Pertunjukan Jepang! Poker ala Renard melawan Tunisia yang sudah tersingkir: Ueda mencetak gol pembuka

Pertandingan Jepang melawan Tunisia: Kemenangan telak 4-0 yang membuat tim Afrika itu tersingkir. Tim asuhan pelatih Moriyasu benar-benar mendominasi—meski tanpa Kubo yang cedera—dan dengan mudah mengalahkan tim yang baru beberapa hari ini dilatih oleh Renard, yang menggantikan Lamouchi yang dipecat setelah kekalahan 5-1 dari Swedia.





Pelatih berganti, hasilnya tetap sama. Empat gol dari Blue Samurai yang langsung membuka skor lewat Kamada, pemain terbaiknya, yang cerdik memanfaatkan umpan dari Nakamura. Kemudian giliran penyerang Ueda, pencetak gol terbanyak di Eredivisie, yang memperbesar keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan diagonal yang indah, sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan mencetak empat gol. Di sela-sela itu, Ito juga berhasil mencetak gol. Tunisia pulang ke rumah, waktu yang terlalu singkat bagi Renard untuk membuat perubahan, sementara Jepang tampil semakin meyakinkan.

Setelah hasil imbang melawan Belanda, datanglah kemenangan gemilang yang membawa jumlah gol menjadi 6 dalam 2 pertandingan: Jepang belum pernah mencetak empat gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sebelumnya, mencatatkan kemenangan terbesar sepanjang sejarah bagi tim nasional Asia di kompetisi ini, dan mengirimkan pesan kepada dunia. Jepang hadir dan serius.