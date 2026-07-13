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Petinggi Hoffenheim mengonfirmasi adanya pembicaraan terkait transfer pemain yang menjadi incaran Barcelona dan Chelsea
Direktur Hoffenheim mengonfirmasi adanya pembicaraan mengenai kepergian
Persaingan untuk mendapatkan Asllani semakin memanas setelah direktur olahraga Hoffenheim mengakui bahwa klub Bundesliga tersebut sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran untuk pemain andalan mereka. Dengan meningkatnya minat dari beberapa klub elit di benua Eropa, kepergian sang penyerang tajam dari Rhein-Neckar-Arena pada musim panas tampaknya semakin tak terelakkan.
“Situasinya adalah saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan klub-klub baik di dalam negeri maupun luar negeri. Juga bukan rahasia lagi bahwa Asllani memiliki klausul pelepasan,” kata Schicker kepada Kicker.
Pernyataan ini muncul di saat sang penyerang sedang dipantau secara ketat oleh tim-tim di Inggris dan Spanyol, dan pengakuan terbuka Schicker tersebut mengisyaratkan bahwa klub telah bersiap menghadapi kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti.
- Getty Images
Barcelona dan Chelsea memimpin perburuan
Barcelona telah lama dikaitkan dengan pemain berusia 23 tahun tersebut, dengan laporan yang menyebutkan bahwa klub raksasa Catalan itu pertama kali menjalin kontak sejak bulan Maret. Meskipun minat mereka masih tergolong informal, kemungkinan hengkangnya Ferran Torres ke Paris Saint-Germain bisa membuat Blaugrana mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan penyerang kelahiran Jerman tersebut guna memperkuat lini depan asuhan Hansi Flick.
Namun, tim asal Spanyol ini menghadapi persaingan ketat dari Liga Premier. Chelsea dan Tottenham sama-sama dikabarkan sangat tertarik pada pemain tersebut, yang dianggap sangat cocok dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris.
Asllani telah menjalani musim debut yang sensasional, mencetak 10 gol dan sembilan assist dalam 33 penampilan, menjadikannya opsi yang sangat menguntungkan bagi klub-klub yang ingin menghindari pengeluaran besar.
Klausul pelepasan dan rincian kontrak
Salah satu alasan utama di balik spekulasi yang begitu gencar ini adalah kemudahan transfer Asllani. Meskipun terikat kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2029, kontrak sang penyerang tersebut memuat klausul pelepasan yang kabarnya bernilai sedikit di bawah €30 juta. Biaya ini dianggap sangat menarik untuk seorang pemain seusianya dan dengan performa statistiknya saat ini.
Meskipun Borussia Dortmund juga disebut-sebut sebagai tujuan di dalam negeri, tampaknya daya tarik pindah ke luar negeri tetap menjadi faktor yang signifikan.
Bagi Hoffenheim, adanya klausul tersebut berarti mereka mungkin memiliki sedikit kendali atas tujuan akhir sang pemain jika ada peminat yang memenuhi nilai tersebut, meskipun konfirmasi Schicker mengenai adanya pembicaraan menunjukkan preferensi untuk transisi yang terorganisir.
- Getty Images
Asllani bermimpi bermain di Liga Champions
Pemain itu sendiri tetap relatif tenang menanggapi berbagai spekulasi seputar masa depannya, dan lebih memilih membiarkan penampilannya di lapangan yang berbicara. Namun, ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu saat berkompetisi di level tertinggi kompetisi Eropa, yang mungkin memengaruhi pilihannya dalam menentukan klub pada musim panas ini.
“Tentu saja, Liga Champions adalah impian setiap pesepakbola. Menurut saya, bermain di Liga Champions adalah perasaan yang luar biasa,” jelas Asllani. “Saya merinding hanya dengan menonton dan mendengarkan lagu kebangsaannya. Saya selalu menonton Liga Champions bersama ayah saya, itulah sebabnya bermain di turnamen hebat itu suatu hari nanti merupakan tujuan yang sangat besar bagi saya. Saya telah memimpikannya sejak masih kecil.”
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