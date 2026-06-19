Pada hari Rabu, Yan Diomande menulis surat yang penuh emosi untuk mendiang saudara perempuannya melalui portal The Players' Tribune. Roxane, yang saat itu berusia 15 tahun, meninggal dunia setahun yang lalu dalam keadaan yang belum terungkap setelah menghadiri sebuah pesta. "Aku akan memastikan bahwa kamu tetap hidup," tulis Diomande. "Aku akan memastikan bahwa semua orang, seluruh dunia, mengenal namamu."
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Perbedaannya dengan Joshua Kimmich sangat mencolok! Timnas Jerman akan menghadapi ancaman besar saat melawan Pantai Gading
Di saat yang sama, Diomande dengan tekun membangun popularitasnya di kancah internasional. Setelah mencatatkan musim debut yang luar biasa bersama RB Leipzig (23 poin dalam 36 pertandingan resmi), pemain berusia 19 tahun ini kini juga tampil memukau di Piala Dunia. Saat Pantai Gading mengalahkan tim Ekuador yang sangat diunggulkan dengan skor 1-0 pada pertandingan pembuka, Diomande membuat Piero Hincapie dari FC Arsenal—finalis Liga Champions—kebingungan dan mencatatkan jumlah sentuhan bola terbanyak di antara semua pemain timnya (80). Sebuah statistik yang sangat luar biasa untuk seorang penyerang sayap. Tidak mengherankan jika Diomande dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan.
Agak mengejutkan, ia diturunkan di sayap kanan saat melawan Ekuador. Meskipun ia memang sering bermain di posisi itu untuk Leipzig, namun di tim nasional ia hampir selalu ditempatkan di sayap kiri. Di mana Diomande akan ditempatkan saat melawan Jerman bergantung pada penyerang sayap kedua. Jika Amad Diallo (Manchester United), pencetak gol kemenangan yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Ekuador, seperti yang diharapkan menggantikan Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim) di starting eleven, maka Diomande akan berpindah ke sayap kiri — dan di sana ia akan berhadapan dengan bek kanan Jerman, Joshua Kimmich.
Kimmich baru-baru ini memuji Diomande dengan sangat antusias, yang sudah dikenalnya dari berbagai duel di Bundesliga. “Leipzig memang mengalami beberapa masalah, tetapi dia tetap selalu bermain bagus secara konsisten dan menunjukkan penampilan yang sangat spektakuler,” kata Kimmich dengan antusias, sambil membandingkan Diomande dengan mantan rekan setimnya di FC Bayern: Kingsley Coman, pahlawan final Liga Champions 2020. "Gaya dribel start-stop-nya luar biasa, sedikit mirip dengan gaya Kingsley dulu saat masih bersama kami di Bayern. Dia melaju dengan sangat cepat, membuat lawan kehilangan momentum, lalu kembali melaju dengan cepat."
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"Mereka adalah pemain sayap kelas atas": Antonio Rüdiger memuji para pemain sayap Pantai Gading
Kecepatan Diomande yang dipadukan dengan kemampuan teknisnya menjadikannya ancaman besar bagi tim DFB yang gemar bermain menyerang. Selain itu, para pemain penyerang Pantai Gading lainnya juga bergerak dengan sangat cepat. "Mereka seperti kereta ekspres," kata Antonio Rüdiger. "Mereka menyukai situasi satu lawan satu dan serangan balik."
Bahkan dalam kemenangan pembuka 7-1 melawan Curacao—melawan lawan yang kemampuannya jauh lebih terbatas—Jerman terkadang mengalami kesulitan menghadapi serangan balik yang cepat. Terutama melalui sayap, ketika Kimmich dan bek kiri Nathaniel Brown, sesuai instruksi pelatih nasional Julian Nagelsmann, sering maju ke depan atau masuk ke dalam. Hal ini, di satu sisi, membuat keduanya masing-masing mencatatkan dua poin gol. Namun di sisi lain, hal itu juga sering kali menyebabkan munculnya ruang kosong yang luas di belakang mereka.
