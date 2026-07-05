Penghinaan terhadap ibu Deschamps... Pelatih Paraguay menanggapi tuduhan memalukan tersebut

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, menyiratkan bahwa beberapa ucapan selama pertandingan melawan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia telah melampaui batas, yang mengisyaratkan bahwa ibunya telah dihina dari bangku cadangan lawan.

Prancis berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia setelah meraih kemenangan sulit atas Paraguay dengan skor 1-0, berkat gol Kylian Mbappé dari tendangan penalti.

Jaringan RMC Sport melaporkan bahwa Deschamps mengatakan dalam konferensi pers, “Saya berharap tidak mendengar hinaan dari bangku cadangan, terutama beberapa di antaranya.”

Laporan tersebut menyoroti bahwa pernyataan Deschamps mengisyaratkan ia menerima hinaan dari pihak Paraguay selama pertandingan, dan bahwa beberapa ucapan tersebut mungkin menyinggung, meskipun secara tidak langsung atau tidak disengaja, ibunya yang baru saja meninggal dunia.

Pertanyaan tersebut diajukan secara langsung kepada pelatih Paraguay, Gustavo Álvaro, beberapa menit kemudian, dan ia menjawab, “Hal pertama yang saya lakukan setelah peluit akhir berbunyi adalah menghampiri Deschamps. Saya mendoakan agar ia bisa mencapai final dan menjuarai Piala Dunia. Saya juga telah mengatakan kepadanya sebelum pertandingan bahwa ia memiliki tim nasional yang luar biasa.”

Alvaro melanjutkan, “Ini adalah pertarungan di mana setiap pihak menggunakan senjatanya masing-masing,” namun pelatih Paraguay itu tetap membela gaya permainan yang diterapkan para pemainnya.

Ia menyoroti, “Sepak bola adalah olahraga yang didasarkan pada konfrontasi dan duel satu lawan satu. Namun, segalanya dimulai dan berakhir di dalam lapangan. Wajar jika ada gesekan, tekel, dan ketegangan; itu bagian dari permainan. Namun, kami sama sekali tidak menunjukkan sikap agresif.”

Dia menambahkan, “Mungkin terjadi beberapa insiden dengan Mbappé atau pemain lain. Mungkin dia juga mengatakan beberapa hal selama pertandingan. Bagi saya, lapangan adalah medan pertempuran di mana setiap pihak menggunakan ‘senjata’ masing-masing. Segala sesuatu bermula di dalam lapangan, dan segala sesuatu berakhir di dalamnya; setelah pertandingan usai, semuanya berakhir.”