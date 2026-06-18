Penjelasan Penting Setelah 4 Kasus Kontroversial... Apakah Sistem "Offside Semi-Otomatis" di Piala Dunia Salah?

Sistem “offside semi-otomatis” dan teknologi wasit modern telah menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan di Piala Dunia 2026, di tengah kemajuan teknologi yang menyertai turnamen tersebut dengan tujuan mengurangi margin kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Namun, jaringan "Archivo VAR" dari Spanyol, yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit, meragukan keakuratan keputusan yang diambil oleh wasit turnamen berdasarkan sistem offside semi-otomatis tersebut.

Menurut jaringan terkenal tersebut, “Tim teknologi video pada pertandingan Inggris melawan Kroasia memilih cuplikan yang didasarkan pada momen ketika bola meninggalkan kaki pemain, alih-alih memilih titik kontak pertama dengan bola.”

Mereka menyoroti bahwa cuplikan tersebut tidak dapat diandalkan untuk menentukan apakah pemain Kroasia berada dalam posisi offside pada gol kedua atau tidak.

Situs tersebut menilai bahwa kasus ini menjadi bukti kesalahan sistem modern dalam turnamen tersebut, setelah dua insiden lain yang juga memicu kontroversi dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair, serta satu insiden lain dalam pertandingan Swedia melawan Tunisia.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol “AS”, pengembangan baru ini mencakup bola pintar yang mendeteksi momen sentuhan bola dengan akurasi tinggi, serta kamera terintegrasi untuk wasit, dan sistem tampilan tiga dimensi bagi para pemain yang didasarkan pada apa yang dikenal sebagai “kembaran digital”.