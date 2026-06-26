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Pertarungan Para Raksasa... Siapa yang lebih berpengaruh bagi tim nasional negaranya: Mbappé atau Haaland?

FEATURES
K. Mbappe
E. Haaland
Norway vs France
Norway
France
World Cup
Prancis
Norwegia
AS
Mesir
Maroko
Irak
Aljazair
Yordania
Tunisia

Raja Kecepatan Berhadapan dengan Kaisar Kotak

Ketika tim nasional Prancis berhadapan dengan tim nasional Norwegia di Stadion "Boston", perhatian tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan atau siapa yang akan memuncaki Grup 9, tetapi juga akan terfokus pada duel luar biasa antara dua penyerang terbaik di dunia sepak bola saat ini: Kylian Mbappé dan Erling Haaland.

Selalu ada perdebatan di kalangan penggemar dan pakar mengenai siapa yang lebih baik antara bintang Prancis dan penyerang Norwegia ini, namun pertandingan Piala Dunia 2026 ini memberikan kesempatan baru bagi semua orang untuk membandingkan kedua pemain yang menampilkan performa luar biasa, dan masing-masing memimpin timnas negaranya dengan impian besar menuju kejayaan dunia.

Hanya setelah dua putaran fase grup, kedua bintang ini membuktikan bahwa mereka masih berada di puncak performa, setelah masing-masing mencetak empat gol, sehingga terus mengejar Lionel Messi, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan lima gol, dalam persaingan yang tampaknya masih terbuka hingga detik-detik terakhir.

Baik tim Prancis maupun Norwegia telah memastikan lolos ke babak berikutnya, namun perebutan posisi teratas di grup ini membuat pertandingan ini semakin penting.

Pasalnya, pemuncak grup secara teori akan mendapatkan jalur yang lebih mudah di babak gugur, sehingga pertandingan ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh.

Kedua tim diperkirakan akan mengandalkan seluruh kekuatan serangan mereka, terutama Mbappé dan Haaland, yang telah menjadi simbol ambisi negara masing-masing di turnamen ini.

  • Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images

    Angka-angka yang hampir sama... namun dengan dua pendekatan yang berbeda

    Data dari dua putaran pertama menunjukkan kesamaan yang mencolok antara kedua penyerang tersebut. Keduanya masing-masing mencetak empat gol, namun Haaland sedikit unggul dalam rata-rata gol yang diharapkan (2,68 berbanding 1,99), yang mencerminkan kualitas peluang yang ia dapatkan di dalam kotak penalti.

    Di sisi lain, Mbappé lebih aktif dalam menciptakan ancaman; ia melepaskan 12 tembakan dibandingkan 10 milik Haaland, serta menyentuh bola sebanyak 17 kali di dalam kotak penalti lawan, sedangkan penyerang Norwegia itu hanya 16 kali. Hal ini dilaporkan oleh "BBC".

    Perbedaan terbesar terlihat pada gaya bermain. Mbappé melakukan 14 dribel sukses selama dua pertandingan pertama, sementara Haaland hanya melakukan satu upaya dribel, yang mencerminkan perbedaan besar antara karakter masing-masing pemain di lapangan.

    Bintang Prancis ini mengandalkan kecepatan, lari cepat, dribel, dan kemampuan menciptakan perbedaan sendiri, sedangkan Haaland merupakan contoh penyerang mematikan yang hidup di dalam kotak penalti, dan hanya membutuhkan satu sentuhan untuk mengubah peluang apa pun menjadi gol.

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  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pengaruh Mbappé terhadap Prancis tidak bisa diabaikan

    Sejak Agustus 2022, performa tim nasional Prancis secara langsung terkait dengan kehadiran kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Kylian Mbappé. Dengan kehadirannya, persentase kemenangan “Les Bleus” mencapai sekitar 69,8%, sementara angka tersebut turun menjadi hanya 50% pada pertandingan-pertandingan yang ia lewatkan.

    Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga meluas ke kekuatan serangan tim; rata-rata gol Prancis meningkat menjadi 2,3 gol per pertandingan saat ia bermain, dibandingkan dengan hanya 1,9 gol saat ia absen.

    Angka-angka ini menegaskan bahwa Mbappé bukan sekadar pencetak gol, melainkan motor utama serangan Prancis, serta pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... tulang punggung Norwegia

    Jika Mbappé merupakan jantung yang berdetak bagi Prancis, maka peran Haaland bagi Norwegia tampaknya jauh lebih besar. Tim nasional Skandinavia ini tidak memiliki banyak bintang seperti Prancis, sehingga sangat bergantung pada kemampuan penyerang luar biasa mereka.

    Angka-angka tersebut memperjelas seberapa besar ketergantungan ini; Norwegia meraih kemenangan dalam 64,5% pertandingan saat Haaland bermain, sementara persentasenya turun menjadi hanya 33,3% saat ia absen.

    Hal ini tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga mencakup pemberian karakter serangan dan kepercayaan diri yang besar bagi tim saat menghadapi tim-tim terkuat.

  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Penampilan yang membuktikan bahwa tekanan tidak membuat mereka gentar

    Kedua pemain ini memang sering mendapat kritik terkait penampilan mereka di turnamen-turnamen besar, namun Piala Dunia kali ini membuktikan bahwa mereka sangat paham cara menghadapi tekanan.

