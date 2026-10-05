Bagi sebagian besar pemain, perjalanan internasional ke Split hanyalah satu laga lagi di kalender yang padat, tetapi bagi Olmo, duel hari Selasa adalah perjalanan kembali ke tempat identitas profesionalnya ditempa. Setelah meninggalkan akademi muda Barcelona pada 2014 untuk bergabung dengan akademi Dinamo Zagreb, playmaker itu menapaki jenjang tim sebelum menorehkan kiprah di level senior antara 2015 dan 2020, dengan catatan 34 gol dalam 124 penampilan di semua kompetisi.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial bagi saya. Saya menghabiskan enam tahun hidup saya di sini dan ini adalah negara yang telah memberi saya hampir segalanya sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi. Perasaannya sangat luar biasa," jelas Olmo.