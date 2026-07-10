Selama beberapa tahun terakhir, Debast menjadi bek tengah andalan di tim nasional Belgia. Namun, tak lama sebelum Piala Dunia dimulai, pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera otot fleksor paha saat bertanding bersama Sporting Lisbon. Mengingat perannya yang penting bagi tim dan kemungkinan ia bisa pulih selama turnamen berlangsung, pelatih Rudi Garcia tetap memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia meskipun ia mengalami cedera.
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Pernyataan kontroversial dirilis! Perselisihan seputar bek asal Belgia semakin memanas menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Spanyol
Debast absen dalam empat pertandingan pertama. Namun, pada akhir Juni ia kembali mengikuti latihan bersama tim dan benar-benar kembali masuk ke dalam skuad pada babak 16 besar melawan Amerika Serikat (4:1). Hal ini memunculkan harapan di Belgia bahwa Debast akan kembali bermain pada babak perempat final melawan Spanyol pada Jumat malam pukul 21.00. Namun, anehnya, hal itu kini gagal karena veto dari klubnya.
Asosiasi Sepak Bola Belgia membantah penilaian yang disampaikan oleh Sporting
Dalam sebuah pernyataan yang diterima antara lain oleh The Athletic dan media Belgia, asosiasi tersebut menulis: "Zeno Debast tidak akan bisa bermain di babak perempat final. Klubnya, Sporting CP, memberi tahu sang pemain bahwa dari sudut pandang medis, ia dianggap belum layak bertanding. Penilaian ini berbeda dengan penilaian staf medis Red Devils serta pihak medis dan asuransi FIFA."
Ini merupakan kejadian yang sangat aneh, mengingat keputusan akhir mengenai penampilan pemain selama turnamen biasanya berada di tangan staf pelatih dan departemen medis asosiasi masing-masing. Melawan Spanyol, Nathan Ngoy dan Brandon Mechele kemungkinan besar akan kembali menjadi starter di lini pertahanan tengah.
Tepat sebelum pertandingan yang akan datang di Los Angeles, direncanakan akan ada pertemuan lanjutan antara perwakilan klub dan asosiasi untuk mengklarifikasi langkah-langkah yang akan diambil jika tim berhasil lolos ke babak selanjutnya. Jika Belgia secara mengejutkan menang melawan Spanyol, Prancis akan menanti di semifinal.
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