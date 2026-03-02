'Penurunan performa' Micky van de Ven dikritik keras dan dijelaskan mengapa performa buruk Tottenham bisa menghalangi langkah besarnya dalam transfer musim panas

Mantan striker Chelsea, Tony Cascarino, telah sangat vokal mengenai penampilan bek tersebut dalam beberapa pertandingan terakhir, menyarankan bahwa ia "menghindar" dari tanggung jawab memimpin barisan belakang yang kurang berpengalaman dan "terjebak di gigi pertama". Di Craven Cottage, Van de Ven didampingi oleh pemain muda Archie Gray dan bek tengah cadangan Radu Dragusin, namun ia gagal memberikan organisasi yang diperlukan untuk menghentikan serangan Cottagers.

"Romero menjadi sasaran utama kritik atas pertahanan Tottenham Hotspur yang rapuh musim ini karena tindakan ceroboh dan gegabahnya sebagai kapten, tetapi suspensinya telah mengekspos Micky van de Ven, yang sama bersalahnya," tulis Cascarino dalam kolomnya di The Times. Dia menambahkan: "Dengan bek tengah Argentina itu dilarang bermain setelah kartu merah keduanya musim ini, melawan Manchester United, ban kapten pun jatuh ke tangan Van de Ven. Melawan Arsenal, Bukayo Saka dengan mudah melewatinya beberapa kali, dan saat menontonnya di Craven Cottage, di mana Spurs kalah dari Fulham pada Minggu, saya tidak percaya sedang menyaksikan penampilan seorang kapten."