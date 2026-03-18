Pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, tampaknya tertarik untuk kembali ke Bundesliga. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Sport Bild.
Pensiun dari timnas Austria setelah Piala Dunia? Ralf Rangnick tampaknya tertarik untuk kembali secara spektakuler
Dengan demikian, masih belum jelas apakah Rangnick akan memperpanjang kontraknya sebagai pelatih ÖFB yang akan berakhir setelah Piala Dunia 2026 atau justru menerima tantangan baru. Meskipun Rangnick telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Austria, pria berusia 67 tahun itu dilaporkan baru akan mengambil keputusan setelah pertandingan internasional yang akan datang pada akhir Maret.
Menurut Sport Bild, pekerjaan baru sebagai pelatih klub tampaknya tidak mungkin bagi Rangnick. Namun, sebagai direktur olahraga, kembalinya ke Bundesliga atau keterlibatannya di Liga Premier menjadi opsi serius bagi pria asal Jerman tersebut. Klub-klub yang berpotensi merekrut Rangnick tidak disebutkan.
Ralf Rangnick membawa Austria ke dua turnamen besar berturut-turut
Rangnick telah melatih VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, dan RB Leipzig di Bundesliga. Di klub asal Sachsen tersebut, ia juga menjabat sebagai direktur olahraga dari 2012 hingga 2019, dan kemudian bekerja selama satu tahun sebagai Global Sports Director di lingkungan Red Bull. Pekerjaan terakhir Rangnick sebagai pelatih klub adalah di Manchester United, yang ia latih dari Desember 2021 hingga Mei 2022.
Segera setelah itu, Rangnick pindah ke ÖFB dan menjadi pelatih tim nasional Austria. Ia membawa Republik Alpen ini ke Euro 2024 dan berhasil mencapai babak 16 besar setelah fase grup yang kuat, namun kemudian kalah 1-2 dari Turki. Kesuksesan besar berikutnya adalah lolosnya tim ini ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup; bagi Austria, ini merupakan partisipasi pertama mereka di Piala Dunia sejak 1998.
Dalam grup yang berisi Argentina, Aljazair, dan Yordania, mencapai babak gugur adalah target minimal Austria. Pada akhir Maret, tim asuhan Rangnick dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan melawan Ghana dan Korea Selatan, kemudian pada awal Juni mereka akan bertanding melawan Tunisia. Piala Dunia akan dimulai bagi tim ÖFB pada 16 Juni dengan pertandingan pembuka melawan Yordania.
Ringkasan perjalanan karier Ralf Rangnick sebagai pelatih dan pejabat klub
Periode
Fungsi
Klub
1983 - 1985
Pelatih sekaligus pemain
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Pelatih
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Pelatih sekaligus pemain
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Pelatih
SC Korb
1990 - 1992
Pelatih
VfB Stuttgart U19
1992 - 1994
Koordinator Olahraga
VfB Stuttgart Pemuda
Juli 1995 - Desember 1996
Pelatih
SSV Reutlingen
Januari 1997 - Maret 1999
Pelatih
SSV Ulm
Mei 1999 - Februari 2001
Pelatih
VfB Stuttgart
Juli 2001 - Maret 2004
Pelatih
Hannover 96
September 2004 - Desember 2005
Pelatih
FC Schalke 04
Juli 2006 - Januari 2011
Pelatih
TSG Hoffenheim
Maret - September 2011
Pelatih
FC Schalke 04
2012 - 2015
Direktur Olahraga
RB Salzburg
2012 - 2019
Direktur Olahraga
RB Leipzig
2015 - 2016
Pelatih
RB Leipzig
2018 - 2019
Pelatih
RB Leipzig
2019 - 2020
Direktur Olahraga Global
RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino
Juli - November 2021
Direktur Eksekutif Sepak Bola Profesional
Lok Moskow
Desember 2021 - Mei 2022
Pelatih
Manchester United
sejak Juni 2022
Pelatih
Austria