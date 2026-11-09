Salem Al-Dawsari mengunggah foto dirinya saat memegang trofi Pemain Terbaik Asia, serta membagikan potongan video dari hari penobatannya pada 2022, dalam langkah yang menarik perhatian dan kembali menyorot pencapaian kontinentalnya menjelang acara yang dinanti-nantikan.

Meski ia tidak mengeluarkan pernyataan langsung yang menegaskan haknya atas penghargaan tersebut, momen unggahan ini membuka pintu bagi berbagai penafsiran mengenai keinginannya untuk memengaruhi persaingan.

Kapten Al-Hilal itu memiliki rekam jejak luar biasa dalam penghargaan ini, setelah meraihnya dalam dua kesempatan sebelumnya, dan ia berambisi mencatatkan pencapaian yang belum pernah terjadi dengan meraihnya untuk ketiga kalinya, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah penghargaan ini yang mencapai angka tersebut.

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Namun jalan menuju gelar ketiga tampaknya tidak mudah, mengingat persaingan ketat dari rekan setimnya di timnas Arab Saudi, Firas Al-Buraikan, serta pemain Iran Alireza Beiranvand.

Dari sisi angka, Salem mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist dalam 36 pertandingan bersama Al-Hilal pada musim lalu hingga saat ini, serta tampil dalam 6 pertandingan bersama timnas Arab Saudi sepanjang 2026, mencetak satu gol di antaranya, dan meraih gelar Piala Raja.

Capaian itu menempatkannya dalam lingkaran persaingan, namun pada saat yang sama membuka pintu perbandingan dengan para pesaingnya, terutama mengingat perbedaan pencapaian dan kondisi yang melatari pencalonan masing-masing pemain.