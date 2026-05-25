Penjelasan: Mengapa pengumuman kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid tertunda

Alasan utama penundaan ini adalah munculnya drama politik yang tak terduga di Bernabeu, menurut Diario AS. Real Madrid sedang bersiap menghadapi pemilihan presiden yang kompetitif untuk pertama kalinya sejak 2006, di mana ketua klub yang telah lama menjabat, Florentino Perez, akan menghadapi tantangan dari Enrique Riquelme. Perebutan kekuasaan internal ini telah mengalihkan fokus sementara dari bangku cadangan, karena Perez lebih memprioritaskan untuk mempertahankan jabatannya sebelum melakukan perubahan besar dalam kepemimpinan.

Mourinho dikabarkan mengikuti pemilihan ini dengan cermat dan tetap yakin bahwa Perez akan keluar sebagai pemenang. Bahkan ada kemungkinan bahwa presiden tersebut dapat menggunakan kontrak dua tahun yang ditawarkan kepada pelatih asal Portugal itu sebagai pilar utama dari strategi kampanyenya. Untuk saat ini, bos Benfica tersebut harus menunggu hingga pemungutan suara ditutup sebelum ia dapat secara resmi menandatangani kontrak.



