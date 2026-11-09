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Perang psikologis: bagaimana Salem Al-Dawsari memanfaatkan senjata Mbappe dan Yamal untuk merebut takhta Asia?

FEATURES
F. Al-Buraikan
S. Al-Dawsari
A. Beiranvand
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Arab Saudi
Iran
Prancis
Spanyol

Persaingan sengit

Salem Al-Dawsari tidak memilih untuk sepenuhnya bungkam dalam perjalanannya menuju penghargaan pemain terbaik Asia tahun 2026, meski ia menjauh dari pernyataan langsung yang menegaskan haknya untuk meraih gelar tersebut.

Pandangan publik olahraga di benua Asia tertuju ke ibu kota Thailand, Bangkok, yang menjadi tuan rumah malam penganugerahan penghargaan tahunan Konfederasi Sepak Bola Asia pada Kamis, 19 November 2026.

Seluruh mata tertuju pada persaingan sengit memperebutkan takhta "pemain terbaik Asia", di mana Salem Al-Dawsari memasuki persaingan ketat melawan rekan senegaranya Firas Al-Buraikan, bintang Al-Ahli, serta pemain Iran Alireza Beiranvand, kiper Tractor; dalam perseteruan menegangkan yang tak menyisakan ruang untuk tebakan, antara rekam jejak Salem yang bertaruh pada gelar ketiga, keunggulan Al-Buraikan dengan gelar-gelar benua, dan keajaiban Alireza di ajang Piala Dunia. Jadi, siapa yang akan meraih mahkota pada malam Asia yang dinanti-nantikan ini?

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    Salem memilih pesan-pesan tidak langsung

    Salem Al-Dawsari mengunggah foto dirinya saat memegang trofi Pemain Terbaik Asia, serta membagikan potongan video dari hari penobatannya pada 2022, dalam langkah yang menarik perhatian dan kembali menyorot pencapaian kontinentalnya menjelang acara yang dinanti-nantikan.

    Meski ia tidak mengeluarkan pernyataan langsung yang menegaskan haknya atas penghargaan tersebut, momen unggahan ini membuka pintu bagi berbagai penafsiran mengenai keinginannya untuk memengaruhi persaingan.

    Kapten Al-Hilal itu memiliki rekam jejak luar biasa dalam penghargaan ini, setelah meraihnya dalam dua kesempatan sebelumnya, dan ia berambisi mencatatkan pencapaian yang belum pernah terjadi dengan meraihnya untuk ketiga kalinya, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah penghargaan ini yang mencapai angka tersebut.

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    Namun jalan menuju gelar ketiga tampaknya tidak mudah, mengingat persaingan ketat dari rekan setimnya di timnas Arab Saudi, Firas Al-Buraikan, serta pemain Iran Alireza Beiranvand.

    Dari sisi angka, Salem mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist dalam 36 pertandingan bersama Al-Hilal pada musim lalu hingga saat ini, serta tampil dalam 6 pertandingan bersama timnas Arab Saudi sepanjang 2026, mencetak satu gol di antaranya, dan meraih gelar Piala Raja.

    Capaian itu menempatkannya dalam lingkaran persaingan, namun pada saat yang sama membuka pintu perbandingan dengan para pesaingnya, terutama mengingat perbedaan pencapaian dan kondisi yang melatari pencalonan masing-masing pemain.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Mbappe dan Yamal: Kampanye Terbuka, dan Kane Mencuri "Emas"

    Sebelum ajang penghargaan Ballon d'Or terakhir, bintang Prancis milik Real Madrid, Kylian Mbappe, dan winger Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, tidak sekadar menunggu keputusan para pemilih, tetapi terlibat dalam perdebatan terbuka mengenai siapa yang paling berhak atas penghargaan tersebut.

    Bintang Prancis itu mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "L'Equipe" bahwa tidak ada pemain lain yang menyuguhkan musim lebih baik darinya, dan bahwa dirinya layak dinobatkan, dengan berlandaskan pada pengaruh individualnya dan kemampuannya menciptakan perbedaan.

    Adapun Lamine Yamal, ia lebih gamblang dalam mengungkapkan ambisinya ketika menyatakan bahwa dirinya layak meraih penghargaan tersebut, dengan berlandaskan pada gelar-gelar kolektif dan angka-angka individual yang telah ia raih.