    Bagi Mbappé, turnamen ini merupakan kelanjutan dari perjalanan luar biasa yang ia jalani di Piala Dunia. Ia telah menambah koleksi golnya menjadi 16 gol dalam 16 pertandingan, sehingga kini hanya tertinggal dua gol dari Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini.

    Yang semakin menambah nilai pencapaian ini adalah Mbappé masih berusia 27 tahun, yang memberinya kesempatan untuk memecahkan lebih banyak rekor dalam beberapa tahun mendatang.

    Sedangkan Haaland, ini adalah penampilan pertamanya di Piala Dunia, namun ia tampil layaknya pemain berpengalaman yang sangat memahami cara menghadapi ajang global ini.

    Penyerang Norwegia ini menjadi pemain keenam dalam sejarah turnamen yang mencetak lebih dari satu gol dalam masing-masing dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, serta pemain kedua yang mencapai prestasi ini dalam 50 tahun terakhir, setelah pemain Inggris Harry Kane pada edisi 2018.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mesin pencetak gol yang tak kenal lelah

    Haaland memasuki pertandingan ini saat sedang menjalani salah satu periode terbaiknya di level internasional. Ia telah mencetak gol dalam 12 pertandingan resmi berturut-turut bersama tim nasional Norwegia, dan mencetak 16 gol hanya dalam enam pertandingan terakhir. Jika melihat rekor internasionalnya, angka-angkanya tampak semakin mengesankan.

    Sementara Mbappé mencetak 60 gol dalam 100 pertandingan bersama Prancis, Haaland telah mencetak 59 gol meskipun hanya tampil dalam 52 pertandingan—selisih satu pertandingan dalam jumlah gol, namun ia hanya membutuhkan sekitar setengah dari jumlah pertandingan tersebut untuk mencapainya.

    Meskipun keduanya sama-sama produktif dalam mencetak gol, gaya bermain mereka hampir bertolak belakang. Mbappé merupakan penyerang modern yang mampu menciptakan peluang, memimpin serangan, menerobos dari sayap, serta menembus pertahanan lawan dengan kecepatan dan keterampilan individunya.

    Sedangkan Haaland, ia adalah contoh penyerang klasik yang mampu mengubah peluang setengah matang menjadi gol, serta memanfaatkan setiap bola yang sampai kepadanya di dalam kotak penalti dengan tingkat efisiensi tertinggi.

    Angka-angka dari empat musim terakhir menegaskan keunggulan ini; Haaland berhasil mengubah 23,43% tembakannya menjadi gol, dibandingkan dengan 18,24% milik Mbappé, meskipun yang terakhir berhasil memperkecil selisih tersebut pada musim ini.

    Di sisi lain, Mbappé jelas unggul dalam hal kreativitas permainan, jumlah sentuhan bola, penciptaan peluang, dan kemampuan menggiring bola, yang membuatnya lebih serba bisa dalam permainan menyerang.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keunggulan Haaland

    Meskipun Mbappé memiliki potensi serangan yang luar biasa, kontribusinya di lini pertahanan tetap menjadi bahan kritik. Catatannya bersama Real Madrid musim ini sangat biasa-biasa saja; ia menempati peringkat ke-1.481 dari total 1.483 pemain yang tampil lebih dari 900 menit di lima liga utama Eropa, berdasarkan total kontribusi pertahanan.

    Meskipun Haaland juga tidak dikenal karena sering melakukan peran defensif, ia memberikan tekanan yang lebih besar kepada lawan dan menunjukkan komitmen yang lebih jelas dalam aspek ini dibandingkan dengan bintang Prancis tersebut.

    Selain itu, kontribusi gol sejak Agustus 2022 juga menunjukkan seberapa besar ketergantungan pada masing-masing pemain. Mbappé berkontribusi pada 44% gol timnas Prancis, setelah mencetak 33 gol dan memberikan 17 assist. Sedangkan Haaland, ia berkontribusi pada 43,9% dari gol Norwegia, dengan mencetak 39 gol dan memberikan empat assist.

    Meskipun persentasenya hampir sama, perbedaannya terletak pada karakteristik kedua tim. Prancis memiliki deretan bintang yang mampu membuat perbedaan bahkan saat Mbappé absen, sementara Norwegia tampaknya lebih bergantung pada pencetak gol utamanya, sehingga ketidakhadirannya berdampak lebih besar pada performa tim.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Malam yang mungkin mengubah jalannya turnamen

    Tim nasional Prancis memasuki pertandingan ini sebagai favorit untuk merebut gelar juara, sementara tim nasional Norwegia bermimpi menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen ini. Bahkan Haaland sendiri mengakui sebelum pertandingan bahwa ia memandang Prancis sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi.

    Namun, sepak bola tidak mengenal prediksi sebelumnya, terutama ketika sebuah tim memiliki pemain sekelas Haaland, yang mampu mengubah jalannya pertandingan apa pun hanya dengan satu sentuhan. Di sisi lain, semua orang tahu bahwa Kylian Mbappé memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan besar berkat bakat, kecepatan, dan pengalamannya di ajang-ajang internasional.

    Oleh karena itu, pertandingan di Boston ini bukan sekadar laga perebutan puncak grup, melainkan babak baru dalam persaingan antara dua penyerang terbaik dunia, dan mungkin langkah penentu dalam perebutan Sepatu Emas, perjalanan mengejar kejayaan dunia, serta pembuktian siapa pemain yang paling berpengaruh saat mengenakan seragam timnas negaranya.

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