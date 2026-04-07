Penyerang timnas AS, Patrick Agyemang, dipastikan absen di Piala Dunia setelah mengalami cedera tendon Achilles saat membela Derby County

Cedera yang dialami Agyemang terjadi pada saat yang paling tidak tepat baginya secara pribadi, karena hal ini secara resmi membuatnya absen dari Piala Dunia. Cedera ini juga terjadi tepat saat ia sedang membangun momentum untuk masuk ke dalam skuad Piala Dunia.

Penyerang ini dipanggil pada bulan Maret dan tampil melawan Belgia dan Portugal selama jeda internasional. Ia mencetak gol kedua USMNT sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 5-2 dari Belgia sebelum kembali masuk dari bangku cadangan dan memberikan beberapa momen cemerlang dalam kekalahan 2-0 dari Portugal.

Agyemang termasuk dalam daftar calon penyerang yang akan dipilih oleh Mauricio Pochettino, bersama dengan Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent, dan Brian White yang telah tampil di posisi tersebut selama sekitar satu tahun terakhir.