Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

Pergilah dengan syaratmu sendiri... Gerard mengungkapkan pendapatnya tentang kepergian Salah

Legenda Liverpool mengenang saat ia mengalami nasib yang sama seperti Salah

Legenda Liverpool, Steven Gerrard, mengungkapkan apa yang ia katakan kepada bintang The Reds, Mohamed Salah, selama perselisihannya dengan pelatih Arne Slot pada Desember lalu, sekaligus menyoroti bahwa kepergian sang winger Mesir yang akan segera terjadi itu menguntungkan semua pihak.

Salah, yang berusia 33 tahun, mengumumkan pekan lalu bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada akhir musim ini, mengakhiri sembilan tahun karier gemilangnya di klub tersebut.

Pengumuman ini muncul empat bulan setelah ia menuduh Liverpool telah meninggalkannya dan "menyingkirkannya", sementara ia mengklaim tidak lagi memiliki hubungan dengan Slot.

    Perpisahan yang tepat untuk semua orang

    Gerrard menyampaikan pandangannya mengenai kepergian Salah dari Merseyside, dan mengungkapkan bahwa ia masih berkomunikasi dengan pemain asal Mesir itu melalui pesan teks.

    Dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Daily Mail" mengenai kepergian Salah, Gerrard mengatakan: "Saya rasa ini menguntungkan semua pihak. Menurut saya, waktunya tepat." 

    Dia menambahkan: "Jelas dia berselisih dengan pelatih. Saya tidak tahu sejauh mana, tapi dia melakukan wawancara yang menurut saya akan dia sesali nanti."

    Dia melanjutkan: "Tapi hal ini menunjukkan adanya masalah. Saya juga yakin, bahkan sebelum itu, Liverpool ingin memberikan Mohamed Salah kontrak satu tahun saja, bukan dua tahun, tapi karena musimnya yang luar biasa dan statistiknya yang hebat, mereka memberinya kontrak dua tahun."

    Legenda Liverpool itu melanjutkan: "Bagi saya, saya hanya menganggapnya sebagai satu tahun di level ini. Kita semua telah bermain selama tahun-tahun itu, dan saya pikir demi kepentingan semua pihak agar hal ini berakhir, tetapi juga berakhir sesuai dengan syarat-syarat Mohamed Salah."

    Pergilah dengan syarat-syaratmu

    Gerrard mengungkap apa yang terjadi antara dirinya dan Salah setelah wawancara terkenal itu, dengan mengatakan: "Saya berbicara dengannya mengenai wawancara itu saat itu, dan saya berkata kepadanya: 'Jangan ulangi apa yang kamu lakukan dan biarkan segala sesuatunya dipenuhi keraguan. Saya berbicara langsung dengannya'."

    Dia menjelaskan: "Dia sesekali mengirimiku pesan teks, atau aku yang mengiriminya pesan teks, dan ini lebih baik jika aku akan pergi ke suatu tempat bersama Leo. Hanya agar Leo (putra Gerard) bisa melihatnya." 

    Dia menambahkan: "Saya tidak dekat dengannya, tapi ini memberi saya kesempatan untuk mengatakan kepadanya: 'Saya sudah di sini selama delapan atau sembilan tahun, saya datang ke sini dan mendapatkan warisan ini. Pergilah dengan syarat-syaratmu dengan cara yang benar.'

    Salah, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liverpool dengan 255 gol, kesulitan mencetak gol dengan konsistensi biasanya musim ini, di mana ia baru mencetak lima gol dalam 22 pertandingan Liga Premier Inggris sejauh ini.

    Penurunan performanya membuat Klopp mencoret sayap Mesir itu selama periode musim dingin, saat Liverpool sedang mengalami masa sulit, yang mendorong Salah untuk meluapkan emosinya di area campuran setelah hasil imbang 3-3 yang menegangkan The Reds melawan Leeds di Stadion Elland Road menjelang Natal.

    Gerrard melanjutkan: "Salah masih sedikit terpengaruh oleh insiden tersebut. Dia adalah pemain cadangan yang masuk dan keluar dari tim saat itu. Dia merasa kesal. Namun, saya pikir sangat disayangkan jika dia pergi pada Januari dan hengkang begitu saja."

    Dia menambahkan: "Saya memahami kedua belah pihak. Sekarang setelah saya menganalisis situasinya, saya memahami kedua belah pihak."

  • Skenario yang sama

    Mantan kapten Liverpool itu menjelaskan bagaimana ia bisa memahami perasaan Salah, sambil mengenang perselisihan yang terjadi antara dirinya dan Brendan Rodgers di akhir masa baktinya yang berlangsung selama 17 tahun di Anfield.

    Dia menambahkan: "Saya pernah mengalami hal serupa dengan Brendan. Namun, ketika saya melihatnya sekarang, saya sudah tidak lagi bermain dan lebih tenang, sehingga Anda bisa memahami situasinya dari sudut pandang Brendan."

    Dia melanjutkan: "Mungkin kamu tidak akan menjadi pemain yang sama di usia 34 atau 35. Tidak masuk akal untuk bermain setiap menit di setiap pertandingan hanya karena kamu kapten tim, tapi pada saat itu, tidak mudah berada di dalam tim, dan kamu akan menghadapi Manchester United misalnya, sementara kamu hanya pemain cadangan."

    Dia menambahkan: "Kamu melihat para pemain yang bermain dan berpikir bahwa kamu setara dengan mereka, jika bukan lebih baik dari mereka. Itu situasi yang sulit bagi seorang pemain. Saya mengalami situasi yang sama di Rangers bersama Jermain Defoe, yang sangat baik kepada saya, dan dia adalah yang terbaik di tim."

    Dia menambahkan: "Profesional terbaik yang pernah bekerja sama denganmu, dia ingin bermain lebih banyak dan bermain setiap menit di setiap pertandingan karena dia berada dalam situasi yang sama seperti yang aku alami di bawah asuhan Brendan."

    Dia menyimpulkan pernyataannya: "Namun, sebagai manajer, Anda harus melakukan apa yang benar dan apa yang terbaik untuk tim. Jika seorang pemain tidak dalam performa terbaiknya, tidak bermain, atau tidak mampu melakukan tugas yang Anda harapkan, maka sebagai manajer, Anda harus mengambil keputusan besar."

