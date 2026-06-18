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Penjelasan Penting Setelah 4 Kasus Kontroversial... Apakah Sistem "Offside Semi-Otomatis" di Piala Dunia Salah?

England vs Croatia
England
Croatia
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Inggris
Kroasia
AS
Argentina
Aljazair

Mitra resmi FIFA menegaskan bahwa teknologi baru ini bekerja dengan sangat akurat

Sistem “offside semi-otomatis” dan teknologi wasit modern telah menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan di Piala Dunia 2026, di tengah kemajuan teknologi yang menyertai turnamen tersebut dengan tujuan mengurangi margin kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Namun, jaringan "Archivo VAR" dari Spanyol, yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit, meragukan keakuratan keputusan yang diambil oleh wasit turnamen berdasarkan sistem offside semi-otomatis tersebut.

Menurut jaringan terkenal tersebut, “Tim teknologi video pada pertandingan Inggris melawan Kroasia memilih cuplikan yang didasarkan pada momen ketika bola meninggalkan kaki pemain, alih-alih memilih titik kontak pertama dengan bola.”

Mereka menyoroti bahwa cuplikan tersebut tidak dapat diandalkan untuk menentukan apakah pemain Kroasia berada dalam posisi offside pada gol kedua atau tidak.

Situs tersebut menilai bahwa kasus ini menjadi bukti kesalahan sistem modern dalam turnamen tersebut, setelah dua insiden lain yang juga memicu kontroversi dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair, serta satu insiden lain dalam pertandingan Swedia melawan Tunisia.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol “AS”, pengembangan baru ini mencakup bola pintar yang mendeteksi momen sentuhan bola dengan akurasi tinggi, serta kamera terintegrasi untuk wasit, dan sistem tampilan tiga dimensi bagi para pemain yang didasarkan pada apa yang dikenal sebagai “kembaran digital”.

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    "Meningkatkan efisiensi adalah tujuan utama"

    George Cox, insinyur solusi di salah satu mitra teknis Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menanggapi tuduhan adanya kesalahan pada sistem teknis baru serta kontroversi yang muncul di media sosial selama beberapa jam terakhir. Dalam pernyataannya kepada surat kabar "AS", ia mengatakan, "Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan."

    Cox menjelaskan bahwa semua pemain turnamen, yang berjumlah 1.248 orang, telah dibuat model digitalnya melalui proses pemindaian canggih.

    Ia mengatakan: “Semua pemain di Piala Dunia ini telah dipindai. Setiap pemain masuk ke ruang pemindaian khusus yang memungkinkan kami mereproduksinya dengan akurasi tinggi.”

    Dia menambahkan: "Kami hanya membutuhkan 30 detik untuk setiap pemain, dan biasanya kami melakukannya di hotel tim nasional atau selama sesi media. Setelah itu, pembuatan model tiga dimensi memakan waktu antara dua hingga tiga jam."

    Ia menyoroti bahwa tujuan dari teknologi ini adalah memastikan akurasi yang sangat tinggi dalam penentuan offside, sehingga tidak ada perbedaan proporsi tubuh antar pemain dalam rekaman video wasit.

    Pejabat teknis tersebut mengungkapkan bahwa proses ini sangat sensitif, di mana para pemain dilarang mengenakan aksesori apa pun selama proses pemindaian, seperti jam tangan atau gelang, karena hal itu dapat memengaruhi keakuratan data yang nantinya digunakan dalam analisis.

    Ia mengatakan: “Kami harus memastikan bahwa para pemain tidak mengenakan apa pun yang dapat mengubah hasil pengukuran, karena tujuannya bukan hanya penampilan, melainkan akurasi analisis wasit.”

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    Mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi penyusupan

    Menurut laporan tersebut, teknologi baru ini berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pengambilan keputusan terkait offside selama turnamen, di mana asisten wasit kini menerima sinyal langsung melalui perangkat komunikasi internal (headset) untuk segera bertindak sebelum serangan berakhir dalam beberapa kasus.

    Dalam kasus lain, dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan data bola pintar, yang merekam hingga 500 data per detik, seperti yang terjadi pada salah satu adegan di mana gol untuk Swedia disahkan setelah dipastikan bahwa penyerang menyentuh bola sebelum rekan setimnya.

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  • Teknik wasit... Laboratorium terbuka

    Teknologi wasit dianggap sebagai salah satu bidang yang paling banyak menjalani uji coba canggih dalam Piala Dunia kali ini, di mana kamera “Referee View” digunakan, yang memungkinkan penonton menyaksikan cuplikan dari sudut pandang wasit itu sendiri.

    Teknologi ini sebelumnya telah diuji coba di beberapa liga Eropa, termasuk La Liga, sebelum diterapkan peningkatan tambahan yang didukung oleh kecerdasan buatan untuk menstabilkan gambar dan meningkatkan kualitas siaran.

    Laporan tersebut menegaskan bahwa versi yang disempurnakan dari teknologi “Referee View” ini, yang didukung oleh mitra turnamen, kini menghadirkan pengalaman visual baru, dan berpotensi menjadi bagian tetap dari sepak bola modern dalam waktu dekat.