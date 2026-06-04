Hal ini setidaknya bertentangan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Diomande telah memberikan lampu hijau kepada Paris Saint-Germain untuk pindah. Pemain itu sendiri bahkan menanggapi spekulasi tersebut dengan mengatakan: "Saya sudah menjadi penggemar PSG sejak kecil. Saya rasa ayah saya juga penggemar PSG. Tapi saya tidak memikirkan masa depan, saya fokus sepenuhnya pada Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah itu."

Diomande juga pernah memuji The Reds di masa lalu: "Saya ingin bermain di Liverpool. Saya penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi melihat saya bermain di Anfield suatu hari nanti. Itu juga impian saya—dan saya ingin mewujudkannya."

Rumor tentang minat Liverpool terhadap Diomande terus beredar karena klub Inggris itu sedang mencari pemain sayap kanan baru untuk menggantikan superstar Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu akan meninggalkan Anfield Road lebih awal pada musim panas ini.