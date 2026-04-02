Mantan kapten Liverpool itu menjelaskan bagaimana ia bisa memahami perasaan Salah, sambil mengenang perselisihan yang terjadi antara dirinya dan Brendan Rodgers di akhir masa baktinya yang berlangsung selama 17 tahun di Anfield.
Dia menambahkan: "Saya pernah mengalami hal serupa dengan Brendan. Namun, ketika saya melihatnya sekarang, saya sudah tidak lagi bermain dan lebih tenang, sehingga Anda bisa memahami situasinya dari sudut pandang Brendan."
Dia melanjutkan: "Mungkin kamu tidak akan menjadi pemain yang sama di usia 34 atau 35. Tidak masuk akal untuk bermain setiap menit di setiap pertandingan hanya karena kamu kapten tim, tapi pada saat itu, tidak mudah berada di dalam tim, dan kamu akan menghadapi Manchester United misalnya, sementara kamu hanya pemain cadangan."
Dia menambahkan: "Kamu melihat para pemain yang bermain dan berpikir bahwa kamu setara dengan mereka, jika bukan lebih baik dari mereka. Itu situasi yang sulit bagi seorang pemain. Saya mengalami situasi yang sama di Rangers bersama Jermain Defoe, yang sangat baik kepada saya, dan dia adalah yang terbaik di tim."
Dia menambahkan: "Profesional terbaik yang pernah bekerja sama denganmu, dia ingin bermain lebih banyak dan bermain setiap menit di setiap pertandingan karena dia berada dalam situasi yang sama seperti yang aku alami di bawah asuhan Brendan."
Dia menyimpulkan pernyataannya: "Namun, sebagai manajer, Anda harus melakukan apa yang benar dan apa yang terbaik untuk tim. Jika seorang pemain tidak dalam performa terbaiknya, tidak bermain, atau tidak mampu melakukan tugas yang Anda harapkan, maka sebagai manajer, Anda harus mengambil keputusan besar."