Mungkin kabar paling signifikan bagi tim utama dalam waktu dekat adalah perpanjangan kontrak winger Brasil Raphinha. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Hansi Flick dan saat ini mengenakan ban kapten, sebuah peran yang ia tunjukkan dengan performa luar biasa, dengan catatan 11 gol dan tiga assist hanya dalam tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini. Deco mengonfirmasi bahwa kesepakatan kini sudah ada untuk mempertahankan mantan pemain Leeds United itu di Catalunya hingga 2030, menambah dua tahun dari perjanjian sebelumnya yang akan berakhir pada 2028.

Membahas perkembangan negosiasi tersebut, Deco terbuka soal seberapa dekat kesepakatan itu untuk segera diteken secara resmi. Seperti dikutip dari Mundo Deportivo, direktur olahraga itu berkata: 'Kami cukup dekat untuk memperbarui kontrak Raphinha. Saya bisa mengatakan di sini, secara terbuka, bahwa kemarin sore kami sepakat untuk memperbarui kontrak Raphinha untuk beberapa tahun lagi. Saya rasa Rapha akan bersama kami untuk empat tahun ke depan.'