    Sebaliknya, Harry Kane lebih memilih menjauh dari pernyataan promosi diri, membiarkan apa yang telah ia persembahkan bersama Bayern Munich dan timnas berbicara untuk dirinya, setelah mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan, sebelum akhirnya memenangkan persaingan tersebut.

    Pengalaman ini mengungkap bahwa promosi diri tidak serta-merta menjamin kemenangan, sebagaimana diam juga tidak berarti menjauh dari persaingan. Sebab, pada akhirnya penghargaan itu terkait dengan kriteria pemungutan suara dan penilaian terhadap musim yang dijalani, bukan sekadar besarnya kehadiran di media atau kemampuan pemain menarik perhatian sebelum ajang penghargaan berlangsung.

    Dari sinilah pengalaman Salem tampak berbeda; ia tidak berbicara secara terang-terangan tentang kelayakannya, tetapi kembali menyoroti pencapaiannya dengan cara tidak langsung.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Al-Buraikan dan Beiranvand: Persaingan dengan Standar yang Berbeda

    Di sisi lain, Firas Al Buraikan memiliki portofolio kuat yang mendukung peluangnya, setelah ia menjadi pencetak gol kemenangan bersejarah Al Ahli di final Liga Champions Asia Elite melawan Machida Zelvia dari Jepang, pada menit keenam babak tambahan pertama, mempersembahkan gelar kontinental untuk timnya dan turut mempertahankan trofi tersebut untuk musim kedua secara beruntun.

    Catatan Al Buraikan tidak berhenti pada pencapaian di Asia, sebab ia turut berkontribusi dalam keberhasilan Al Ahli meraih gelar Piala Super Saudi untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, serta menjadi salah satu elemen paling menonjol dari timnas Saudi selama Piala Teluk yang dimenangi Saudi, setelah ia mencetak gol di partai final dan mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 3 gol. Ini merupakan pencapaian yang memberi penyerang Al Ahli keunggulan jelas dalam urusan gelar dan pengaruh di momen-momen krusial.

    Adapun pemain Iran Ali Reza, ia merupakan kasus berbeda di dalam daftar final, mengingat ia adalah satu-satunya penjaga gawang di antara para kandidat, sesuatu yang langka dan belum terulang sejak pencalonan pemain Saudi Mohammed Al Deayea pada 1996.

    Penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu alasan paling menonjol atas kehadirannya dalam persaingan ini, terutama dalam laga melawan Belgia yang berakhir imbang tanpa gol, ketika ia menepis tujuh tembakan tepat sasaran dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

    Reza juga menjalani ketiga pertandingan timnas Iran di Piala Dunia, dan mencapai 90 pertandingan internasional, menjadikannya penjaga gawang dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas.

    Di level klub, ia membantu Tractor mencapai babak 16 besar Liga Champions Asia Elite setelah absen empat tahun, dan tampil dalam 9 pertandingan di turnamen tersebut, menjaga gawangnya tetap bersih dalam 5 pertandingan, selain kontribusinya dalam mengakhiri Liga Iran di posisi kedua.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Salem Merebut Penghargaan Itu atau Pengalaman Mbappe dan Yamal Terulang?

    Jadi, gambaran ini tidak berhenti pada unggahan Salem Al-Dawsari atau pesan-pesan yang ia sampaikan melalui akun-akunnya, melainkan terkait dengan sebuah persaingan di mana angka-angka individu berpadu dengan gelar-gelar kolektif dan momen-momen penentu.

    Kapten Al-Hilal memiliki sejarah yang luar biasa dengan penghargaan ini, dan ia ingin menuliskan babak baru dengan meraih gelar ketiga, tetapi ia menghadapi para pesaing yang masing-masing juga memiliki pencapaian berat, dengan yang terdepan adalah Al-Buraikan yang namanya terkait dengan momen-momen penentu dalam penobatan Al-Ahli dan Timnas Arab Saudi.

    Pertanyaannya tetap: apakah pesan-pesan tidak langsung Salem berhasil memperkuat kehadirannya dan mencuri sorotan sebelum pengumuman pemenang, ataukah pada akhirnya yang menjadi penentu adalah apa yang ditampilkan para pemain di dalam lapangan, sebagaimana yang terjadi pada Harry Kane? Sebab pengalaman terakhir Ballon d'Or membuktikan bahwa kampanye terbuka tidak menentukan persaingan dengan sendirinya, dan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para pemilih, betapapun lantangnya suara para kandidat atau semakin besarnya kehadiran media mereka.