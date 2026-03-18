Oliver Maywurm

Pensiun dari timnas Austria setelah Piala Dunia? Ralf Rangnick tampaknya tertarik untuk kembali secara spektakuler

Di Piala Dunia, Ralf Rangnick ingin membuat gebrakan bersama timnas Austria. Bagaimana kelanjutannya setelah turnamen ini masih belum jelas.

Pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, tampaknya tertarik untuk kembali ke Bundesliga. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Sport Bild.

  • Dengan demikian, masih belum jelas apakah Rangnick akan memperpanjang kontraknya sebagai pelatih ÖFB yang akan berakhir setelah Piala Dunia 2026 atau justru menerima tantangan baru. Meskipun Rangnick telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Austria, pria berusia 67 tahun itu dilaporkan baru akan mengambil keputusan setelah pertandingan internasional yang akan datang pada akhir Maret.

    Menurut Sport Bild, pekerjaan baru sebagai pelatih klub tampaknya tidak mungkin bagi Rangnick. Namun, sebagai direktur olahraga, kembalinya ke Bundesliga atau keterlibatannya di Liga Premier menjadi opsi serius bagi pria asal Jerman tersebut. Klub-klub yang berpotensi merekrut Rangnick tidak disebutkan.

    • Iklan
    Ralf Rangnick membawa Austria ke dua turnamen besar berturut-turut

    Rangnick telah melatih VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, dan RB Leipzig di Bundesliga. Di klub asal Sachsen tersebut, ia juga menjabat sebagai direktur olahraga dari 2012 hingga 2019, dan kemudian bekerja selama satu tahun sebagai Global Sports Director di lingkungan Red Bull. Pekerjaan terakhir Rangnick sebagai pelatih klub adalah di Manchester United, yang ia latih dari Desember 2021 hingga Mei 2022.

    Segera setelah itu, Rangnick pindah ke ÖFB dan menjadi pelatih tim nasional Austria. Ia membawa Republik Alpen ini ke Euro 2024 dan berhasil mencapai babak 16 besar setelah fase grup yang kuat, namun kemudian kalah 1-2 dari Turki. Kesuksesan besar berikutnya adalah lolosnya tim ini ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup; bagi Austria, ini merupakan partisipasi pertama mereka di Piala Dunia sejak 1998.

    Dalam grup yang berisi Argentina, Aljazair, dan Yordania, mencapai babak gugur adalah target minimal Austria. Pada akhir Maret, tim asuhan Rangnick dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan melawan Ghana dan Korea Selatan, kemudian pada awal Juni mereka akan bertanding melawan Tunisia. Piala Dunia akan dimulai bagi tim ÖFB pada 16 Juni dengan pertandingan pembuka melawan Yordania.

  • Ringkasan perjalanan karier Ralf Rangnick sebagai pelatih dan pejabat klub


    Periode

    Fungsi

    Klub

    1983 - 1985

    Pelatih sekaligus pemain

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Pelatih

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Pelatih sekaligus pemain

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Pelatih

    SC Korb

    1990 - 1992

    Pelatih

    VfB Stuttgart U19

    1992 - 1994

    Koordinator Olahraga

    VfB Stuttgart Pemuda

    Juli 1995 - Desember 1996

    Pelatih

    SSV Reutlingen

    Januari 1997 - Maret 1999

    Pelatih

    SSV Ulm

    Mei 1999 - Februari 2001

    Pelatih

    VfB Stuttgart

    Juli 2001 - Maret 2004

    Pelatih

    Hannover 96

    September 2004 - Desember 2005

    Pelatih

    FC Schalke 04

    Juli 2006 - Januari 2011

    Pelatih

    TSG Hoffenheim

    Maret - September 2011

    Pelatih

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Direktur Olahraga

    RB Salzburg

    2012 - 2019

    Direktur Olahraga

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Pelatih

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Pelatih

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Direktur Olahraga Global

    RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino

    Juli - November 2021

    Direktur Eksekutif Sepak Bola Profesional

    Lok Moskow

    Desember 2021 - Mei 2022

    Pelatih

    Manchester United

    sejak Juni 2022

    Pelatih

    Austria


