Penjelasan: Peran penting yang bisa diemban Matt Turner bagi Timnas AS di Piala Dunia, meski posisinya turun dalam daftar kiper
Turner adalah sosok yang tepat untuk mengisi peran pendukung bagi Pochettino
Di sinilah peran Turner, yang tampil penuh selama 360 menit dalam perjalanan Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, menjadi penting. Ia mungkin bukan pilihan utama saat ini, mengingat ia hanya menambah tiga penampilan ke dalam catatan 52 penampilannya sepanjang tahun kalender 2025, namun ia memiliki pengalaman yang tak ternilai harganya.
Mantan penjaga gawang Arsenal dan Nottingham Forest ini, yang kembali ke tanah airnya musim panas lalu setelah Lyon menyetujui peminjaman ke Revolution, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi peran pendukung dalam rencana Pochettino.
Itu adalah pendapat yang juga diungkapkan oleh mantan penjaga gawang USMNT, Friedel - yang menjadi kiper cadangan di belakang Tony Meola pada Piala Dunia 1994, sebelum menjadi barisan pertahanan terakhir yang paling andal pada edisi 1998 dan 2002 dari ajang unggulan FIFA tersebut.
Siapa saja yang akan masuk dalam daftar penjaga gawang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS untuk Piala Dunia?
Friedel, yang berbicara atas nama OLBG, mengatakan kepada GOAL saat ditanya bagaimana Pochettino dan tim kepelatihannya akan menyusun skuad penjaga gawang mereka: “Ini hal yang menarik saat Anda menyusun skuad. Jika Anda akan menempatkan Matt Freese sebagai kiper utama, yang pengalamannya masih terbatas dalam turnamen seperti ini, maka sangatlah baik untuk memiliki kiper cadangan yang berpengalaman seperti Matt Turner. Dan Matt juga orang yang sangat baik, rekan setim yang baik, serta profesional yang baik.
“Jika Anda memiliki pembimbing berpengalaman seperti itu, maka Anda mungkin bisa memasukkan kiper muda sebagai kiper ketiga dan memberinya pengalaman berada di tengah-tengah tim dalam kompetisi turnamen.
“Saya pikir itulah arah yang mereka tuju. Jika Anda memiliki dua kiper yang kurang berpengalaman sebagai kiper utama dan cadangan, maka Anda harus membawa kiper ketiga yang berpengalaman. Jadi, jika Matt menjadi kiper cadangan, saya mengenalnya dengan baik, dia akan menjadi rekan setim yang hebat, dia akan membantu kiper utama, dan dia akan menjadi pengaruh positif di sekitar tim. Itulah jenis orangnya.”
Turner belum menyerah untuk kembali menjadi kiper andalan USMNT, tetapi dia menghadapi perlombaan melawan waktu untuk mendapatkan tanggung jawab itu. Ketika ditanya apakah posisi kiper utama bisa direbut kembali oleh seseorang yang pernah bekerja dengannya di New England, Friedel menambahkan: “Saya pikir itu akan sulit baginya. Dia memiliki beberapa pesaing. Matt Freese, tentu saja, lalu Chris Brady dan Patrick Schulte. Dia harus bekerja keras untuk menjadi kiper utama.”
Siapa saja pemain kunci dalam timnas sepak bola pria Amerika Serikat?
Siapa pun yang akan menjadi penjaga gawang timnas AS musim panas ini akan memainkan peran penting. Namun, mereka tidak dianggap sebagai roda penggerak paling krusial dalam mesin yang bekerja dengan lancar. Agar tim asuhan Pochettino dapat memenuhi ekspektasi, para pemain lapangan bintang harus tampil maksimal.
Friedel mengatakan tentang para pemain terbaik di sana: “Tiga, sebenarnya empat, pemain terbaik bagi saya saat ini: Saya akan menyebut Antonee Robinson. Dia akan menjadi salah satu bek kiri terbaik di turnamen ini. Chris Richards, Weston McKennie. Mereka adalah pilihan saya. Lalu Tyler Adams yang sudah pulih sepenuhnya dan Christian Pulisic. Tapi menurut saya, Anda harus menguasai lini tengah dalam pertandingan Piala Dunia. Jadi saya pikir Tyler dan Weston menjadi sangat penting.
“Christian penting bagi AS, tentu saja, tapi sangat bagus melihat betapa baiknya Chris Richards tampil di Premier League. Dan Antonee, terutama jika kita akan bermain dengan lima pemain di lini belakang sebagai wing-back, akan sangat bagus karena dia punya kecepatan dan kualitas serta bisa membantu baik di serangan maupun pertahanan.
“Itulah pemain-pemain yang akan saya andalkan untuk memimpin tim. Mengenai bagaimana mereka akan tampil, saya pikir mereka akan lolos dari fase grup, dan kemudian semuanya bergantung pada lawan yang mereka dapatkan. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk mencapai perempat final? Ya, mereka punya. Tapi itu sulit. Itulah mengapa hanya delapan negara yang pernah memenangkan Piala Dunia. Saat mereka masuk ke babak gugur di tahap selanjutnya, mereka harus mengalahkan Spanyol, Jerman, Inggris, Belgia, Argentina, atau Brasil. Mereka harus menghadapi tim yang sangat bagus, mungkin lebih baik dari mereka.
“Saya memperkirakan mereka akan lolos dari grup mereka. Saya memperkirakan mereka kemungkinan akan lolos ke babak gugur berikutnya. Dan dari situ, semuanya bergantung pada keberuntungan, tergantung lawan siapa yang mereka hadapi, keputusan wasit, keputusan VAR, apakah penalti menguntungkan atau merugikan mereka, atau kartu merah. Hal-hal seperti itu. Begitulah yang saya perkirakan akan terjadi.”
Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: De Bruyne dan Ronaldo akan dihadapi dalam laga persahabatan
Timnas AS akan menjalani empat laga persahabatan sebelum kompetisi Piala Dunia yang sesungguhnya dimulai saat menghadapi Paraguay pada 12 Juni. Beberapa nama besar—termasuk Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Jamal Musiala—mungkin akan dihadapi saat bertanding melawan Belgia, Portugal, Senegal, dan Jerman.
