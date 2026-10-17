Al Hilal Saudi memiliki salah satu gelandang terbaik yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menciptakan peluang melalui umpan-umpan luar biasa, namun ironisnya pelatih Italia Simone Inzaghi tidak memanfaatkan pemain Portugal Ruben Neves sesuai dengan kapasitasnya, setelah memainkannya dalam berbagai peran dan posisi, jauh dari posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, yang bisa memberinya pengaruh lebih besar dalam membangun serangan dan memimpin sistem ofensif Al Zaeem.
Meski Neves terus menampilkan performa yang mencolok sejak Inzaghi menangani Al Hilal, cara pemanfaatannya membuka ruang pertanyaan tentang sejauh mana tim memanfaatkan keunggulan terpentingnya. Alih-alih memberinya kebebasan mengendalikan lini tengah dan mengarahkan umpan-umpan yang memecah lini pertahanan lawan, pemain itu kadang justru menemukan dirinya berada di lini belakang, seolah menjalankan peran untuk menutupi masalah pembangunan serangan dari lini pertahanan, dengan mengorbankan kemampuannya menciptakan perbedaan di area yang lebih berpengaruh.