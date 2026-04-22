Pep Guardiola menepis kritik dari ikon Manchester United

Pep Guardiola membalas kritik Wayne Rooney setelah mantan penyerang itu mempertanyakan euforia Manchester City pasca kemenangan atas Arsenal. Manajer City membela hak para pemainnya untuk menikmati momen tersebut setelah pertandingan.

Menurut Rooney, perayaan skuad City ‘berlebihan’ dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap lawan. Mantan penyerang Manchester United itu menyarankan bahwa adegan-adegan meriah tersebut tidak pantas bagi klub yang seharusnya sudah terbiasa memenangkan trofi besar.

Guardiola membalas dalam konferensi pers setelah komentar Rooney. Manajer asal Spanyol itu menyebut kritik tersebut sebagai ‘tidak masuk akal’. Ia menekankan bahwa setiap gelar membutuhkan pengorbanan besar dan para pemainnya berhak sepenuhnya untuk berbagi kebahagiaan tersebut dengan para pendukung.

Manajer City menjelaskan bahwa kemenangan atas Arsenal terasa sangat istimewa karena persaingan gelar yang sengit. "Mengapa tidak merayakan kemenangan ini? Selama Anda menghormati lawan, rayakanlah sesuka Anda. Saya selalu berkata kepada para pemain saya: pergilah menemui para penggemar setelah setiap pertandingan dan nikmati momen tersebut."

City saat ini fokus pada pertandingan tengah pekan melawan Burnley. Guardiola berharap timnya bisa membawa energi yang sama ke pertandingan di Turf Moor, meskipun mereka harus bermain tanpa gelandang kunci Rodri. Gelandang asal Spanyol itu absen dalam pertandingan tersebut karena cedera pangkal paha yang dialaminya saat melawan Arsenal.

Manchester City tertinggal tiga poin dari Arsenal, tetapi dengan satu pertandingan lebih sedikit, mereka sepenuhnya memegang kendali dalam perburuan posisi teratas.



