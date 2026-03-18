Penjelasan: Mengapa Virgil van Dijk Berpotensi Mendapat Sanksi Larangan Bermain di Liga Champions
Ketiga pemain tersebut terancam sanksi larangan bertanding
Liverpool akan menjalani pertandingan penentu malam ini di Anfield dengan menyadari bahwa lolos ke perempat final bisa saja harus dibayar mahal dalam hal komposisi pemain. Berdasarkan ketentuan disiplin UEFA saat ini, pemain akan dikenai skorsing satu pertandingan setelah mengumpulkan tiga kartu kuning. Yang terpenting, kartu kuning tidak dihapus dari catatan hingga babak perempat final selesai. Hal ini membuat Van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Curtis Jones berada dalam bahaya langsung; ketiganya telah mendapat kartu kuning di babak-babak sebelumnya dan akan absen dalam pertandingan leg pertama melawan juara bertahan Paris Saint-Germain jika mereka menerima kartu kuning lagi malam ini.
Aturan kartu kuning UEFA yang ketat
Keputusan badan pengatur tersebut sangat jelas mengenai batas ambang penangguhan pemain: "Pemain dan ofisial tim akan diskors untuk pertandingan kompetisi berikutnya setelah menerima tiga kartu kuning yang tidak berujung pada kartu merah, serta setelah menerima kartu kuning dengan nomor ganjil berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya)."
Bagi Van Dijk, masalahnya bermula dari kartu kuning yang diterimanya saat kekalahan 4-1 dari PSV Eindhoven, sebelum kartu kuning kedua dikeluarkan di Istanbul pekan lalu. Gravenberch dan Jones berada dalam situasi yang sama, karena keduanya telah mengumpulkan dua kartu kuning selama kampanye Eropa yang penuh tantangan fisik.
Risiko disiplin bagi tim
Taruhan dalam laga malam ini lebih dari sekadar lolos ke babak berikutnya; Liverpool berjuang untuk membalas dendam kepada PSG, yang telah menyingkirkan mereka musim lalu. Meskipun sebagian besar perhatian tertuju pada trio yang "berisiko", seluruh skuad juga merasakan tekanan tersebut. Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, dan Hugo Ekitike saat ini masing-masing telah mengoleksi satu kartu kuning. Para pemain ini kini harus berhati-hati dalam menghadapi risiko kartu; karena akumulasi kartu baru direset setelah babak perempat final, pemain mana pun yang mencapai batas tiga kartu dalam pertandingan mendatang akan menghadapi skorsing saat klub ini sedang menjalani perjalanan terpanjangnya di kompetisi ini.
Keseimbangan yang rumit dalam permainan slot
Slot dihadapkan pada tugas berat saat ia memimpin skuadnya melewati fase krusial musim ini. Prioritas utama saat ini adalah mengalahkan Galatasaray yang tangguh, tim yang telah membuktikan ketangguhan pertahanannya di Turki, dan nyaris menggandakan keunggulan mereka lewat Victor Osimhen sebelum intervensi VAR. Jika The Reds berhasil memanfaatkan atmosfer Anfield untuk melaju, Slot kemudian harus memutuskan bagaimana menempatkan bintang-bintang utamanya dalam laga besar melawan PSG. Dengan Liverpool yang sudah tersingkir dari persaingan gelar Premier League, Liga Champions menjadi satu-satunya peluang mereka untuk meraih trofi besar, sehingga potensi skorsing bagi pemain kunci seperti Van Dijk akan menjadi bencana yang lebih parah.
