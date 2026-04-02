Gerrard mengungkap apa yang terjadi antara dirinya dan Salah setelah wawancara terkenal itu, dengan mengatakan: "Saya berbicara dengannya mengenai wawancara itu saat itu, dan saya berkata kepadanya: 'Jangan ulangi apa yang kamu lakukan dan biarkan segala sesuatunya dipenuhi keraguan. Saya berbicara langsung dengannya'."

Dia menjelaskan: "Dia sesekali mengirimiku pesan teks, atau aku yang mengiriminya pesan teks, dan ini lebih baik jika aku akan pergi ke suatu tempat bersama Leo. Hanya agar Leo (putra Gerard) bisa melihatnya."

Dia menambahkan: "Saya tidak dekat dengannya, tapi ini memberi saya kesempatan untuk mengatakan kepadanya: 'Saya sudah di sini selama delapan atau sembilan tahun, saya datang ke sini dan mendapatkan warisan ini. Pergilah dengan syarat-syaratmu dengan cara yang benar.'

Salah, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liverpool dengan 255 gol, kesulitan mencetak gol dengan konsistensi biasanya musim ini, di mana ia baru mencetak lima gol dalam 22 pertandingan Liga Premier Inggris sejauh ini.

Penurunan performanya membuat Klopp mencoret sayap Mesir itu selama periode musim dingin, saat Liverpool sedang mengalami masa sulit, yang mendorong Salah untuk meluapkan emosinya di area campuran setelah hasil imbang 3-3 yang menegangkan The Reds melawan Leeds di Stadion Elland Road menjelang Natal.

Gerrard melanjutkan: "Salah masih sedikit terpengaruh oleh insiden tersebut. Dia adalah pemain cadangan yang masuk dan keluar dari tim saat itu. Dia merasa kesal. Namun, saya pikir sangat disayangkan jika dia pergi pada Januari dan hengkang begitu saja."

Dia menambahkan: "Saya memahami kedua belah pihak. Sekarang setelah saya menganalisis situasinya, saya memahami kedua belah pihak."