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Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Perselisihan dan ketegangan... Malam pertandingan enam tim itu mengungkap hubungan yang buruk antara Mbappé dan Bellingham

France vs England
France
England
World Cup
K. Mbappe
J. Bellingham
Prancis
Inggris

Tim nasional Inggris berhasil meraih medali perunggu Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis dengan skor 6-4 atas tim nasional Prancis.

Pertandingan tersebut menyaksikan perubahan hubungan antara Jude Bellingham dan Kylian Mbappé, yang semula merupakan rekan setim di Real Madrid, menjadi lawan di lapangan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa selama musim lalu, banyak beredar kabar mengenai adanya ketegangan antara Mbappé dan Bellingham.

Kini, setelah pertandingan Piala Dunia tersebut, rumor mengenai hubungan yang buruk di antara keduanya semakin menguat, hal ini disebabkan oleh tidak adanya foto atau cuplikan yang memperlihatkan keduanya saling menyapa setelah pertandingan.

Surat kabar tersebut melanjutkan, “Kedua pemain itu berjabat tangan sebelum pertandingan dimulai, saat para pemain dari kedua tim saling berjabat tangan; bahkan Mbappé sempat melemparkan kedipan mata kepada Jude Bellingham pada saat itu.”

Setelah pertandingan usai, bintang Prancis itu menuju ke pinggir lapangan, sementara Bellingham memastikan untuk berjabat tangan dengan para pemain timnas Prancis, termasuk Ibrahima Konaté, yang kini menjadi rekan setim barunya di Real Madrid. 

Adapun salam antara Bellingham dan Mbappé, tidak terekam dalam cuplikan mana pun, atau mungkin memang tidak terjadi sama sekali.

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    Akarnya perselisihan antara Mbappé dan Bellingham

    Insiden yang terjadi di Piala Dunia kembali menjadi sorotan, yaitu sebuah cuplikan video dari musim lalu di Stadion Santiago Bernabéu, yang memperlihatkan Bellingham berjalan melewati Mbappé. Mbappé mengira pemain asal Inggris itu akan berhenti untuk menyapanya, namun Bellingham mengabaikannya dan terus berjalan, sehingga Mbappé terpaksa menyembunyikan rasa malunya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

    Selama musim ini, Mbappé tidak ragu untuk menyinggung beberapa rekan setimnya di ruang ganti Real Madrid karena kurangnya dukungan mereka terhadap Xabi Alonso, dan Bellingham termasuk di antara para pemain yang tidak mendukung pelatih asal Spanyol tersebut. 

    Mungkin di sinilah asal mula perselisihan di antara mereka, yang tampaknya masih berlanjut berdasarkan kejadian-kejadian terbaru.

    Kini, pelatih José Mourinho harus berupaya mengakhiri konflik “ego” di dalam ruang ganti Real Madrid dan mengembalikan keharmonisan di tim Los Blancos.

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