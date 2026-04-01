Persentase duel hampir 100 persen! Seorang pemain tim nasional Jerman masa depan harus berharap pada keajaiban

"Saya yakin hari ini saya telah melihat seorang pemain tim nasional baru," kata Kramer dengan antusias dalam podcast Copa TS milik Tommi Schmitt. Pakar ZDF dan Amazon Prime ini merujuk pada pertandingan liga 1. FC Nürnberg pada Februari 2025 melawan SSV Ulm musim lalu, di mana Jander tampil gemilang dan benar-benar memukau dirinya. Dalam kemenangan 2-0 Clubberer, Jander menunjukkan kelasnya terutama dalam satu adegan: Di tepi kotak penalti Ulm, ia dengan cerdik melepaskan diri, bergerak ke dalam, dan melepaskan tendangan spektakuler yang membentur tiang gawang dan masuk ke gawang.

"Pada hari Minggu, saya sebenarnya menonton siaran langsung, tapi di babak kedua hanya karena dia, Nürnberg, karena saya sangat mengaguminya," jelas Kramer. Jander memiliki banyak kualitas "terutama di usia ini" yang "tidak banyak dimiliki pemain lain": "Dia masih memiliki pemahaman permainan yang baik tentang kapan bola harus diarahkan ke mana."

Kramer, yang sendiri telah bermain dalam dua belas pertandingan untuk tim nasional Jerman, menegaskan sekali lagi: "Karier sepak bola melibatkan banyak hal, termasuk sedikit keberuntungan dalam perpindahan klub, tapi Caspar Jander – pemain tim nasional."

Apa yang telah terjadi sejak saat itu? Faktanya: Prediksi Kramer belum terwujud hingga saat ini. Meskipun Jander telah tiga kali bermain untuk tim U-21 Jerman, ia masih menunggu debutnya di tim nasional senior. Sepertinya hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat.