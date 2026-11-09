Salem Al-Dawsari tidak memilih untuk sepenuhnya bungkam dalam perjalanannya menuju penghargaan pemain terbaik Asia tahun 2026, meski ia menjauh dari pernyataan langsung yang menegaskan haknya untuk meraih gelar tersebut.
Pandangan publik olahraga di benua Asia tertuju ke ibu kota Thailand, Bangkok, yang menjadi tuan rumah malam penganugerahan penghargaan tahunan Konfederasi Sepak Bola Asia pada Kamis, 19 November 2026.
Seluruh mata tertuju pada persaingan sengit memperebutkan takhta "pemain terbaik Asia", di mana Salem Al-Dawsari memasuki persaingan ketat melawan rekan senegaranya Firas Al-Buraikan, bintang Al-Ahli, serta pemain Iran Alireza Beiranvand, kiper Tractor; dalam perseteruan menegangkan yang tak menyisakan ruang untuk tebakan, antara rekam jejak Salem yang bertaruh pada gelar ketiga, keunggulan Al-Buraikan dengan gelar-gelar benua, dan keajaiban Alireza di ajang Piala Dunia. Jadi, siapa yang akan meraih mahkota pada malam Asia yang dinanti-nantikan ini?