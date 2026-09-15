Getty Images Sport
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Philippe Coutinho membela kepindahan kontroversial ke Santos dan mengungkap alasan sebenarnya di balik kepergiannya dari Vasco da Gama
Coutinho tanggapi reaksi keras suporter
Santos secara resmi memperkenalkan gelandang tersebut dengan nomor punggung 11 pada Senin setelah sebelumnya mendatangkan Arthur, Rodinei, Lima, dan Everton Cebolinha. Coutinho awalnya kembali ke Vasco dengan status pinjaman dari Aston Villa pada Juli 2024 sebelum menjadikan kepindahan itu permanen setahun kemudian. Namun, kepergiannya pada Februari dan keputusan selanjutnya untuk bergabung dengan rival domestik memicu kemarahan besar dari para mantan pendukungnya.
- Getty Images Sport
Gelandang ungkap pengorbanan finansial
Berbicara dalam presentasi resminya, Coutinho menepis tudingan tidak setia dengan memaparkan langkah-langkah luar biasa yang diperlukan untuk mengamankan kepulangannya ke Brasil. Meluruskan soal transfer tersebut, Coutinho berkata: "Saya melihat beberapa hal, tetapi saya berusaha melindungi diri dari semua itu. Saya tahu ada reaksi yang sangat besar. Itu membuat saya sedih, tetapi saya punya wadah ini untuk berbicara.
'Vasco selalu menjadi rumah saya. Saya dibesarkan di Vasco, bermain di seluruh jenjang kelompok usia, dan berhasil menembus tim senior. Saya selalu menegaskan rasa sayang, terima kasih, dan cinta yang saya miliki untuk klub ini. Ketika kesempatan bergabung dengan Vasco muncul, kontrak saya di Qatar masih tersisa satu tahun, di mana saya menerima $10 juta bersih. Saya ingin memperjelas itu agar orang-orang mengerti."
Ia menambahkan: "Saya tidak pernah membicarakan ini, dan ini satu-satunya kali saya akan melakukannya. Kontrak saya dengan Aston Villa juga masih tersisa satu tahun. Agar saya bisa bergabung dengan Vasco, saya selalu menegaskan kepada semua orang yang bekerja dengan saya: Vasco tidak akan mengeluarkan satu sen pun untuk transfer saya. Itulah prioritas saya.
"Satu-satunya cara agar itu bisa terjadi adalah dengan melepaskan gaji satu tahun dan uang yang menjadi hak saya dari Aston Villa. Saya meninggalkan semuanya dan datang. Karena kepulangan saya ke Vasco selalu dilandasi cinta untuk klub ini."
Playmaker membeberkan perjuangan mentalnya
Gelandang berpengalaman itu kemudian menjelaskan bagaimana kepedihan akibat kekalahan di final piala dan hujatan dari tribune di Estadio Sao Januario setelahnya menimbulkan beban psikologis yang tak tertahankan.
Merefleksikan akhir yang menyakitkan dari periode keduanya, Coutinho berkata: "Selama periode saya tahun lalu, kami mencapai final Copa do Brasil dan sayangnya kalah. Itu sangat memukul saya; saya sangat ingin memenangkan gelar bersama Vasco.
"Saya memenangkan tak terhitung trofi di luar negeri dan kembali dengan pola pikir untuk menjadi juara bersama Vasco dan mungkin mengukuhkan diri sebagai idola. Sayangnya, itu tidak memungkinkan. Tahun baru dimulai, dan kami tidak tampil terlalu baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir di Sao Januario."
Ia menambahkan: "Saya tahu banyak yang mengatakan itu hanya beberapa siulan, tetapi siapa pun yang ada di sana tahu. Seluruh stadion menghina saya dan menuntut saya pergi. Itu sangat berat bagi saya, meski saya tahu hal seperti itu terjadi dalam sepak bola, karena Vasco selalu menjadi rumah saya, dan saya melakukan segala yang secara manusiawi mungkin untuk kembali."
Menjelaskan keputusannya untuk pergi, Coutinho berkata: "Ada sejumlah hal sulit yang sedang terjadi, dan kemudian saya harus membuat keputusan tersulit dalam hidup saya, yaitu memprioritaskan kesehatan saya. Saya tahu konsekuensinya, tetapi saya benar-benar jujur pada diri sendiri, dan tidak pernah sekalipun saya meninggalkan Vasco."
Ia menutup dengan berkata: "Saya hanya sudah mencapai batas saya, dan dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan bisa memberikan apa pun. Saya jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang-orang, dan saya mengambil keputusan itu. Saya rasa itu menjawab pertanyaan Anda, dan juga menjawab mereka yang tidak mendengarkan sisi cerita sang pemain. Saya menyebutkan angka-angka finansial, yang mungkin sebenarnya lebih baik tidak saya lakukan, tetapi itu akan membantu orang-orang memahami."
- justpictures.ch
Jadwal kontinental menguji skuad
Santos kini berharap pada rekrutan baru mereka untuk menghidupkan kampanye domestik yang membuat mereka terpuruk di posisi ke-10 klasemen liga. Coutinho bisa melakoni debutnya pada Rabu malam saat tim barunya bertandang ke Atletico Mineiro dalam laga penting Copa Sudamericana. Jadwal berat kemudian segera menyusul, dengan lawatan ke Remo sebelum menjamu Flamengo pada awal Oktober.
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