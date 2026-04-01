FIFA merilis pembaruan resmi peringkat dunia pada Rabu, dengan perubahan signifikan di puncak klasemen menyusul hasil pertandingan internasional pada Maret lalu.

Prancis naik ke puncak peringkat dunia setelah tampil mengesankan dalam dua laga persahabatan terakhirnya, mengalahkan Brasil dan Kolombia.

Sebaliknya, Spanyol turun ke peringkat kedua setelah bermain imbang tanpa gol di kandang melawan Mesir pada Selasa malam, dalam pertandingan yang disayangkan karena diwarnai oleh hinaan rasial yang ditujukan kepada tim Mesir.

Argentina turun satu peringkat ke posisi ketiga, sementara Inggris tetap di peringkat keempat, diikuti oleh Portugal yang naik satu peringkat, sedangkan Brasil turun ke peringkat keenam.

Belanda menempati posisi ketujuh, sementara Maroko mempertahankan posisi kedelapan – satu-satunya tim Arab dan Afrika di sepuluh besar peringkat FIFA – diikuti oleh Belgia dan kemudian Jerman.

Dan meskipun mengalami kejutan besar karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, tim nasional Italia naik satu peringkat ke posisi ke-12.