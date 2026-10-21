Petinggi Lyon ungkap kebenaran di balik rumor kembalinya Karim Benzema

Louis-Jean meluruskan kabar mengenai kemungkinan reuni pada musim panas dengan mantan penyerang Benzema. Spekulasi di media sosial semakin ramai mengaitkan penyerang berusia 38 tahun itu dengan kepulangan ke klub masa kecilnya pada bursa transfer.

Namun, petinggi asal Prancis itu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak pernah mendekati tahap penyelesaian, meski menarik perhatian besar dari publik. Pimpinan klub menganggap pembicaraan yang beredar sekadar hiruk pikuk media, bukan peluang transfer yang konkret.