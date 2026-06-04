Seperti dilaporkan The Athletic, Liverpool FC kini juga telah ikut serta secara aktif dalam perburuan pemain sayap berusia 19 tahun yang sangat diminati tersebut dan telah menghubungi RB Leipzig untuk melakukan negosiasi langsung. The Reds bahkan dikabarkan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan Diomande, hal ini juga telah dilaporkan The Athletic pada akhir Mei lalu.
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Pertarungan transfer yang spektakuler semakin memanas! Yan Diomande dikabarkan akan mendatangkan 130 juta euro bagi RB Leipzig
Hal ini setidaknya bertentangan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Diomande telah memberikan lampu hijau kepada Paris Saint-Germain untuk pindah. Pemain itu sendiri bahkan menanggapi spekulasi tersebut dengan mengatakan: "Saya sudah menjadi penggemar PSG sejak kecil. Saya rasa ayah saya juga penggemar PSG. Tapi saya tidak memikirkan masa depan, saya fokus sepenuhnya pada Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah itu."
Diomande juga pernah memuji The Reds di masa lalu: "Saya ingin bermain di Liverpool. Saya penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi melihat saya bermain di Anfield suatu hari nanti. Itu juga impian saya—dan saya ingin mewujudkannya."
Rumor tentang minat Liverpool terhadap Diomande terus beredar karena klub Inggris itu sedang mencari pemain sayap kanan baru untuk menggantikan superstar Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu akan meninggalkan Anfield Road lebih awal pada musim panas ini.
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Liverpool dan PSG memicu kenaikan harga Diomande: Apakah RB Leipzig bahkan akan mendapat 130 juta?
Situasi yang melibatkan dua klub papan atas dengan daya beli tinggi, yang tertarik pada Diomande setelah musim debutnya yang gemilang di Bundesliga dan keduanya jelas merupakan klub idaman sang pemain, sangat menguntungkan RB Leipzig. Hal ini juga dilaporkan oleh The Athletic. Menurut laporan tersebut, hal ini memang berpotensi membuat Diomande akhirnya dijual dengan harga 130 juta euro sesuai tuntutan pihak Leipzig.
Dengan demikian, pemain tim nasional Pantai Gading ini akan langsung naik ke peringkat kedua dalam daftar transfer termahal dalam sejarah Bundesliga. Hanya Ousmane Dembele, yang pernah dibeli BVB seharga 148 juta euro dari FC Barcelona, yang pernah lebih mahal darinya.
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Bos Red Bull menyarankan agar tidak menjual Diomande pada musim panas
Menurut CEO Red Bull, Oliver Mintzlaff, klub asal Saxony itu seharusnya tidak menjual pemain asal Pantai Gading tersebut meskipun ditawarkan dengan harga yang sangat fantastis. "Jika saya menjabat sebagai direktur olahraga, saya juga tidak akan menjual pemain muda ini, yang bahkan belum genap satu musim bersama kami, berapa pun harga yang ditawarkan," kata Mintzlaff pada akhir April lalu kepada Sky.
Harus menjadi tujuan RB Leipzig untuk tidak kehilangan pemain sekelas Diomande hanya setelah satu tahun. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengawas tersebut menuntut: "Saya hanya bisa memberikan saran kepada manajemen untuk mempertahankan pemain ini di klub kami tahun depan". Lagipula, Diomande "pasti akan menjadi lebih mahal".
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RB Leipzig mendatangkan Diomande yang belum banyak dikenal dengan harga 20 juta euro: Raum awalnya terkejut, lalu merasa senang
Klub Leipzig telah mendatangkan Diomande, yang saat itu masih relatif tidak dikenal, dari CD Leganes dengan harga 20 juta euro. Jumlah tersebut bahkan sangat mengejutkan kapten David Raum pada saat itu. "Saya memeriksa nilai pasarnya pada musim panas lalu, lalu membandingkannya dengan berapa yang kami bayarkan. "Saya kemudian bertanya sebentar apakah kami salah mengetik tawaran itu atau apa masalahnya," kata pemain timnas Jerman itu akhir tahun lalu di Sky.
Namun, keraguan Raum itu pun segera sirna: "Setelah latihan pertama, saya menemui Marcel Schäfer (direktur olahraga Leipzig, cat. red.) dan mengucapkan selamat atas transfer ini." Dan ucapan selamat lainnya pasti juga berulang kali diterima Schäfer dan departemen pemandu bakat Leipzig sepanjang musim.
Dengan mencetak 12 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan Bundesliga, Diomande berperan penting dalam kembalinya Leipzig ke Liga Champions. Setelah klub ini untuk pertama kalinya gagal lolos ke kompetisi internasional tahun lalu, tim asal Saxony ini mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen.
Bagi Diomande, ini mungkin menjadi momen kesuksesan besar terakhirnya dalam seragam Leipzig.