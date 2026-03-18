Pensiun dari timnas Austria setelah Piala Dunia? Ralf Rangnick tampaknya tertarik untuk kembali secara spektakuler

Rangnick telah melatih VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, dan RB Leipzig di Bundesliga. Di klub asal Sachsen tersebut, ia juga menjabat sebagai direktur olahraga dari 2012 hingga 2019, dan kemudian bekerja selama satu tahun sebagai Global Sports Director di lingkungan Red Bull. Pekerjaan terakhir Rangnick sebagai pelatih klub adalah di Manchester United, yang ia latih dari Desember 2021 hingga Mei 2022.

Segera setelah itu, Rangnick pindah ke ÖFB dan menjadi pelatih tim nasional Austria. Ia membawa Republik Alpen ini ke Euro 2024 dan berhasil mencapai babak 16 besar setelah fase grup yang kuat, namun kemudian kalah 1-2 dari Turki. Kesuksesan besar berikutnya adalah lolosnya tim ini ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup; bagi Austria, ini merupakan partisipasi pertama mereka di Piala Dunia sejak 1998.

Dalam grup yang berisi Argentina, Aljazair, dan Yordania, mencapai babak gugur adalah target minimal Austria. Pada akhir Maret, tim asuhan Rangnick dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan melawan Ghana dan Korea Selatan, kemudian pada awal Juni mereka akan bertanding melawan Tunisia. Piala Dunia akan dimulai bagi tim ÖFB pada 16 Juni dengan pertandingan pembuka melawan Yordania.