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"Persidangan Abad Ini": Media Dunia Bereaksi terhadap Skandal Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inggris

Surat kabar di seluruh dunia menerima kejutan besar terkait sepak bola Inggris, ketika sebuah komisi independen memvonis klub Manchester City atas pelanggaran seluruh aturan finansial Liga Premier Inggris.

Konsekuensinya bisa sangat berat bagi klub, termasuk denda, pencabutan gelar, bahkan degradasi ke divisi yang lebih rendah.

Surat kabar Jerman Bild mengutip bagaimana media di seluruh dunia bereaksi terhadap apa yang mereka sebut sebagai "skandal Manchester City":

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  • Kerusakan yang tak bisa diperbaiki!

    Surat kabar Inggris Daily Mail mengatakan: "Seluruh delapan gelar Liga Primer Inggris harus dicabut dari Manchester City dan klub itu harus diturunkan ke divisi yang lebih rendah karena kecurangannya yang telah memengaruhi sejarah para pesaingnya: Manchester United dan Liverpool".

    Surat kabar itu melanjutkan: "Sepak bola Inggris telah menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak akan pernah kembali seperti semula".

    Lembaga penyiaran Inggris BBC mengomentari: "Skala masalah ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bukan hanya di Liga Primer Inggris, bukan hanya di sepak bola Inggris, tetapi di seluruh cabang olahraga. Sebegitu pentingnya dan berbahayanya situasi ini".

    Sementara itu, surat kabar The Sun mengatakan: "Ini bukan sekadar kisah pelanggaran, melainkan sebuah perhitungan berat atas perilaku memalukan yang berdimensi historis. Tidak heran klub-klub lain berharap melihat pertumpahan darah (hukuman berat). Hukumannya harus sekeras vonisnya".

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  • Pengadilan Abad Ini: Sebuah Langkah dalam Kisah yang Belum Berakhir

    Di sisi lain, surat kabar Prancis Le Parisien mengatakan: "Setelah pengumuman ini, Manchester City harus bersiap menghadapi yang terburuk".

    Sementara itu, di Italia, surat kabar La Gazzetta dello Sport mengomentari: "Putusan ini hanyalah satu langkah dalam kisah yang belum berakhir. Ini tetap menjadi persidangan abad ini bagi sepak bola Inggris. (...) Ini adalah kemenangan besar bagi Liga Inggris. Ini membuktikan bahwa Premier League mampu menegakkan aturan-aturannya, dan bahwa klub-klub tidak bisa begitu saja melanggarnya. Meskipun mendapat kritik besar selama lima belas tahun terakhir, Premier League keluar lebih kuat sebagai sebuah institusi".

    Adapun surat kabar Italia Corriere dello Sport juga menyebutkan: "Penjatuhan hukuman belum selesai, tetapi putusan ini penting. Klub bisa menghadapi masalah keuangan yang sensitif: tuntutan ganti rugi dari klub-klub lain yang merasa telah diperlakukan tidak adil".

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  • Nada tegas: semua kemungkinan bisa terjadi!

    Di Amerika Serikat, New York Times mengeluarkan pendapat yang menyatakan: "Meskipun kerugian yang menimpa Manchester City akibat keputusan komite, pernyataan yang dikeluarkan oleh Liga Primer Inggris justru lebih memberatkan".

    Selanjutnya: "Persoalannya tidak sebatas menghukum klub dalam seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya kecuali satu tuduhan dari lebih seratus tuduhan, tetapi bahasa yang digunakan oleh komite (...) sangat merusak citra klub, dan yang lebih penting, citra para pemiliknya di Abu Dhabi. Pengurangan poin? Pengusiran dari Liga Primer Inggris? Kini segala kemungkinan bisa terjadi".

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