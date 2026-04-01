Peringkat FIFA: Maroko Tetap di 10 Besar, Prancis Menggeser Spanyol Usai Hasil Imbang Lawan Mesir

Maroko mempertahankan posisinya di kancah global... dan Tunisia mencatat lompatan signifikan

FIFA merilis pembaruan resmi peringkat dunia pada Rabu, dengan perubahan signifikan di puncak klasemen menyusul hasil pertandingan internasional pada Maret lalu.

Prancis naik ke puncak peringkat dunia setelah tampil mengesankan dalam dua laga persahabatan terakhirnya, mengalahkan Brasil dan Kolombia.

Sebaliknya, Spanyol turun ke peringkat kedua setelah bermain imbang tanpa gol di kandang melawan Mesir pada Selasa malam, dalam pertandingan yang disayangkan karena diwarnai oleh hinaan rasial yang ditujukan kepada tim Mesir.

Argentina turun satu peringkat ke posisi ketiga, sementara Inggris tetap di peringkat keempat, diikuti oleh Portugal yang naik satu peringkat, sedangkan Brasil turun ke peringkat keenam.

Belanda menempati posisi ketujuh, sementara Maroko mempertahankan posisi kedelapan – satu-satunya tim Arab dan Afrika di sepuluh besar peringkat FIFA – diikuti oleh Belgia dan kemudian Jerman.

Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Rasa malu menghantui Spanyol dan kecaman global menyusul bencana pertandingan melawan Mesir

Dan meskipun mengalami kejutan besar karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, tim nasional Italia naik satu peringkat ke posisi ke-12.

  • Maroko tetap berada di posisi teratas seperti biasa... sementara Mesir dan Tunisia terus menunjukkan kemajuan

    "Atlas Lions" memanfaatkan kemenangan pertama mereka di bawah asuhan manajer baru Mohamed Wahbi saat melawan Paraguay, setelah sebelumnya bermain imbang dengan Ekuador, untuk memuncaki peringkat tim-tim Afrika dan Arab.

    Tim Afrika terdekat di peringkat setelah Maroko adalah Senegal, yang turun dua peringkat ke posisi ke-14.

    Aljazair berada di peringkat kedua di belakang Maroko, sementara Les Verts tetap di peringkat ke-28, diikuti oleh Mesir yang naik dua peringkat ke posisi ke-29, dan Tunisia yang naik tiga peringkat ke posisi ke-44.

    Qatar naik satu peringkat ke posisi ke-55, diikuti oleh Irak, yang memastikan lolos ke Piala Dunia dan naik satu peringkat ke posisi ke-57.

    Tim nasional Arab Saudi tetap berada di peringkat ke-61, sementara Yordania naik satu peringkat ke posisi ke-63, UEA ke peringkat ke-68, Oman yang turun satu peringkat ke posisi ke-79, Suriah ke peringkat ke-84, Bahrain yang turun satu peringkat ke posisi ke-91, dan Palestina ke peringkat ke-95.

  • Sebuah kutukan kuno mengancam Prancis

    Sementara itu, surat kabar Spanyol *Marca* mengomentari peringkat hari ini dengan menyatakan: “Tim nasional Spanyol kehilangan posisi teratasnya dalam peringkat FIFA setelah bermain imbang 0–0 dengan Mesir di stadion RCD Espanyol.”

    Surat kabar tersebut melanjutkan: “Hasil imbang ini, ditambah dengan rentetan kemenangan mengesankan Prancis selama jendela internasional Maret 2026, telah mengubah peta sepak bola dunia.”

    Dia melanjutkan: “Sebelum skuad final Piala Dunia diumumkan, tim asuhan Luis de la Fuente gagal menembus pertahanan kokoh Mesir dalam pertandingan persahabatan, yang menandai debut kiper Juan García di bawah mistar gawang La Roja.”

    Mengenai naiknya Prancis ke puncak peringkat, ia menyoroti kutukan lama yang belum terpecahkan, dengan mengatakan: “Hasil negatif ini menyoroti fakta yang mencolok: tidak ada tim yang memuncaki peringkat dunia sebelum Piala Dunia yang pernah memenangkan gelar.”

    Dia menyimpulkan: “Turun ke peringkat kedua dapat meredakan tekanan pada tim Spanyol menjelang Piala Dunia yang dijadwalkan pada bulan Juni. Sementara itu, Maroko tetap menjadi satu-satunya tim Afrika di sepuluh besar.”