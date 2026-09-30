Surat kabar Inggris Daily Mail mengatakan: "Seluruh delapan gelar Liga Primer Inggris harus dicabut dari Manchester City dan klub itu harus diturunkan ke divisi yang lebih rendah karena kecurangannya yang telah memengaruhi sejarah para pesaingnya: Manchester United dan Liverpool".

Surat kabar itu melanjutkan: "Sepak bola Inggris telah menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak akan pernah kembali seperti semula".

Lembaga penyiaran Inggris BBC mengomentari: "Skala masalah ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bukan hanya di Liga Primer Inggris, bukan hanya di sepak bola Inggris, tetapi di seluruh cabang olahraga. Sebegitu pentingnya dan berbahayanya situasi ini".

Sementara itu, surat kabar The Sun mengatakan: "Ini bukan sekadar kisah pelanggaran, melainkan sebuah perhitungan berat atas perilaku memalukan yang berdimensi historis. Tidak heran klub-klub lain berharap melihat pertumpahan darah (hukuman berat). Hukumannya harus sekeras vonisnya".