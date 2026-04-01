Pada musim lalu, Caspar Jander menarik perhatian berkat penampilannya yang luar biasa saat membela 1. FC Nürnberg. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu sangat memengaruhi permainan tim asal Frankonia tersebut di lini tengah, lebih dari pemain lain manapun. Dalam daftar peringkat musim dingin 2024/25, majalah sepak bola kicker menempatkannya sebagai gelandang bertahan terbaik di 2. Bundesliga. Christoph Kramer, juara dunia Rio, bahkan menilai Jander memiliki potensi untuk suatu hari nanti bermain untuk tim nasional Jerman. Sejak musim panas lalu, Jander kini bermain untuk FC Southampton di Championship Inggris. Apa yang tersisa dari prediksi Kramer.
Persentase duel hampir 100 persen! Seorang pemain tim nasional Jerman masa depan harus berharap pada keajaiban
"Saya yakin hari ini saya telah melihat seorang pemain tim nasional baru," kata Kramer dengan antusias dalam podcast Copa TS milik Tommi Schmitt. Pakar ZDF dan Amazon Prime ini merujuk pada pertandingan liga 1. FC Nürnberg pada Februari 2025 melawan SSV Ulm musim lalu, di mana Jander tampil gemilang dan benar-benar memukau dirinya. Dalam kemenangan 2-0 Clubberer, Jander menunjukkan kelasnya terutama dalam satu adegan: Di tepi kotak penalti Ulm, ia dengan cerdik melepaskan diri, bergerak ke dalam, dan melepaskan tendangan spektakuler yang membentur tiang gawang dan masuk ke gawang.
"Pada hari Minggu, saya sebenarnya menonton siaran langsung, tapi di babak kedua hanya karena dia, Nürnberg, karena saya sangat mengaguminya," jelas Kramer. Jander memiliki banyak kualitas "terutama di usia ini" yang "tidak banyak dimiliki pemain lain": "Dia masih memiliki pemahaman permainan yang baik tentang kapan bola harus diarahkan ke mana."
Kramer, yang sendiri telah bermain dalam dua belas pertandingan untuk tim nasional Jerman, menegaskan sekali lagi: "Karier sepak bola melibatkan banyak hal, termasuk sedikit keberuntungan dalam perpindahan klub, tapi Caspar Jander – pemain tim nasional."
Apa yang telah terjadi sejak saat itu? Faktanya: Prediksi Kramer belum terwujud hingga saat ini. Meskipun Jander telah tiga kali bermain untuk tim U-21 Jerman, ia masih menunggu debutnya di tim nasional senior. Sepertinya hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat.
Caspar Jander menjadi pemain kedua termahal yang hengkang dari Nuremberg setelah pindah ke Southampton
Pada musim panas, Jander pindah ke Southampton dengan nilai transfer yang cukup mengesankan sebesar 12 juta euro — menjadikannya pemain termahal kedua yang hengkang dalam sejarah 1. FC Nürnberg, setelah Stefanos Tzimas (26,5 juta euro). Jander tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di kota besar Inggris tersebut. Di tim asuhan pelatih dan sesama warga negaranya, Tonda Eckert, ia memainkan peran sentral dan menjadi pemain inti yang tak tergantikan.
Sebagai pemain serba bisa, pemain kelahiran Münster ini tampil meyakinkan baik dalam serangan maupun pertahanan - pada awal Maret, tingkat keberhasilannya dalam duel mencapai hampir 98 (!) persen -, serta menonjol dalam ketahanan terhadap tekanan, penguasaan bola, dan kecerdasan bermain. Biasanya ia ditempatkan oleh Eckert sebagai gelandang bertahan, namun juga mampu bertindak sebagai gelandang nomor delapan atau sepuluh serta mengatur alur permainan. Secara individu, semuanya tampak cocok, namun masalah mulai muncul di tingkat tim.
