Fe crest
Santa Fe
SFE
Copa Sudamericana
Atletico MG crest
Atletico MG
CAM
Santos FC crest
Santos FC
SAN