Getty Images Sport
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'Perasaan luar biasa' - Dani Olmo merefleksikan kepergian beraninya dari Barcelona jelang kepulangan emosional ke Kroasia
Kembali ke tempat yang sudah akrab bagi bintang Spanyol itu
Bagi sebagian besar pemain, perjalanan internasional ke Split hanyalah satu laga lagi di kalender yang padat, tetapi bagi Olmo, duel hari Selasa adalah perjalanan kembali ke tempat identitas profesionalnya ditempa. Setelah meninggalkan akademi muda Barcelona pada 2014 untuk bergabung dengan akademi Dinamo Zagreb, playmaker itu menapaki jenjang tim sebelum menorehkan kiprah di level senior antara 2015 dan 2020, dengan catatan 34 gol dalam 124 penampilan di semua kompetisi.
"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial bagi saya. Saya menghabiskan enam tahun hidup saya di sini dan ini adalah negara yang telah memberi saya hampir segalanya sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi. Perasaannya sangat luar biasa," jelas Olmo.
- Getty Images Sport
Merefleksikan pertaruhan seumur hidup
Keputusan untuk meninggalkan akademi terkenal Barcelona saat baru berusia 16 tahun saat itu dipandang sebagai risiko besar, tetapi Olmo tetap teguh bahwa itulah pemicu kesuksesannya saat ini. Pertaruhan yang diperhitungkan itu membuahkan hasil besar, membuka jalan bagi kepindahan besar ke RB Leipzig pada 2020, tempat ia bertahan hingga 2024, sebelum menuntaskan kepulangan yang gemilang ke Barcelona. Sejak kembali bergabung dengan raksasa Catalan itu, sang playmaker telah meraih dua gelar La Liga dan satu Copa del Rey, dengan mencetak 20 gol dalam 96 penampilan.
"Setiap orang punya cerita dan alasan masing-masing, bagi saya yang membuat saya mengambil keputusan untuk datang ke Dinamo adalah ketertarikan mereka untuk memiliki saya, visi yang mereka miliki terhadap saya. Itu adalah salah satu momen terbaik yang saya jalani dalam karier saya," ujar Olmo.
Bersiap menghadapi atmosfer di Split
Menghadang langkah Spanyol adalah tim Kroasia yang tangguh dengan dukungan salah satu basis suporter paling bersemangat di sepakbola dunia. Tim tamu menatap laga ini dari puncak grup Nations League mereka dengan rekor sempurna sembilan poin, setelah lebih dulu membongkar Kroasia 4-1 di Seville pada pertemuan sebelumnya. Sebaliknya, Kroasia berada di posisi ketiga dengan tiga poin, tertinggal dari Inggris di peringkat kedua yang mengoleksi enam poin.
"Itu adalah basis suporter yang sangat mendorong dan sangat mendukung para pemainnya. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi kami siap untuk itu," ujar sang gelandang. Rekan-rekannya akan mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang lingkungan setempat saat mereka berusaha mengamankan hasil krusial.
- Getty Images Sport
Pujian untuk Lamine Yamal
Di luar riwayat pribadinya dengan Kroasia, Olmo juga meluangkan waktu untuk membahas perkembangan pesat rekan setimnya, Lamine Yamal. Nominasi Ballon d'Or itu terus melanjutkan performa sensasionalnya selama jeda internasional yang sedang berlangsung, dengan berkontribusi dalam setiap pertandingan untuk Spanyol: mencetak gol dalam kemenangan 3-2 atas Inggris, membukukan dua gol dan satu assist melawan Kroasia, serta menambah satu gol lagi dalam kemenangan 3-1 atas Republik Ceko.
"Setelah setiap pertandingan dia terlihat lebih baik dan lebih dewasa. Pada awal ini dia membantu kami dalam permainan dan juga mencetak gol. Dia adalah pemain yang sangat penting baik di Barca maupun di tim nasional Spanyol," kata Olmo.
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