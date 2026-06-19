Di saat yang sama, Diomande dengan tekun membangun popularitasnya di kancah internasional. Setelah mencatatkan musim debut yang luar biasa bersama RB Leipzig (23 poin dalam 36 pertandingan resmi), pemain berusia 19 tahun ini kini juga tampil memukau di Piala Dunia. Saat Pantai Gading mengalahkan tim Ekuador yang sangat diunggulkan dengan skor 1-0 pada pertandingan pembuka, Diomande membuat Piero Hincapie dari FC Arsenal—finalis Liga Champions—kebingungan dan mencatatkan jumlah sentuhan bola terbanyak di antara semua pemain timnya (80). Sebuah statistik yang sangat luar biasa untuk seorang penyerang sayap. Tidak mengherankan jika Diomande dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan.

Agak mengejutkan, ia diturunkan di sayap kanan saat melawan Ekuador. Meskipun ia memang sering bermain di posisi itu untuk Leipzig, namun di tim nasional ia hampir selalu ditempatkan di sayap kiri. Di mana Diomande akan ditempatkan saat melawan Jerman bergantung pada penyerang sayap kedua. Jika Amad Diallo (Manchester United), pencetak gol kemenangan yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Ekuador, seperti yang diharapkan menggantikan Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim) di starting eleven, maka Diomande akan berpindah ke sayap kiri — dan di sana ia akan berhadapan dengan bek kanan Jerman, Joshua Kimmich.

Kimmich baru-baru ini memuji Diomande dengan sangat antusias, yang sudah dikenalnya dari berbagai duel di Bundesliga. “Leipzig memang mengalami beberapa masalah, tetapi dia tetap selalu bermain bagus secara konsisten dan menunjukkan penampilan yang sangat spektakuler,” kata Kimmich dengan antusias, sambil membandingkan Diomande dengan mantan rekan setimnya di FC Bayern: Kingsley Coman, pahlawan final Liga Champions 2020. "Gaya dribel start-stop-nya luar biasa, sedikit mirip dengan gaya Kingsley dulu saat masih bersama kami di Bayern. Dia melaju dengan sangat cepat, membuat lawan kehilangan momentum, lalu kembali melaju dengan cepat."