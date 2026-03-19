Penjelasan: Peran penting yang bisa diemban Matt Turner bagi Timnas AS di Piala Dunia, meski posisinya turun dalam daftar kiper

Siapa pun yang akan menjadi penjaga gawang timnas AS musim panas ini akan memainkan peran penting. Namun, mereka tidak dianggap sebagai roda penggerak paling krusial dalam mesin yang bekerja dengan lancar. Agar tim asuhan Pochettino dapat memenuhi ekspektasi, para pemain lapangan bintang harus tampil maksimal.

Friedel mengatakan tentang para pemain terbaik di sana: “Tiga, sebenarnya empat, pemain terbaik bagi saya saat ini: Saya akan menyebut Antonee Robinson. Dia akan menjadi salah satu bek kiri terbaik di turnamen ini. Chris Richards, Weston McKennie. Mereka adalah pilihan saya. Lalu Tyler Adams yang sudah pulih sepenuhnya dan Christian Pulisic. Tapi menurut saya, Anda harus menguasai lini tengah dalam pertandingan Piala Dunia. Jadi saya pikir Tyler dan Weston menjadi sangat penting.

“Christian penting bagi AS, tentu saja, tapi sangat bagus melihat betapa baiknya Chris Richards tampil di Premier League. Dan Antonee, terutama jika kita akan bermain dengan lima pemain di lini belakang sebagai wing-back, akan sangat bagus karena dia punya kecepatan dan kualitas serta bisa membantu baik di serangan maupun pertahanan.

“Itulah pemain-pemain yang akan saya andalkan untuk memimpin tim. Mengenai bagaimana mereka akan tampil, saya pikir mereka akan lolos dari fase grup, dan kemudian semuanya bergantung pada lawan yang mereka dapatkan. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk mencapai perempat final? Ya, mereka punya. Tapi itu sulit. Itulah mengapa hanya delapan negara yang pernah memenangkan Piala Dunia. Saat mereka masuk ke babak gugur di tahap selanjutnya, mereka harus mengalahkan Spanyol, Jerman, Inggris, Belgia, Argentina, atau Brasil. Mereka harus menghadapi tim yang sangat bagus, mungkin lebih baik dari mereka.

“Saya memperkirakan mereka akan lolos dari grup mereka. Saya memperkirakan mereka kemungkinan akan lolos ke babak gugur berikutnya. Dan dari situ, semuanya bergantung pada keberuntungan, tergantung lawan siapa yang mereka hadapi, keputusan wasit, keputusan VAR, apakah penalti menguntungkan atau merugikan mereka, atau kartu merah. Hal-hal seperti itu. Begitulah yang saya perkirakan akan terjadi.”