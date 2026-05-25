Penjelasan: Mengapa pengumuman kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid tertunda
Pemilihan presiden menghentikan kegiatan bisnis di Bernabeu
Alasan utama penundaan ini adalah munculnya drama politik yang tak terduga di Bernabeu, menurut Diario AS. Real Madrid sedang bersiap menghadapi pemilihan presiden yang kompetitif untuk pertama kalinya sejak 2006, di mana ketua klub yang telah lama menjabat, Florentino Perez, akan menghadapi tantangan dari Enrique Riquelme. Perebutan kekuasaan internal ini telah mengalihkan fokus sementara dari bangku cadangan, karena Perez lebih memprioritaskan untuk mempertahankan jabatannya sebelum melakukan perubahan besar dalam kepemimpinan.
Mourinho dikabarkan mengikuti pemilihan ini dengan cermat dan tetap yakin bahwa Perez akan keluar sebagai pemenang. Bahkan ada kemungkinan bahwa presiden tersebut dapat menggunakan kontrak dua tahun yang ditawarkan kepada pelatih asal Portugal itu sebagai pilar utama dari strategi kampanyenya. Untuk saat ini, bos Benfica tersebut harus menunggu hingga pemungutan suara ditutup sebelum ia dapat secara resmi menandatangani kontrak.
Pukulan dari klausul pelepasan senilai €7 juta
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa telah muncul masalah keuangan yang cukup serius terkait kepergian Mourinho dari Benfica. Sebuah klausul khusus dalam kontraknya bersama klub raksasa asal Lisbon itu, yang semula memungkinkan Real Madrid untuk mendapatkan jasanya dengan biaya tetap sebesar €7 juta, telah berakhir pada 26 Mei. Karena pemilihan presiden menunda proses finalisasi kesepakatan tersebut, Los Blancos pun kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan opsi keluar dengan harga diskon tersebut.
Perkembangan ini telah memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Benfica dalam negosiasi. Hubungan antara kedua klub memburuk belakangan ini akibat gesekan seputar saga transfer Alvaro Carreras dan perselisihan terkait Gianluca Prestianni-Vinicius Junior. Real Madrid kini harus bernegosiasi langsung dengan klub Portugal tersebut untuk mencari solusi, mengakhiri harapan akan transisi manajerial yang cepat dan murah saat mereka berupaya menggantikan Alvaro Arbeloa.
Merencanakan perombakan skuad musim panas
Terlepas dari keterlambatan administratif, Mourinho telah mulai mengidentifikasi para pemain yang ia butuhkan untuk mengembalikan klub ke masa kejayaannya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia telah mengajukan permintaan untuk mendatangkan pemain timnas Denmark, Morten Hjulmand, guna memperkuat lini tengah barunya di Bernabeu. Kapten Sporting CP ini diperkirakan akan dibanderol sekitar €50 juta.
Selain itu, Mourinho dilaporkan berencana mengejutkan pasar dengan membidik mantan pemain muda Manchester United, Marcus Rashford, yang musim lalu dipinjamkan ke Barcelona. Pelatih veteran ini juga berencana merombak staf kepelatihannya, dengan dilaporkan mempertimbangkan peran bagi ikon klub Toni Kroos sebagai asisten.
Motivasi Mourinho untuk babak kedua
Motivasi Mourinho sangat jelas, karena ia memandang kembalinya ini sebagai urusan yang belum tuntas. Selama masa jabatannya yang pertama di Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013, ia memang berhasil mencapai semifinal Liga Champions tiga kali berturut-turut, namun tak pernah berhasil mengangkat trofi tersebut. Kini, setelah musim di mana ia membawa Benfica menjalani musim liga tanpa kekalahan namun gagal meraih gelar karena terlalu banyak hasil imbang, ia dikabarkan sangat berambisi untuk meraih trofi di ibu kota Spanyol.
Ketentuan perjanjian yang sedang dirundingkan ini berorientasi pada kesuksesan, dengan tahun ketiga dalam kontraknya akan otomatis berlaku jika ia berhasil merebut gelar La Liga. Setelah sebelumnya mengumpulkan 100 poin yang memecahkan rekor selama masa jabatannya yang pertama, Mourinho dipandang sebagai pelatih yang mampu menstabilkan ruang ganti yang telah gagal memenangkan trofi besar selama dua tahun.