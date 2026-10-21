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Petinggi Lyon ungkap kebenaran di balik rumor kembalinya Karim Benzema
Rumor dibantah dengan tegas
Louis-Jean meluruskan kabar mengenai kemungkinan reuni pada musim panas dengan mantan penyerang Benzema. Spekulasi di media sosial semakin ramai mengaitkan penyerang berusia 38 tahun itu dengan kepulangan ke klub masa kecilnya pada bursa transfer.
Namun, petinggi asal Prancis itu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak pernah mendekati tahap penyelesaian, meski menarik perhatian besar dari publik. Pimpinan klub menganggap pembicaraan yang beredar sekadar hiruk pikuk media, bukan peluang transfer yang konkret.
- Getty
Hambatan kontrak Saudi
Saat membahas situasi tersebut di France TV, Louis-Jean menjelaskan kendala praktis di balik potensi kesepakatan itu. Ia menyoroti rumitnya situasi kontrak terkait kepergian penyerang veteran tersebut dari Arab Saudi.
“Benzema, apakah kepindahannya nyaris terjadi? Tidak, itu tidak mendekati kenyataan,” kata Louis-Jean. “Tentu saja, seperti Anda, saya mendengar apa yang dikatakan di media sosial. Saya tahu ada masalah untuk keluar dari kontraknya di Arab Saudi, tetapi tidak, itu lebih banyak menjadi perbincangan daripada kenyataan. Saya rasa, bagaimanapun, hal itu tidak mungkin dilakukan.”
Kerumitan terkait status bebas transfer
Meski Benzema kini berstatus bebas transfer, langkahnya selanjutnya tetap dibatasi oleh ikatan kontrak yang masih berlaku di Arab Saudi. Situasi ini praktis menutup kemungkinan dirinya kembali ke klub tempat ia pertama kali mengukir nama.
Benzema memulai karier profesionalnya di Lyon sebelum hengkang ke Real Madrid pada 2009. Meski para suporter mendambakan kepulangan mantan pemenang Ballon d'Or itu, kendala struktural dan finansial membuat transfer tersebut tidak pernah benar-benar berkembang.
- Getty Images Sport
Menatap Januari
Setelah saga Benzema berakhir, Lyon kini aktif mengalihkan perhatian ke target transfer lain. Tim perekrutan klub sudah menyusun rencana untuk bursa transfer musim dingin mendatang guna memperkuat lini serang.
Penyerang Panathinaikos, Elmin Rastoder, menjadi salah satu target utama setelah dipantau sepanjang musim panas. Klub Prancis itu tengah menjajaki kemungkinan merekrutnya pada Januari sembari menatap ke depan, bukan kembali ke masa lalu.
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