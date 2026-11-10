Ia berbicara tentang minimnya menit bermainnya saat ini bersama Arsenal dengan mengatakan: "Baiklah, saya tenang dan senang dengan cara saya menghadapi situasi ini. Ini adalah hal yang belum pernah saya alami sebelumnya, dan saya rasa kami juga belajar dari situasi-situasi seperti ini. Selain itu, pada momen-momen seperti ini kami membutuhkan orang-orang di sekitar kami lebih dari sebelumnya, dan mereka ada untuk mendukung kami."

Ia menegaskan bahwa periode ini membuatnya menemukan hal-hal tentang dirinya sendiri yang paling penting, dan ia menyatakan: "Saya sabar. Ketika Anda bermain banyak menit lalu peran Anda berubah menjadi lebih sedikit bermain, saya bisa melihat sisi positifnya. Saya rasa segala sesuatu akan berlalu, sebagaimana yang terjadi pada saya tahun lalu ketika saya bermain hampir di setiap pertandingan, hal itu bisa berubah dengan sangat cepat."

Ia menambahkan bahwa ia tidak ingin mengaitkan minimnya menit bermainnya semata-mata dengan faktor fisik, tetapi ia mengakui bahwa kelelahan merupakan salah satu faktor yang mungkin terjadi pada musim lalu, yang menyaksikan pengalaman-pengalaman baru dan jumlah menit bermain yang sangat besar, di samping sebab-sebab lain. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah berpikir untuk memanfaatkan bantuan psikologis, tetapi ia belum menggunakannya hingga saat ini.

Mengenai hubungannya dengan Mikel Arteta, Zubimendi mengatakan bahwa ia berbicara dengan sang pelatih di awal musim, di mana pelatih itu menjelaskan kepadanya rencananya dan mengingatkannya tentang datangnya transfer-transfer baru, serta pembagian menit bermain kepada seluruh pemain, sembari menegaskan pemahamannya terhadap sengitnya persaingan di dalam tim, yang menempatkannya di antara lima klub terbaik di Eropa, di tengah melimpahnya elemen-elemen istimewa dan rekrutan-rekrutan baru di posisinya.

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