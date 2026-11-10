Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP
Diterjemahkan oleh

Peringatan Arteta menjadi kenyataan: Zubimendi di hadapan pertanyaan Real dan Atletico

Czechia vs Spain
Czechia
Spain
UEFA Nations League A
Arsenal
Real Madrid
Atletico Madrid
LaLiga
Premier League
M. Zubimendi
M. Arteta
Ceko
Spanyol
Inggris

Bintang La Roja di antara Kebuntuan London dan Rumor Madrid

Pertandingan berikutnya
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

ESP

ESP

Perhitungan di bursa transfer berubah dengan cepat seiring setiap perubahan status pemain di klub masing-masing, dan hal inilah yang membuat Martin Zubimendi menjadi pusat spekulasi dalam periode terakhir, setelah ia beralih dari tampil secara reguler bersama Arsenal menjadi hanya bermain dalam menit-menit terbatas, di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid kemudian Atletico Madrid.

Meski selalu tersenyum dan berusaha menjauh dari sorotan, gelandang asal Spanyol itu tidak menyembunyikan rasa terganggunya atas laporan-laporan tersebut, menurut wawancara yang ia lakukan dengan surat kabar Marca, yang di dalamnya ia mengungkap banyak hal tentang kehidupannya, kepribadiannya, dan aspirasinya untuk masa depan.

Zubimendi bergabung dengan daftar skuad timnas Spanyol pada jeda internasional bulan November ini, di mana sang juara dunia bersiap menjalani dua pertandingan terakhir di babak penyisihan grup UEFA Nations League melawan Republik Ceko dan Inggris, pada Kamis dan Minggu mendatang.

Baca juga: Apakah ia akan merebut kursi Carrick? Conte mengejutkan Manchester United

  • Peringatan Arteta: "Ini adalah hal yang belum pernah saya alami sebelumnya"

    Ia berbicara tentang minimnya menit bermainnya saat ini bersama Arsenal dengan mengatakan: "Baiklah, saya tenang dan senang dengan cara saya menghadapi situasi ini. Ini adalah hal yang belum pernah saya alami sebelumnya, dan saya rasa kami juga belajar dari situasi-situasi seperti ini. Selain itu, pada momen-momen seperti ini kami membutuhkan orang-orang di sekitar kami lebih dari sebelumnya, dan mereka ada untuk mendukung kami."

    Ia menegaskan bahwa periode ini membuatnya menemukan hal-hal tentang dirinya sendiri yang paling penting, dan ia menyatakan: "Saya sabar. Ketika Anda bermain banyak menit lalu peran Anda berubah menjadi lebih sedikit bermain, saya bisa melihat sisi positifnya. Saya rasa segala sesuatu akan berlalu, sebagaimana yang terjadi pada saya tahun lalu ketika saya bermain hampir di setiap pertandingan, hal itu bisa berubah dengan sangat cepat."

    Ia menambahkan bahwa ia tidak ingin mengaitkan minimnya menit bermainnya semata-mata dengan faktor fisik, tetapi ia mengakui bahwa kelelahan merupakan salah satu faktor yang mungkin terjadi pada musim lalu, yang menyaksikan pengalaman-pengalaman baru dan jumlah menit bermain yang sangat besar, di samping sebab-sebab lain. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah berpikir untuk memanfaatkan bantuan psikologis, tetapi ia belum menggunakannya hingga saat ini.

    Mengenai hubungannya dengan Mikel Arteta, Zubimendi mengatakan bahwa ia berbicara dengan sang pelatih di awal musim, di mana pelatih itu menjelaskan kepadanya rencananya dan mengingatkannya tentang datangnya transfer-transfer baru, serta pembagian menit bermain kepada seluruh pemain, sembari menegaskan pemahamannya terhadap sengitnya persaingan di dalam tim, yang menempatkannya di antara lima klub terbaik di Eropa, di tengah melimpahnya elemen-elemen istimewa dan rekrutan-rekrutan baru di posisinya.

    Baca juga: Setelah kekhawatiran Barcelona, pesan tak langsung dari Ancelotti kepada Flick

  • Rumor Atletico dan meredupnya minat Madrid

    Soal rumor yang berkaitan dengan masa depannya, Zubimendi menegaskan bahwa ia tidak membuang tenaga sedikit pun untuk mengikuti apa yang dipublikasikan, karena ia sibuk berusaha merebut tempatnya di dalam susunan pemain, tampil, dan bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris, yang menurutnya tengah dijalani Arsenal dengan baik. Ia menekankan bahwa ia tidak menjalin komunikasi dengan pihak mana pun.

