News Images
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola menanggapi tawaran posisi pelatih timnas Italia setelah bertemu dengan Paolo Maldini
Guardiola menolak tawaran dari Italia
Guardiola secara resmi telah menolak tawaran dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) untuk melatih tim nasional setelah melakukan pembicaraan langsung dengan direktur teknis yang baru ditunjuk, Maldini. Manajer asal Catalunya itu mempertimbangkan proposal tersebut dengan serius setelah memutuskan untuk mundur dari Manchester City menyusul masa jabatan selama sepuluh tahun yang penuh prestasi. Pada akhirnya, Guardiola memutuskan untuk tetap menjalankan rencana awalnya, yaitu mengambil cuti dari dunia kepelatihan guna menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya.
- News Images
'Aku nggak punya semangat untuk itu'
Selain keinginannya untuk beristirahat, Guardiola juga meragukan sifat kepelatihan tim nasional, yang sangat bergantung pada pemantauan jarak jauh daripada aktivitas harian di pinggir lapangan.
Ia menegaskan kembali etos profesionalnya yang menuntut komitmen penuh dalam setiap peran, sambil mengakui hubungan dekat dan rasa hormat yang mendalam terhadap Maldini, yang menawarinya proyek jangka panjang. Seperti dikutip oleh Gazzetta, pria berusia 55 tahun itu menyatakan: "Terima kasih, saya merasa terhormat, tetapi saat ini saya merasa belum siap."
Menjelaskan lebih lanjut mengenai standar tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri, mantan manajer City itu menambahkan: "Jika saya melakukannya, saya akan melakukannya 100%."
FIGC menargetkan visi jangka panjang
Maldini, bersama penasihatnya Leonardo, telah mengusulkan proyek ambisius berdurasi delapan hingga sepuluh tahun yang bertujuan untuk membangun kembali fondasi sepak bola Italia. Karena detail keuangan belum dibahas akibat penolakannya yang sopan, FIGC segera beralih ke rencana alternatif. Gazzetta melaporkan bahwa legenda Italia Andrea Pirlo kini muncul sebagai kandidat utama yang dianggap ideal untuk memperkenalkan kerangka taktis baru bagi Azzurri.
- ZUMA Press Wire
Azzurri menargetkan penunjukan yang cepat
FIGC harus bertindak cepat untuk menyelesaikan penunjukan Pirlo sebelum kompetisi Nations League dimulai delapan minggu lagi. Pelatih kepala yang akan datang itu dihadapkan pada tugas berat untuk membangun identitas taktis yang khas menjelang kualifikasi Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Sementara itu, Guardiola akan menikmati masa cuti kerjanya sambil menunggu kesempatan yang tepat jika ia memutuskan untuk kembali ke dunia kepelatihan klub di masa depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami