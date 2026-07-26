Melihat sejarah, kita menemukan bahwa hal itu tidak memberikan banyak ketenangan bagi Spanyol. Tim nasional terakhir yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia adalah Brasil, setelah menjuarai edisi 1958 dan 1962. Sebelumnya, Italia menjadi yang pertama meraih pencapaian tersebut dengan memenangi gelar 1934 dan 1938.

Sejak saat itu, misi mempertahankan gelar berubah menjadi salah satu tantangan tersulit dalam sepak bola dunia.

Argentina nyaris melakukannya pada Piala Dunia 1990, setelah mencapai final dengan komando Diego Maradona sambil menyandang gelar 1986, tetapi mereka kalah dari Jerman Barat.

Kemudian datang Brasil pada 1998, yang melaju ke final sebagai juara edisi 1994, sebelum akhirnya tumbang dari Prancis dengan tiga gol tanpa balas.

Dan di Qatar 2022, Prancis hanya berjarak satu pertandingan dari mengukir sejarah, setelah mencapai final sebagai pemegang gelar 2018, tetapi mereka kalah dari Argentina melalui adu penalti usai salah satu final terhebat dalam sejarah turnamen.

Adapun Argentina, yang menyandang gelar 2022, mengulang skenario serupa pada Piala Dunia 2026, dan mencapai final untuk kali kedua secara beruntun, tetapi mereka berbenturan dengan Spanyol dan kalah dengan satu gol tanpa balas.

Dengan demikian, Brasil 1962 tetap menjadi tim nasional terakhir yang berhasil mempertahankan Piala Dunia, sehingga Spanyol memasuki Piala Dunia 2030 sambil mengejar pencapaian yang tak tergapai oleh seluruh juara selama lebih dari 60 tahun.