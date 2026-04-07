Penyerang timnas AS, Patrick Agyemang, dipastikan absen di Piala Dunia setelah mengalami cedera tendon Achilles saat membela Derby County
Cedera Agyemang
Penyerang tersebut terjatuh akibat cedera tanpa kontak pada babak pertama laga Championship hari Senin dan tampak sangat terguncang tak lama setelah insiden itu. Agyemang dibawa keluar lapangan dengan tandu sambil dihibur oleh rekan-rekan setimnya, sementara pihak klub menyatakan bahwa ia akan menjalani pemeriksaan pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut.
Hasil pemindaian menunjukkan hal terburuk, karena Derby mengonfirmasi bahwa Agyemang mengalami cedera Achilles yang serius.
Pernyataan Derby
"Klub dapat mengonfirmasi bahwa Patrick Agyemang mengalami cedera serius pada tendon Achilles selama babak pertama pertandingan Sky Bet Championship melawan Stoke City," kata Derby dalam sebuah pernyataan. "Patrick akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait cedera tersebut pada hari ini. Klub akan memberikan perawatan medis dan rehabilitasi terbaik kepada Patrick selama masa pemulihannya. Seluruh jajaran Derby County sepenuhnya mendukung Patrick di masa sulit ini dan akan terus mendampinginya di setiap langkah.
"Akibat cedera ini, sayangnya Patrick tidak akan bisa tampil di Piala Dunia FIFA musim panas ini. Pada tahap ini, tidak tepat untuk menetapkan jadwal pemulihannya. Informasi terbaru akan disampaikan pada waktunya."
Dampak USMNT
Cedera yang dialami Agyemang terjadi pada saat yang paling tidak tepat baginya secara pribadi, karena hal ini secara resmi membuatnya absen dari Piala Dunia. Cedera ini juga terjadi tepat saat ia sedang membangun momentum untuk masuk ke dalam skuad Piala Dunia.
Penyerang ini dipanggil pada bulan Maret dan tampil melawan Belgia dan Portugal selama jeda internasional. Ia mencetak gol kedua USMNT sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 5-2 dari Belgia sebelum kembali masuk dari bangku cadangan dan memberikan beberapa momen cemerlang dalam kekalahan 2-0 dari Portugal.
Agyemang termasuk dalam daftar calon penyerang yang akan dipilih oleh Mauricio Pochettino, bersama dengan Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent, dan Brian White yang telah tampil di posisi tersebut selama sekitar satu tahun terakhir.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Timnas AS berharap tidak ada lagi cedera serius yang terjadi sebelum skuad yang dipimpin Pochettino ditetapkan pada bulan Mei. Setelah itu, AS akan menjalani laga persahabatan melawan Senegal dan Jerman sebagai persiapan menuju Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Paraguay, Australia, dan Turki pada babak penyisihan grup.