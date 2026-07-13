Petinggi Hoffenheim mengonfirmasi adanya pembicaraan terkait transfer pemain yang menjadi incaran Barcelona dan Chelsea

Persaingan untuk mendapatkan Asllani semakin memanas setelah direktur olahraga Hoffenheim mengakui bahwa klub Bundesliga tersebut sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran untuk pemain andalan mereka. Dengan meningkatnya minat dari beberapa klub elit di benua Eropa, kepergian sang penyerang tajam dari Rhein-Neckar-Arena pada musim panas tampaknya semakin tak terelakkan.

“Situasinya adalah saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan klub-klub baik di dalam negeri maupun luar negeri. Juga bukan rahasia lagi bahwa Asllani memiliki klausul pelepasan,” kata Schicker kepada Kicker.

Pernyataan ini muncul di saat sang penyerang sedang dipantau secara ketat oleh tim-tim di Inggris dan Spanyol, dan pengakuan terbuka Schicker tersebut mengisyaratkan bahwa klub telah bersiap menghadapi kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti.







