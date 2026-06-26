Pertarungan Para Raksasa... Siapa yang lebih berpengaruh bagi tim nasional negaranya: Mbappé atau Haaland?

Ketika tim nasional Prancis berhadapan dengan tim nasional Norwegia di Stadion "Boston", perhatian tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan atau siapa yang akan memuncaki Grup 9, tetapi juga akan terfokus pada duel luar biasa antara dua penyerang terbaik di dunia sepak bola saat ini: Kylian Mbappé dan Erling Haaland.

Selalu ada perdebatan di kalangan penggemar dan pakar mengenai siapa yang lebih baik antara bintang Prancis dan penyerang Norwegia ini, namun pertandingan Piala Dunia 2026 ini memberikan kesempatan baru bagi semua orang untuk membandingkan kedua pemain yang menampilkan performa luar biasa, dan masing-masing memimpin timnas negaranya dengan impian besar menuju kejayaan dunia.

Hanya setelah dua putaran fase grup, kedua bintang ini membuktikan bahwa mereka masih berada di puncak performa, setelah masing-masing mencetak empat gol, sehingga terus mengejar Lionel Messi, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan lima gol, dalam persaingan yang tampaknya masih terbuka hingga detik-detik terakhir.

Baik tim Prancis maupun Norwegia telah memastikan lolos ke babak berikutnya, namun perebutan posisi teratas di grup ini membuat pertandingan ini semakin penting.

Pasalnya, pemuncak grup secara teori akan mendapatkan jalur yang lebih mudah di babak gugur, sehingga pertandingan ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh.

Kedua tim diperkirakan akan mengandalkan seluruh kekuatan serangan mereka, terutama Mbappé dan Haaland, yang telah menjadi simbol ambisi negara masing-masing di turnamen ini.