"Saat melawan Pantai Gading, akan sangat penting bagi kami untuk memperhatikan pertahanan," kata Kimmich memperingatkan. "Jika kamu harus bertahan 50 atau 60 meter di belakangmu dan tidak fokus, situasinya bisa menjadi tidak menyenangkan dalam persaingan." Kecepatan tertinggi Diomande pada musim Bundesliga lalu adalah 36,30 km/jam, sedangkan Kimmich 33,08 km/jam. Kapten tim itu dengan tegas menyerukan perlunya “keseimbangan yang baik”. Jika ragu, timnya sebaiknya sesekali “hanya menyerang dengan lima atau enam pemain melawan delapan pemain bertahan”, agar pertahanan tetap terjaga dengan baik.
Nagelsmann tampaknya telah mendengarkan saran Kimmich. Pelatih timnas Jerman itu tampaknya mempertimbangkan penyesuaian taktis ringan saat menghadapi Pantai Gading. Surat kabar Bild melaporkan bahwa pemain sayap kanan Leroy Sané, dalam sesi latihan rahasia, turun sangat dalam dan bahkan bertindak sebagai anggota sayap kanan dari barisan lima pemain untuk memberikan perlindungan tambahan saat bertahan.
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Pantai Gading tidak kebobolan satu gol pun dalam kualifikasi Piala Dunia
Sementara itu, para pemain penyerang Jerman akan berhadapan dengan barisan pertahanan yang sulit ditembus. Faktanya, Pantai Gading sama sekali tidak kebobolan satu gol pun sepanjang kualifikasi Piala Dunia dan juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih pada laga pembuka melawan Ekuador (meski dua kali bola membentur mistar gawang).
Padahal, pelatih nasional Emerse Fae masih harus menepikan dua bek tengah andalan yang sedang cedera, Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo) dan Evan Ndicka (AS Roma), dari susunan pemain inti. Namun, keduanya diperkirakan sudah siap bermain kembali saat melawan Jerman. Di posisi bek kanan, Guela Doue (Racing Strasbourg) akan bertugas. Ia adalah saudara dari Desire Doue, pemain timnas Prancis dan dua kali juara Liga Champions bersama PSG.
Penyerang tengah Elye Wahi akhirnya ikut serta. Awalnya dikabarkan bahwa pemain yang gagal bersinar di Eintracht Frankfurt ini ditolak masuk ke Kanada karena sedang diselidiki di Prancis atas dugaan penipuan taruhan dan pengaturan skor. Namun, pada hari Kamis, ia akhirnya mendapatkan izin masuk.
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Apakah Yan Diomande akan pindah ke Liverpool atau PSG setelah Piala Dunia?
Namun, harapan terbesar Pantai Gading tetap bertumpu pada Diomande, yang juga dapat memberikan masukan kepada pelatih nasional Fae mengenai para pemain Bundesliga Jerman yang sangat ia kenal. Sementara itu, seberapa lama Diomande akan tetap bermain untuk Leipzig tampaknya masih menjadi pertanyaan besar. Sudah lama dikabarkan bahwa klub-klub top internasional seperti PSG dan Liverpool FC sedang berusaha merekrutnya, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 120 juta euro.
Jika suatu saat Diomande meninggalkan Jerman, setidaknya akan ada sebuah julukan yang tetap melekat padanya sebagai kenangan. "Saat saya pindah ke Leipzig, saya selalu terlambat," tulisnya di The Players' Tribune. "Sebenarnya bukan benar-benar terlambat, melainkan tepat waktu. Namun, di Jerman, itu berarti Anda terlambat sekali. Karena itu, pada akhirnya saya selalu datang 90 menit lebih awal ke setiap tempat pertemuan. Akhirnya, yang lain mulai memanggil saya 'si Jerman'."