Masalah utamanya terletak pada kebutuhan Al Hilal untuk memperbaiki proses membangun serangan dari belakang, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan tekanan tinggi dan menutup ruang.

Dengan kedua bek tengah yang tidak selalu memiliki kemampuan memadai untuk membangun permainan dan mengirim umpan panjang akurat ke sepertiga akhir lapangan, Inzaghi tampaknya memilih Neves untuk membantu melewati tekanan dari area yang lebih dalam.

Namun solusi ini membawa konsekuensi taktis yang jelas. Ketika Neves turun ke samping para bek, Al Hilal kehilangan pemain yang mampu mengontrol tempo lini tengah dan mengarahkan permainan dari kedalaman. Ia juga menjauh dari area di mana ia bisa mengirim bola kepada para penyerang dan menciptakan peluang dengan lebih efektif, sebab pemain Portugal itu bukan hanya memiliki akurasi umpan, tetapi juga pandai membaca ruang dan menentukan waktu yang tepat untuk mengalihkan bola dari fase membangun serangan ke fase menyerang.

Memang benar Neves mampu melepaskan umpan panjang yang terukur ke sepertiga akhir bahkan dari posisi yang lebih dalam, tetapi kehadirannya di posisi gelandang bertahan memberinya pilihan yang lebih luas, baik melalui umpan vertikal di antara garis pertahanan, mengubah arah permainan, maupun menerima bola di bawah tekanan dan menata ulang serangan.

Dari sini, masalahnya bukan pada kemampuannya menjalankan peran-peran defensif, melainkan pada penggunaannya yang berlebihan jauh dari area yang memberinya pengaruh terbesar.