Perhitungan di bursa transfer berubah dengan cepat seiring setiap perubahan status pemain di klub masing-masing, dan hal inilah yang membuat Martin Zubimendi menjadi pusat spekulasi dalam periode terakhir, setelah ia beralih dari tampil secara reguler bersama Arsenal menjadi hanya bermain dalam menit-menit terbatas, di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid kemudian Atletico Madrid.
Meski selalu tersenyum dan berusaha menjauh dari sorotan, gelandang asal Spanyol itu tidak menyembunyikan rasa terganggunya atas laporan-laporan tersebut, menurut wawancara yang ia lakukan dengan surat kabar Marca, yang di dalamnya ia mengungkap banyak hal tentang kehidupannya, kepribadiannya, dan aspirasinya untuk masa depan.
Zubimendi bergabung dengan daftar skuad timnas Spanyol pada jeda internasional bulan November ini, di mana sang juara dunia bersiap menjalani dua pertandingan terakhir di babak penyisihan grup UEFA Nations League melawan Republik Ceko dan Inggris, pada Kamis dan Minggu mendatang.