Southampton, yang terdegradasi ke Championship setelah finis di posisi terbawah klasemen Premier League dan kini ingin segera kembali, mengalami awal musim yang sangat buruk: Hanya satu dari sepuluh pertandingan pertama yang berhasil dimenangkan. Namun, di akhir musim, The Saints kini tampil sangat berbeda. Mereka kini tak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir, memenangkan sembilan di antaranya, dan mengumpulkan 30 dari 36 poin yang tersedia.
Di klasemen Championship, Southampton saat ini berada di peringkat keenam—artinya masih di posisi terakhir zona playoff. Namun, selisih poin dengan peringkat kedua dan FC Middlesbrough sudah mencapai delapan poin dengan tujuh pekan tersisa, sementara Wrexham mengintai di peringkat ketujuh dengan poin yang sama dengan Southampton. Dalam skenario terbaik, The Saints akan ikut serta dalam playoff promosi yang sangat ketat dan di sana mereka akan menjadi underdog besar.
Dalam 21 tahun terakhir, hanya West Ham (2005) dan Blackpool (2010) yang berhasil naik ke Premier League sebagai tim peringkat keenam musim tersebut. Jadi, dibutuhkan keajaiban kecil jika Southampton benar-benar lolos ke playoff sebagai tim dengan peringkat terendah.
Beberapa klub papan atas Bundesliga dikabarkan tertarik pada Caspar Jander
Justru karena alasan inilah, seperti dilaporkan Bild baru-baru ini, Jander dikabarkan tidak puas dengan situasinya di Southampton dan sudah memikirkan untuk hengkang setelah kurang dari satu musim. Selain kurangnya prospek untuk bermain di Liga Premier musim depan, situasi pribadinya juga dikabarkan menjadi faktor: Jander tinggal sendirian di Inggris, tanpa kekasihnya, Carlotta Schünemann.
Namun, Pelatih Eckert segera membantah laporan tentang ketidakpuasan tersebut: "Seseorang mengirimkan artikel itu kepadaku saat pertama kali terbit, dan aku sangat terkejut. Aku bisa memastikan 200 persen bahwa itu bukan berasal dari Caspar," jelas pria berusia 33 tahun itu. Selain itu, ia menambahkan: "Terkadang ada momen-momen seperti itu, menurut saya itu sangat normal—tetapi hal ini tidak hanya berlaku untuk Caspar. Hal ini juga berlaku bagi saya, ketika terpisah dari keluarga. Terutama saat Natal, ada momen-momen di mana tentu saja seseorang ingin menghabiskan Malam Natal bersama keluarga. Itu sangat normal."
Di Southampton, mereka sangat puas dengan Jander, "dan dia sangat senang berada di sini. Saya pikir perkembangannya sepanjang musim ini luar biasa."
Namun demikian, tampaknya prosesnya sudah mulai berjalan. Menurut informasi Sky, beberapa klub telah menyatakan minatnya pada Jander - kontraknya di Southampton masih berlaku hingga 2028. Di antara calon pembeli tersebut dikabarkan ada klub-klub Bundesliga RB Leipzig dan VfB Stuttgart serta Ajax Amsterdam. Untuk kemungkinan transfer, nilai transfer yang dibicarakan berkisar antara 20 hingga 25 juta euro - jumlah yang cukup menggiurkan bagi Southampton. 1. FC Nürnberg pun tampaknya tidak keberatan dengan transfer ini, karena mereka telah mengamankan 10 persen dari hasil penjualan kembali.
Langkah menuju tim papan atas Eropa juga bisa menjadi langkah krusial untuk mewujudkan prediksi Kramer mengenai pencalonan Jander ke tim nasional Jerman. Sebagai perbandingan: Enam pemain Stuttgart saja - Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel, dan Josha Vagnoman - berhasil masuk ke skuad DFB terakhir sebelum pencalonan Piala Dunia.
Caspar Jander: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan
36
Gol
2
Assist
1
Menit bermain
2.657