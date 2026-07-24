Pep Guardiola menanggapi tawaran posisi pelatih timnas Italia setelah bertemu dengan Paolo Maldini

Selain keinginannya untuk beristirahat, Guardiola juga meragukan sifat kepelatihan tim nasional, yang sangat bergantung pada pemantauan jarak jauh daripada aktivitas harian di pinggir lapangan.

Ia menegaskan kembali etos profesionalnya yang menuntut komitmen penuh dalam setiap peran, sambil mengakui hubungan dekat dan rasa hormat yang mendalam terhadap Maldini, yang menawarinya proyek jangka panjang. Seperti dikutip oleh Gazzetta, pria berusia 55 tahun itu menyatakan: "Terima kasih, saya merasa terhormat, tetapi saat ini saya merasa belum siap."

Menjelaskan lebih lanjut mengenai standar tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri, mantan manajer City itu menambahkan: "Jika saya melakukannya, saya akan melakukannya 100%."