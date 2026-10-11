AFP
Diterjemahkan oleh
Perdana Menteri Andy Burnham berjanji memublikasikan catatan pertemuan dengan para pemilik Manchester City
Tekanan terhadap Perdana Menteri kian meningkat
Burnham menuai kecaman keras setelah menyatakan bahwa ia akan khawatir jika pemilik Manchester City asal Abu Dhabi menjual klub tersebut. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan bahwa Manchester City telah melanggar aturan selama periode sembilan tahun dengan menggunakan kontrak fiktif untuk secara diam-diam menyalurkan lebih dari £830 juta ke operasional sepak bola mereka.
Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch kemudian mendesaknya untuk memublikasikan segala hal terkait pekerjaan yang pernah dilakukannya bersama klub tersebut dalam kapasitasnya sebagai wali kota. Burnham pernah difoto bersama ketua klub Khaldoon Al-Mubarak selama masa jabatannya sebagai wali kota, sehingga muncul tuntutan agar hubungan mereka diungkap secara transparan sepenuhnya.
- Getty Images Sport
Burnham menjanjikan transparansi penuh soal pertemuan-pertemuan
Berbicara dalam podcast The Rest Is Politics, Burnham mengonfirmasi bahwa ia akan mengungkapkan informasi yang diminta. Ia mengatakan: “Saya diminta oleh pemimpin oposisi untuk memublikasikan rincian pertemuan saya, dan saya dengan senang hati akan melakukannya. Saya akan mengungkapkan dengan jelas semua yang telah saya lakukan saat bekerja sama dengan mereka dalam jabatan saya sebelumnya sebagai wali kota Greater Manchester. Sebenarnya, tidak ada pertemuan saya dengan mereka yang berlangsung baru-baru ini. Saya hanya mengadakan satu pertemuan penting, yaitu pada 2021. Itu benar, dan saya akan mengungkapkan semuanya.”
Membedakan persoalan sepak bola dari investasi regional
Burnham tetap bersikeras bahwa upaya mendapatkan investasi dari kawasan Teluk untuk Greater Manchester sama sekali berbeda dari skandal kecurangan yang kini melanda sepak bola Inggris. Ia memperjelas sikapnya dalam wawancara di podcast tersebut: "Namun, persoalan sepak bola itu serius dan harus ditangani. Prosesnya independen dan harus berjalan hingga tuntas. Menurut saya, semua orang harus memisahkan persoalan investasi karena keduanya bukan hal yang sama."
Sementara itu, Manchester City, yang tetap menyatakan diri tidak bersalah, kembali bertanding pada Minggu dengan mengalahkan Liverpool 3-0 di Anfield.
- Getty Images Sport
Apa langkah Manchester City selanjutnya?
Menjelang penerbitan catatan pertemuannya pada Senin, ketegangan politik dan diplomatik masih tinggi. Man City telah mengajukan banding resmi atas putusan bersalah tersebut. Banding itu kini akan diperiksa oleh badan banding independen yang terpisah. Hingga hukuman berat tersebut dikonfirmasi secara resmi, klub akan tetap menjalani kiprahnya di Liga Primer Inggris seperti biasa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami