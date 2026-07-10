Dalam sebuah pernyataan yang diterima antara lain oleh The Athletic dan media Belgia, asosiasi tersebut menulis: "Zeno Debast tidak akan bisa bermain di babak perempat final. Klubnya, Sporting CP, memberi tahu sang pemain bahwa dari sudut pandang medis, ia dianggap belum layak bertanding. Penilaian ini berbeda dengan penilaian staf medis Red Devils serta pihak medis dan asuransi FIFA."

Ini merupakan kejadian yang sangat aneh, mengingat keputusan akhir mengenai penampilan pemain selama turnamen biasanya berada di tangan staf pelatih dan departemen medis asosiasi masing-masing. Melawan Spanyol, Nathan Ngoy dan Brandon Mechele kemungkinan besar akan kembali menjadi starter di lini pertahanan tengah.

Tepat sebelum pertandingan yang akan datang di Los Angeles, direncanakan akan ada pertemuan lanjutan antara perwakilan klub dan asosiasi untuk mengklarifikasi langkah-langkah yang akan diambil jika tim berhasil lolos ke babak selanjutnya. Jika Belgia secara mengejutkan menang melawan Spanyol, Prancis akan menanti di semifinal.