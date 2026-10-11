Burnham menuai kecaman keras setelah menyatakan bahwa ia akan khawatir jika pemilik Manchester City asal Abu Dhabi menjual klub tersebut. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan bahwa Manchester City telah melanggar aturan selama periode sembilan tahun dengan menggunakan kontrak fiktif untuk secara diam-diam menyalurkan lebih dari £830 juta ke operasional sepak bola mereka.

Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch kemudian mendesaknya untuk memublikasikan segala hal terkait pekerjaan yang pernah dilakukannya bersama klub tersebut dalam kapasitasnya sebagai wali kota. Burnham pernah difoto bersama ketua klub Khaldoon Al-Mubarak selama masa jabatannya sebagai wali kota, sehingga muncul tuntutan agar hubungan mereka diungkap secara transparan sepenuhnya.