AFP
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Petinggi Barcelona Deco mengonfirmasi terobosan besar dalam kontrak Raphinha, Marc Bernal & Xavi Espart
Dorongan besar dari tiga perpanjangan kontrak untuk Barcelona
Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan inti skuad tim utama mereka dan talenta-talenta terbaik dari La Masia. Dalam Majelis Umum klub, Deco mengumumkan bahwa terobosan besar telah dicapai dalam negosiasi dengan Raphinha, Bernal, dan Espart. Ketiganya mewakili kepemimpinan saat ini sekaligus masa depan raksasa Catalan tersebut, dengan klub ingin menghindari ketidakpastian apa pun terkait komitmen jangka panjang mereka.
Kabar ini menjadi pernyataan niat yang besar dari petinggi Barca, yang telah bekerja tanpa lelah di balik layar untuk mengelola situasi finansial klub yang rumit sambil tetap kompetitif di lapangan. Stabilitas itu langsung membuahkan hasil, dengan Barcelona mencatat start musim yang luar biasa, memenangi semua enam laga pembuka mereka di La Liga sambil mencetak 28 gol, ditambah kemenangan atas Feyenoord pada laga pembuka Liga Champions mereka. Presentasi Deco menyoroti bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan kesuksesan jangka panjang.
- AFP
Raphinha berkomitmen untuk masa depan jangka panjang
Mungkin kabar paling signifikan bagi tim utama dalam waktu dekat adalah perpanjangan kontrak winger Brasil Raphinha. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Hansi Flick dan saat ini mengenakan ban kapten, sebuah peran yang ia tunjukkan dengan performa luar biasa, dengan catatan 11 gol dan tiga assist hanya dalam tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini. Deco mengonfirmasi bahwa kesepakatan kini sudah ada untuk mempertahankan mantan pemain Leeds United itu di Catalunya hingga 2030, menambah dua tahun dari perjanjian sebelumnya yang akan berakhir pada 2028.
Membahas perkembangan negosiasi tersebut, Deco terbuka soal seberapa dekat kesepakatan itu untuk segera diteken secara resmi. Seperti dikutip dari Mundo Deportivo, direktur olahraga itu berkata: 'Kami cukup dekat untuk memperbarui kontrak Raphinha. Saya bisa mengatakan di sini, secara terbuka, bahwa kemarin sore kami sepakat untuk memperbarui kontrak Raphinha untuk beberapa tahun lagi. Saya rasa Rapha akan bersama kami untuk empat tahun ke depan.'
Talenta-talenta muda La Masia siap mendapat perpanjangan kontrak
Di luar level senior, Deco juga mengonfirmasi bahwa dua talenta muda paling menjanjikan milik klub, Bernal dan Espart, hampir menandatangani kontrak baru dengan syarat yang lebih baik. Bernal, yang mencuri perhatian sebagai gelandang bertahan dengan tujuh penampilan dan dua assist di semua kompetisi musim ini, diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya hingga 2031. Sementara itu, bek sayap Espart siap mengikuti komitmen Raphinha dengan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2030.
Deco menjelaskan filosofi klub terkait para lulusan akademi, seraya mengakui sulitnya menjaga keseimbangan dalam mengelola begitu banyak talenta. "Setiap pemain muda bermimpi bermain untuk klub ini, tetapi mereka tidak semuanya bisa masuk. Kami memiliki hak atas mereka agar kami bisa mempertahankan kendali," jelasnya.
- Getty Images Sport
Deco memuji para legenda
Direktur olahraga itu juga meluangkan waktu sejenak untuk merefleksikan dampak kepergian para bintang, dengan memberikan pujian tinggi kepada Robert Lewandowski, yang hengkang ke Chicago Fire pada musim panas ini, dan Marcus Rashford, yang kembali ke Manchester United setelah menjalani masa peminjaman yang sukses musim lalu. Deco secara terbuka menyoroti kontribusi kedua penyerang tersebut dengan mengatakan: "Rashford memberi kami level performa yang spektakuler musim lalu, sementara Lewandowski adalah legenda klub dan penyerang terbaik dalam 15 tahun terakhir."
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