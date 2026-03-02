Getty Images Sport
'Penurunan performa' Micky van de Ven dikritik keras dan dijelaskan mengapa performa buruk Tottenham bisa menghalangi langkah besarnya dalam transfer musim panas
Beban armband semakin berat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran Spurs akan degradasi.
Pemain berusia 24 tahun itu ditunjuk sebagai kapten tim dalam absennya Cristian Romero yang sedang dihukum, namun ia gagal menstabilkan tim saat tim asuhan Igor Tudor menelan kekalahan 2-1 dari Fulham pada Minggu. Kekalahan ini memperpanjang rentetan hasil buruk bagi tim asal London Utara, membuat mereka terpuruk di peringkat ke-16 dan jauh lebih dekat dengan zona degradasi daripada zona Eropa.
Kepemimpinan Van de Ven dipertanyakan
Mantan striker Chelsea, Tony Cascarino, telah sangat vokal mengenai penampilan bek tersebut dalam beberapa pertandingan terakhir, menyarankan bahwa ia "menghindar" dari tanggung jawab memimpin barisan belakang yang kurang berpengalaman dan "terjebak di gigi pertama". Di Craven Cottage, Van de Ven didampingi oleh pemain muda Archie Gray dan bek tengah cadangan Radu Dragusin, namun ia gagal memberikan organisasi yang diperlukan untuk menghentikan serangan Cottagers.
"Romero menjadi sasaran utama kritik atas pertahanan Tottenham Hotspur yang rapuh musim ini karena tindakan ceroboh dan gegabahnya sebagai kapten, tetapi suspensinya telah mengekspos Micky van de Ven, yang sama bersalahnya," tulis Cascarino dalam kolomnya di The Times. Dia menambahkan: "Dengan bek tengah Argentina itu dilarang bermain setelah kartu merah keduanya musim ini, melawan Manchester United, ban kapten pun jatuh ke tangan Van de Ven. Melawan Arsenal, Bukayo Saka dengan mudah melewatinya beberapa kali, dan saat menontonnya di Craven Cottage, di mana Spurs kalah dari Fulham pada Minggu, saya tidak percaya sedang menyaksikan penampilan seorang kapten."
Perbandingan Van Dijk
Kritikus telah menarik paralel antara Van de Ven dan rekan senegaranya Virgil van Dijk selama hari-hari terakhirnya di Southampton. Meskipun Van de Ven terlihat kesulitan di pertahanan Spurs, ada kekhawatiran bahwa ia mungkin sudah memikirkan kemungkinan hengkang pada musim panas. Cascarino memperingatkan bahwa sikap ini bisa menjadi tanda bahaya bagi klub-klub terbesar di dunia yang mengharapkan para bek mereka menjadi pemimpin alami.
Menyikapi situasi tersebut, Cascarino mengatakan: "Situasi ini mengingatkan saya pada kritik yang dihadapi Virgil van Dijk, rekan senegaranya Van de Ven, sebelum ia pindah ke Liverpool. Ia jelas merupakan bek berkualitas tinggi di Southampton, tetapi ada tuduhan bahwa ia bermain dengan santai dan tidak cukup diuji di tim yang lebih lemah. Van Dijk membuktikan dia masih memiliki lebih banyak untuk diberikan setelah pindah, tetapi Van de Ven perlu menunjukkan kemampuan terbaiknya sekarang, dengan Spurs dalam kondisi buruk dan pertahanan yang rapuh."
Mimpi transfer terancam?
Meskipun mendapat kritik, beberapa orang masih percaya bahwa perubahan lingkungan diperlukan bagi mantan pemain Wolfsburg untuk mencapai potensi penuhnya. Mantan pemain internasional Belanda, Eljero Elia, baru-baru ini menyatakan bahwa "pindah dari Tottenham ke tim-tim besar" sesuai dengan karirnya setelah Piala Dunia mendatang. Namun, jika performanya terus stagnan, Cascarino memperingatkan bahwa tim-tim besar tersebut mungkin akan mencari alternatif lain untuk memperkuat lini pertahanan.
Saat ini, fokus tetap pada tim Spurs yang tampak kehilangan kepercayaan diri. Menilai kekalahan dari Fulham, manajer interim Igor Tudor dengan jujur mengakui kondisi skuadnya. Tudor mengatakan kepada Sky Sports: "Ada masalah besar di sini. Kami kekurangan segalanya. Ini bukan hanya soal satu gol atau satu kesalahan. Saat bermain untuk klub ini, Anda mengharapkan tingkat perjuangan dan kualitas yang sama sekali tidak terlihat hari ini. Kami berada dalam momen sulit dan kami perlu melihat diri kami sendiri."