    Dalam tanggapannya atas laporan-laporan yang menyebut dirinya hampir bergabung dengan Atletico Madrid, ia menyatakan keheranannya terhadap sebagian hal yang disiarkan media, dan menilai bahwa datangnya bursa transfer musim dingin mungkin bisa menjelaskan munculnya spekulasi, tetapi hal itu tidak membenarkan penyebaran informasi tanpa kehati-hatian yang memadai, sebagai bentuk penghormatan terhadap klub-klub tempat para pemain bermain.

    Ia menambahkan bahwa ia memang telah membaca kabar bahwa kepindahannya ke Atletico sudah dekat, tetapi hal itu "sangat jauh dari kebenaran".

    Ia tidak menyembunyikan rasa terganggunya terhadap kabar-kabar ini, seraya menjelaskan bahwa laporan-laporan tersebut muncul lalu cepat dilupakan jika tidak terbukti, tanpa pihak yang menyiarkannya menanggung konsekuensinya. Hal inilah yang terkadang menempatkannya pada situasi di mana ia terpaksa membuka platform "X" untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipublikasikan, agar ia dapat menjawab pesan dan pertanyaan dari orang-orang terdekatnya.

    Mengenai meredupnya pembicaraan tentang kebutuhan Real Madrid akan jasanya setelah hasil-hasil tim membaik, ia mengatakan bahwa ia memahami hal itu sebagai bagian dari sifat alami sepak bola serta perubahan keadaan dan perhatian media. Pada saat yang sama, ia menegaskan kebahagiaannya menjalani hidup di London.

    Video: Setelah berpekan-pekan menyerukan pembebasannya, rincian kunjungan Hamilton ke perbatasan Gaza

  • Peluang final Piala Dunia dan Ballon d'Or

    Berbicara soal keikutsertaannya di final Piala Dunia meski belum pernah bermain di satu laga pun sebelumnya dalam turnamen tersebut, Zubimendi menjelaskan bahwa ia berharap mendapatkan kesempatan, meski hanya untuk beberapa menit, sementara sebelumnya ia pernah tampil di babak grup Piala Eropa.

    Ia menegaskan bahwa keberadaannya di dalam lapangan saat gol Mikel Oyarzabal dan Ferran Torres merupakan momen yang akan ia kenang sepanjang hidupnya, serta membantunya melupakan sebagian kepahitan atas ketidakhadirannya terdahulu.

    Mengenai posisi pemain Spanyol itu, ia menilai bahwa timnas negaranya sedang menjalani periode istimewa dan para pemainnya mendapat apresiasi besar berkat pencapaian mereka, sementara ia menggambarkan penghargaan Ballon d'Or sebagai hal tertinggi yang dapat diimpikan seorang pemain secara individu, meski bergantung pada pemungutan suara pribadi dari berbagai orang.

    "Mereka memperlakukannya seperti boneka": Nasihat Belanda untuk De Jong: Tinggalkan Barcelona

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Berkah bermain bersama Rodri

    Ia juga menggambarkan bermain di samping Rodri bersama tim nasional sebagai "berkah", seraya menegaskan bahwa rekan setimnya itu menjadi elemen penentu dalam berbagai turnamen yang diraih tim, dan bahwa ia turut berkontribusi pada gelar-gelar yang dimilikinya, dengan menyadari bahwa Rodri adalah pemain kelas dunia dan yang terbaik di posisinya.

    Terkait rentetan laga tanpa kekalahan sebelum pertandingan melawan Republik Ceko, ia menegaskan bahwa timnas Spanyol menyikapinya sebagai pertandingan biasa, meski menjadi peluang untuk terus memperpanjang rentetan tersebut, seraya menjelaskan bahwa pembicaraan tentang angka-angka tidak terlalu menyibukkan para pemain di dalam ruang ganti, melainkan pelatih yang bertugas mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka capai dan apa yang bisa mereka raih.

    Zubimendi menutup pernyataannya dengan menegaskan harapannya untuk tetap bertahan bersama Arsenal hingga akhir musim, seraya menekankan kebahagiaannya bersama klub tersebut, yang mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2030.

    Baca juga: Ironi usai gempa rasisme, lompatan menggemparkan bintang Benfica dan Vinicius kehilangan 20 juta
Pertandingan berikutnya
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

ESP

ESP