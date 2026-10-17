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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Permata di tempat yang salah: mengapa Inzaghi tidak adil terhadap Ruben Neves?

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
R. Neves
S. Inzaghi
Arab Saudi
Portugal
Italia

Pelatih asal Italia itu tidak mampu memanfaatkan bintang Portugal tersebut sesuai kebutuhan!

Al Hilal Saudi memiliki salah satu gelandang terbaik yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menciptakan peluang melalui umpan-umpan luar biasa, namun ironisnya pelatih Italia Simone Inzaghi tidak memanfaatkan pemain Portugal Ruben Neves sesuai dengan kapasitasnya, setelah memainkannya dalam berbagai peran dan posisi, jauh dari posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, yang bisa memberinya pengaruh lebih besar dalam membangun serangan dan memimpin sistem ofensif Al Zaeem.

Meski Neves terus menampilkan performa yang mencolok sejak Inzaghi menangani Al Hilal, cara pemanfaatannya membuka ruang pertanyaan tentang sejauh mana tim memanfaatkan keunggulan terpentingnya. Alih-alih memberinya kebebasan mengendalikan lini tengah dan mengarahkan umpan-umpan yang memecah lini pertahanan lawan, pemain itu kadang justru menemukan dirinya berada di lini belakang, seolah menjalankan peran untuk menutupi masalah pembangunan serangan dari lini pertahanan, dengan mengorbankan kemampuannya menciptakan perbedaan di area yang lebih berpengaruh.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves di lini belakang: solusi untuk masalah atau pemborosan potensinya?

    Masalah utamanya terletak pada kebutuhan Al Hilal untuk memperbaiki proses membangun serangan dari belakang, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan tekanan tinggi dan menutup ruang.

    Dengan kedua bek tengah yang tidak selalu memiliki kemampuan memadai untuk membangun permainan dan mengirim umpan panjang akurat ke sepertiga akhir lapangan, Inzaghi tampaknya memilih Neves untuk membantu melewati tekanan dari area yang lebih dalam.

    Namun solusi ini membawa konsekuensi taktis yang jelas. Ketika Neves turun ke samping para bek, Al Hilal kehilangan pemain yang mampu mengontrol tempo lini tengah dan mengarahkan permainan dari kedalaman. Ia juga menjauh dari area di mana ia bisa mengirim bola kepada para penyerang dan menciptakan peluang dengan lebih efektif, sebab pemain Portugal itu bukan hanya memiliki akurasi umpan, tetapi juga pandai membaca ruang dan menentukan waktu yang tepat untuk mengalihkan bola dari fase membangun serangan ke fase menyerang.

    Memang benar Neves mampu melepaskan umpan panjang yang terukur ke sepertiga akhir bahkan dari posisi yang lebih dalam, tetapi kehadirannya di posisi gelandang bertahan memberinya pilihan yang lebih luas, baik melalui umpan vertikal di antara garis pertahanan, mengubah arah permainan, maupun menerima bola di bawah tekanan dan menata ulang serangan.

    Dari sini, masalahnya bukan pada kemampuannya menjalankan peran-peran defensif, melainkan pada penggunaannya yang berlebihan jauh dari area yang memberinya pengaruh terbesar.

  • Angka-angka Neves membongkar paradoks

    Yang lebih menarik, Neves tetap mempertahankan produktivitas ofensifnya di tengah peran-peran yang terus berubah itu, setelah mencetak 7 gol dan menyumbang 4 assist dalam 11 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini, dengan total 11 kontribusi gol.

    Angka-angka tersebut sangat mencolok untuk seorang gelandang, dan menunjukkan kemampuannya menembus area berbahaya serta menciptakan perbedaan, bahkan ketika ia tidak selalu mendapatkan peran yang benar-benar sesuai dengan karakteristiknya.

    Pada musim lalu, Neves juga mencatatkan angka yang kuat, setelah berkontribusi pada 22 gol dalam 43 pertandingan di berbagai turnamen, menegaskan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada merebut bola atau mengatur permainan, melainkan juga merambah ke aspek mencetak gol dan menciptakan peluang.

    Catatan ini membuat pertanyaan berikut menjadi logis: apakah Al Hilal benar-benar memanfaatkan seluruh kemampuannya, atau justru mengandalkannya untuk lebih dari satu tugas dengan mengorbankan spesialisasi utamanya?

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Apakah Inzaghi perlu mengembalikan Ruben Neves ke posisi naturalnya?

    Hal ini bukan berarti bahwa menurunkan Neves di lini belakang adalah kesalahan dalam segala situasi, sebab bisa jadi itu merupakan solusi yang tepat menghadapi sebagian lawan, terutama ketika Al Hilal membutuhkan pemain yang pandai mengumpan di bawah tekanan.

    Namun, menjadikan peran ini sebagai pilihan yang berulang bisa membatasi kemampuan tim dalam mengontrol lini tengah, dan membuat Neves bertanggung jawab mengatasi persoalan build-up alih-alih dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan jumlah dan teknis di area-area yang lebih maju.

    Inzaghi perlu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kualitas build-up dari belakang dan pengaruh Neves di lini tengah, baik dengan mengembalikannya lebih sering ke posisi gelandang bertahan, atau menyediakan opsi lain yang membantu para bek memulai serangan tanpa terus-menerus menarik pemain Portugal itu ke lini belakang. Keberadaan Neves di posisi naturalnya bisa memberi Al Hilal kemampuan lebih besar untuk membongkar kerumunan pertahanan dan mengendalikan tempo, sekaligus memanfaatkan umpan-umpan vertikalnya serta kemampuannya menciptakan peluang.

    Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa Inzaghi tidak memanfaatkan Neves, karena angka-angka menunjukkan seorang pemain yang memberikan tambahan besar bagi Al Hilal. Akan tetapi, pertanyaan sesungguhnya adalah apakah sang pelatih benar-benar menggali potensi maksimal yang dimilikinya.

    Neves bukan sekadar pemain yang mampu mengalirkan bola dari belakang, melainkan sosok poros yang mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan membuat perbedaan dari kedalaman lapangan. Dan jika Inzaghi berhasil memanfaatkannya dengan lebih baik, pemain Portugal itu bisa berubah menjadi senjata yang lebih berbahaya dalam sistem Al Hilal, alih-alih menguras sebagian kemampuannya untuk menangani masalah build-up pertahanan.

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